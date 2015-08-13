Motion Capture teknolojisi ucuzluyor evlere giriyor "Perception Neuron"

Amatörler ve küçük oyun stüdyoları için oldukça maliyetli olan hareket yakalama teknolojileri ucuzluyor. Perception Neuron isimli yeni bir hareket yakalama teknolojisi ile 2000 Dolara komple vücut har

Amatörler ve küçük oyun stüdyoları için oldukça maliyetli olan hareket yakalama teknolojileri ucuzluyor. Perception Neuron isimli yeni bir hareket yakalama teknolojisi ile 2000 Dolara komple vücut hareketlerini algılayıp bilgisayara aktarabilmek mümkün oluyor.