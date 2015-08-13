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Motion Capture teknolojisi ucuzluyor evlere giriyor "Perception Neuron"

3 yıl
24,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Amatörler ve küçük oyun stüdyoları için oldukça maliyetli olan hareket yakalama teknolojileri ucuzluyor. Perception Neuron isimli yeni bir hareket yakalama teknolojisi ile 2000 Dolara komple vücut har
Amatörler ve küçük oyun stüdyoları için oldukça maliyetli olan hareket yakalama teknolojileri ucuzluyor. Perception Neuron isimli yeni bir hareket yakalama teknolojisi ile 2000 Dolara komple vücut hareketlerini algılayıp bilgisayara aktarabilmek mümkün oluyor.
 

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ibrahim6330 3 yıl en beğenilen
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda sesli video reklamı ne ya resmen taciz ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Sinir oldum
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda...
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aştayn 3 yıl
ibrahim6330
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda sesli video reklamı ne ya resmen taciz ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Sinir oldum

gogıl çorumda adblock eklentisini indir reklamlari görmessin
ibrahim6330Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet fo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 ay
bende var ve su an satıyorum dıleyen olursa arayabılır veya maıl atabılır
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doctor_bey 3 yıl
Film projelerinde de kullanılabiliyor mu bunlar? vfx ile pek ilgim olmadığından bilgi sahibi değilim, gelmişken sorayım
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E_Aydin35 3 yıl
Özellikle bu tarz teknolojilerle yapılmış filmlere inanılmaz ilgi duymamın yanında işin arka planının izlemek de bana hep ayrı bir tat vermiştir.. Bu tarz teknolojileri bir gün evimde kullanmak yada canlı olarak bu tarz bir işlemi izlemek hep hayalimdi güzel ve sevindirici bir haber olmuş..
Farklı bir teknoloji kullanılsa da, Motion Capture adına yapılan her yenilik başarı kaydediyor. :)
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WarSaw 3 yıl
video için teşekkürler bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşçakh
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TheStarBox 3 yıl
ben yeni geliştireceğim projede 6 adet ps eye camera ve ipi soft un mocap çözümünü kullanacağım.şu belittiğiniz teknolojiden daha ucuza mal oluyor.
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aspirin_00 3 yıl
bu teknoloji dublörleri işinden eder söylemedi demeyin :D
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WHITE_Wolf 3 yıl
Talewords e haber versin biri bu cihazı alsınlar 8 yıldır kütük gibi animasyonlarla oyun yapıyorlar
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aştayn 3 yıl
ibrahim6330
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda sesli video reklamı ne ya resmen taciz ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Sinir oldum

gogıl çorumda adblock eklentisini indir reklamlari görmessin
1 Yanıt Yanıtla +6
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ibrahim6330 3 yıl aştayn
aştayn
ibrahim6330
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda sesli video reklamı ne ya resmen taciz ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Sinir oldum

gogıl çorumda **** eklentisini indir reklamlari görmessin

Saol kardesim
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ibrahim6330 3 yıl
Her sayfayı forumda açtığımda sinir bozucu samsung telefon reklamında konuşan iğrenç sesi kapatmakla uğraşıyorum. Mesut Bey duruma bir el atın görüntü tamam da ses nedir kapatmak da uğraştırıyor
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ibrahim6330 3 yıl en beğenilen
Beyler biri bana şu lanet olası samsung telefon reklamının sesini nasıl kapatabilirim söyleyebilir mi ? Görüntülü reklamlara evet forum için gerekli anlıyoruzda sesli video reklamı ne ya resmen taciz ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Sinir oldum
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