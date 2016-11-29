Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola'nın akıllı telefonları Türkiye'de. Moto Z ve Moto Z Play'in Türkiye çıkış tarihi, ayrıca Lenovo'nun 5100mAh kapasiteli Vibe P2 modelinin çıkış tarihi ile Android 7.0 alacak Lenovo telefonlar.
Lenovo çatısı altına giren Motorola'nın akıllı telefonları yeniden ülkemize geldi. Moto Z ve Moto Play ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak ? Ayrıca 5100mAh kapasiteli Lenovo Vibe P2'nin çıkış tarihi ile Lenovo'nun Android 7.0 alacak telefonları ve dahası videomuzda, iyi seyirler.
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Erdi hocam sen iyi sıkıştırdın yoksa arkadaş öyle bir sürpriz yapacağız diyor ki sanırsın kutudan patlıcan çıkacak...:D
Bu anlayış, bu kafa belli ya şimdi adamlar başarılı değiller. Dolayısıyla yok öyle hediye vereyim falan hikaye... hiç sanmıyorum
biraz daha ileri gitse "bu fiyata niye getirdin" diyecek :D
zuk serisi gelsede zuk z2 me kilif ve alternatif guzel aksesuarlar bulsaydim keske boyle harika cihazlari getirmemek olmuyor madem var boyle bi serin neden getirmezsin piyasayi alt ust edicek kapasitede cihazlar