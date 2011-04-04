Motorola Defy video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğe
Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğer merak edilenler bu videoda.
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elmayla armutu karsilastirdiginizin farkindamisiniz. tamamen farkli segmentlerin modelleri.
yoksa motorollaninda cift cekirdek 1gb ramli atrix modeli var.