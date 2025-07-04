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    Soruşturma sonrası Spotify Türkiye’den açıklama geldi

    Rekabet Kurumu, Spotify hakkında soruşturma başlattı. Konu hakkında ise Spotify Türkiye, yaptığı açıklamada incelemeye işbirliğiyle yaklaştığını ve yasal çerçevede hareket ettiklerini vurguladı.

    Soruşturma sonrası Spotify Türkiye’den açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu’nun başlattığı inceleme sonrası Spotify Türkiye cephesinden ilk açıklama geldi. Şirket, süreci dikkatle takip ettiğini ve Rekabet Kurulu ile iş birliği içinde olduğunu belirtti.

    Spotify’dan açıklama

    Spotify açıklamasında, “Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında iş birliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

    Platform, yasalara uygunluk vurgusu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

    “Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.”

    Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.

    Spotify, açıklamasında Türkiye pazarına olan bağlılığını da ön plana çıkardı. Şirket, yalnızca 2024 yılı içinde Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL’nin üzerinde ödeme yaptığını, Türkiye Top 50 listesinde yer alan şarkıların yüzde 90’ının Türk sanatçılara ait olduğunu ve bu sanatçıların globaldeki telif gelirlerinin artırılmasında önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti. Spotify, “Global telif gelirleri, şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor” dedi.

    Ne olmuştu?

    Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada Spotify’ın Türkiye’de uyguladığı stratejilerin ve politikaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olup olmadığını inceleyeceklerini duyurdu.

    İnceleme kapsamında, Spotify’ın rakiplerini ve müzik hak sahiplerini zorlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadığı ile platformda sanatçılar arasında görünürlük ve telif dağılımında ayrımcılık yapıp yapmadığı değerlendirilecek.

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