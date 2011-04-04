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Motorola Defy video inceleme

8 yıl
155,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğe

Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğer merak edilenler bu videoda.


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darkaura 8 yıl en beğenilen

revix

samsung ve lg den haberin yok heralde millet çift çekierdege geçti.


elmayla armutu karsilastirdiginizin farkindamisiniz. tamamen farkli segmentlerin modelleri.
yoksa motorollaninda cift cekirdek 1gb ramli atrix modeli var.
revixsamsung ve lg den haberin yok heralde millet çift çekierdege geçti.elmayla armutu karsilastirdiginizin...
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ucenmi 8 yıl
hakkaten mesut abi numaran görünüyor ama donanım haber takipçileri saygılıdır sapıklık yapmaz :)
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deneme123deneme 8 yıl
almayı düşünüyorum marka havalı tabi apple dan sonra bu arada tanıtım filmini izlemenizi tavsiye ederim
youtube.com/...
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ramboizci 8 yıl
merhaba arkadaşlar...
defy aldım;android 2.2.2 yüklü ve bataryada BF5X yazıyor.bu seride ahize ses sorunu varmı.
ereyondan aldım.
cevaplarsanız menmun kalırım.
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skid_row 8 yıl
3 aydir kullandigim earpiece sorunu yasamadigim canavar fazlasiyla memnunum defyden...
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şimdikizaman 8 yıl
1.5 aydır kullanıyorum bende hiç bir sorun ile karşılaşmadım
hakikatten güzel telefon dayanıklı olması da cabası
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skid_row 8 yıl
Tahminimce defy turkiyeye gelirse fiyat 800tl gbi bisey olucek bu yuzden beklemedn yurt disindan aldim. Romanyada sanirim defynin fiyati 400-500tl arasi bisey ordan getiren birinden 600tl ye aldim.
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bjksty 8 yıl
bnde yurt dısı aldım 720 tl ye sahibinden get olarak ve kayıtlı aldım
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jovanovic 8 yıl
Forum xda devepolers dan defy problemlerini aratip bulabilirsin...

Telefonu alacaklara tavsiyem...

ALMAYIN ALDIRMAYIN DEFY 5 PARA ETMEZ BIR TELEFONDUR.

Yurt disinda degilseniz garantiye de yollanmaz ugrasir durursunuz.
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siyahbalik 8 yıl
motorola forumlarından okuduğum kadarıyla BTxx veya BFxx kodlu cihazlar yeni seri olup hoparlör sorunu giderilmiş. Bu kodlar bataryanın altınaki telefona ait etikette yazııyormuş. eskilerine B06 vb. şeklinde kod varmış.

jovanovic seninkinin kod numarasını kontrol ettin mi?
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El Fuego 8 yıl
takip ediyorum.
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El Fuego 8 yıl
@jovanovic

sanssizsin. defy'da sanssizmis, senin gibi sanssiz birine dustugu icin...
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WriterHuman 8 yıl

El Fuego

@jovanovic

sanssizsin. defy'da sanssizmis, senin gibi sanssiz birine dustugu icin...

El Fuego, cidden xda'da 20 sayfalık konu var, motorola forumunda da 46. Onlar rahat garantiye yolluyorlar. Ya da k850i earpiece'ı ile değiştiriyorlar. Ben onlarla uğraşmamak için bütün maddi imkanlarımı seferber edip ATRIX'te karar kıldım mesela.
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El Fuego 8 yıl
senin haricinde sikayetci de yok.
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jovanovic 8 yıl
El Fuego

Benim haricimde şikayetçi mi yok ? Abicim bu ear speaker problemine sahip en az 500-600 kişi gördüm sadece büyük forumda.... Binlerce kişide aynı problem var gelen aramaları açıyorsunuz ses çıkmıyor.... Telefonlar kronik bozuk. Bunu ben değil bütün Asya ve Avrupa söylüyor.Çözümü yok mu var ama alınan ülkeye geri gitmesi gerekiyor ki bana göre bu yüzden de çözüm yok sayılır benim için...

Hala rom değiştirmedim bir katkısının olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar problem %99.9 donanımsal olsa da deneyeceğim rom olayını 2.3 çıkacak kısa bir süre sonra ona geçeceğim.

Yalnız ben telefonumu normal bir telefon tamircisine vermeyi planlıyorum... Umarım yapabilirler onlar.
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swat882 8 yıl
mesajımı bulun
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jovanovic 8 yıl
El Fuego

Aynen hem de epey kötü şans... Ben zaten ne alsam bozuk çıkıyor ilk değil yani... Neyse bari düzgün bir telefoncuya götürelim bunu da baktıralım... Tavsiyeniz var mı acaba ?

mav1li

Sizin bildiğiniz iyi bir tamirci var mı acaba direk size sorayım özel mesaj da atabilirsiniz.
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jovanovic 8 yıl
El Fuego

Aynen hem de epey kötü şans... Ben zaten ne alsam bozuk çıkıyor ilk değil yani... Neyse bari düzgün bir telefoncuya götürelim bunu da baktıralım... Tavsiyeniz var mı acaba ?

mav1li

Sizin bildiğiniz iyi bir tamirci var mı acaba direk size sorayım özel mesaj da atabilirsiniz.
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El Fuego 8 yıl
dokunmatik donmasi yazilimsal bir sorundu, cozuldu. ses arizasi donanimsaldir muhtemelen ve fiziksel mudahale gerektirir.

kotu sans!

ben ve hp gibi...
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El Fuego 8 yıl
sanssizlik... giden birisiyle yollayin. bakimini yapip, geri gondersinler.

en mantiklisi bu...
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jovanovic 8 yıl
mav1li

Yardımcı olmak istediğini her zaman biliyorum ama söylediğin şey bir an çok zor geldi ki bana hala öyle geliyor...

Yanlış bir şey söylediysem kusura bakma ama neden bu kadar sorunlu olarak piyasaya çıkıyor bu motorola defy hala anlamış değilim. Yani ilk başta dokunmatiği bozuktu şimdi de gelen aramalardan ses alamıyorum. Hoparlöre verdiğim zaman ses gayet güzel çıkıyor. Ayrıca kulaklık takılıyken de karşı tarafı rahat duyabiliyorum... Ama normal haldeyken karşı taraf benim sesimi alıyor ben çıt dahi duymuyorum resmen....

Bunun mantığı nedir ? Sıradan telefoncular tamir edemez mi bunu ? İngiltere olayı yalan ben gitmiyorum çevremden de kimse gitmiyor...

El Fuego

Abi bendeki şanssızlığı zaten en başından biliyorsun nelerle uğraştık şimdi de her şey iyi gidiyordu bu çıktı başımıza... Romları deneyeceğim vaktimin olduğu ilk anda bakalım umarım düzeltebilir bu sorunu... Her ne kadar umudum olmasa da...

Telefoncuların yapabileceği bir şey yok mu buna acaba ? İngiltere'ye görütülmesi nerede imkansız. Ben de buradayım yakınlarımın da hepsi burada şansıma...

Ne yapsak arkadaşlar ?
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