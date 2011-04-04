Motorola Defy video inceleme

Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğe

Bu videomuzda Android işletim sistemli Motorola Defy'ı inceledik. Motorola'nın özellikle suya ve darbelere karşı dayanıklı olarak ürettiği telefonunu bizde bazı testlerden geçirdik. Bu testler ve diğer merak edilenler bu videoda.