Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası...

Motorola'nın akıllı telefonları Türkiye'de. Moto Z ve Moto Z Play'in Türkiye çıkış tarihi, ayrıca Lenovo'nun 5100mAh kapasiteli Vibe P2 modelinin çıkış tarihi ile Android 7.0 alacak Lenovo telefonlar.

Lenovo çatısı altına giren Motorola'nın akıllı telefonları yeniden ülkemize geldi. Moto Z ve Moto Play ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak ? Ayrıca 5100mAh kapasiteli Lenovo Vibe P2'nin çıkış tarihi ile Lenovo'nun Android 7.0 alacak telefonları ve dahası videomuzda, iyi seyirler.