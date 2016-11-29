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Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası...

2 yıl
32,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın akıllı telefonları Türkiye'de. Moto Z ve Moto Z Play'in Türkiye çıkış tarihi, ayrıca Lenovo'nun 5100mAh kapasiteli Vibe P2 modelinin çıkış tarihi ile Android 7.0 alacak Lenovo telefonlar.
Lenovo çatısı altına giren Motorola'nın akıllı telefonları yeniden ülkemize geldi. Moto Z ve Moto Play ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak ? Ayrıca 5100mAh kapasiteli Lenovo Vibe P2'nin çıkış tarihi ile Lenovo'nun Android 7.0 alacak telefonları ve dahası videomuzda, iyi seyirler. 

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Guest-100DED1C1 2 yıl en beğenilen
Aga senin suçun yok, seni oraya ürün müdürü yapanda suç... Türkiye ofislerini boşuna işletiyor, boşuna bu kadar adama dünya kadar maaş veriyorlar gerçekten.
Erdi hocam sen iyi sıkıştırdın yoksa arkadaş öyle bir sürpriz yapacağız diyor ki sanırsın kutudan patlıcan çıkacak...:D
Bu anlayış, bu kafa belli ya şimdi adamlar başarılı değiller. Dolayısıyla yok öyle hediye vereyim falan hikaye... hiç sanmıyorum
Aga senin suçun yok, seni oraya ürün müdürü yapanda suç... Türkiye ofislerini boşuna işletiyor, boşuna bu kadar adama dünya kadar maaş veriyorlar gerçekten.
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mavizaman 2 yıl
erdi de röportajlarda ne gömüyor adamları be:D
biraz daha ileri gitse "bu fiyata niye getirdin" diyecek :D
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s_s64 2 yıl
yuh yaa koca zuk serisi gelmezmi turkiyeye...

zuk serisi gelsede zuk z2 me kilif ve alternatif guzel aksesuarlar bulsaydim keske boyle harika cihazlari getirmemek olmuyor madem var boyle bi serin neden getirmezsin piyasayi alt ust edicek kapasitede cihazlar
yuh yaa koca zuk serisi gelmezmi turkiyeye...zuk serisi gelsede zuk z2 me kilif ve alternatif guzel aksesuarlar bulsaydim keske boyle harika cihazl...
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inexo 2 yıl
zuk gelmez diyor adam mealen. bugün forumda yeni haber zuk incelemesi yapılmış erdi özüağ yakında resmi yolla giriyor diyor. tuhaf.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Zuk serisini niye getirsin adam 2000 liraya snap 625 li cihazı satıp türkleri kazıklamak varken 270 dolarlık snapdragon 820 li zuk gelirmi hiç
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ozgboy 2 yıl
Lenovo P1 Android 7 almasın, elimdekini kırar atar bir daha da Lenovo'nun yanından geçmem. Diğer markaların ne çöp modelleri alıyor bu mu almayacak...
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DH Misafiri 2 yıl
@buraxus kardeş.
mobile.donanimhaber.com/...
bak z2 denen dandik çöp işte bu linkteki gibi bükülüp çatlıyor. muhtemelen z2 kullanan birisin. bi zahmet z2 şarj kapağını aç bak(özellikle micro usb soketin etrafındaki boşluğa fokuslan), birde iphone5s veya huawei p9 un şarj soketlerine bak, soketle kasa arasında boşluk olmamasına, o boşluğun ikinci bir metal çerçeveyle kapatıldığına, bununlada yetinilmeyip soketin iki yanından vidayla sabitlenerek kablo takarken-çıkarırken ve/veya kablo takılıyken olabilecek ani hareketlerle oluşabilcek yükün anakarta fiziki hasar vernesinin önüne geçilmiş. işte kalite budur, sağlamlık budur, hiç sağlam ve kaliteli olmadığı halde, sağlam ve kaliteli olarak anılan sahtekar bir firmadır soni. ve ben bunu her yerde ifşa edicem. kaliteden ve hi-tech ten anlayan biri asla soni almaz. daha iphone ve huawei p9 daki malzeme kalitesinden ve mükemmel işçilikten bahsetmiyorum bile. her markada sorun çıkabilir ama bununda bir oranı vardır, ben soni kadar sorun çıkaran görmedim. bu kadar sorun çıkaran bir marka kalitesizdir ve bu durum asla tartışılmaz bir gerçektir. kaliteli marka demek, sorun çıkarmamak veya az sorun çıkarmak demektir
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helluri 2 yıl
Röportajları yazı olarak da verseniz tam süper olcak. İş yerindeyiz açıp izleyemiyoruz. Biraz halden anlayın
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sdc55 2 yıl
tasarım güzel
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hgurbuz50 2 yıl
yanlız p1 e android 7 vermicez dedi ya la adam.
buyük kazık.
bide bu adamların fiyat politikasını da bi anlamadım
moto G4 plus 1299 dan çıktı 3 ayda 1099 a düştü
bazen kampanyadan 999 a satılıyor
ula madem hakkı bu neden ozaman 1299 diyosun
valla süper kazıkçı bu firmalar.
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gacvokem 2 yıl
Lenovo bundan sonraki favori telefon markam , Vipe P1M kulanıyorum fiyat performans canavarı bundan sonraki tercihim telefon konusunda yine Lenovo olacak(android telefonlarda samsun-sony vsvs defterini kapatttım)Lenovoyla devam birde günceleme verirse sürekli tr pazarını kapar.
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hgurbuz50 2 yıl
acaba yeni k6 serisi android 7 alacakmı?
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die_caprio 2 yıl hgurbuz50
hgurbuz50
acaba yeni k6 serisi android 7 alacakmı?

Alacak.ben hala k3 note kullaniyorum.resmi olarak K3 Note nin bile alacagi listesini yayinlamislardi.Lenovonun K serisi telefonlari cok tutuldu.
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DH Misafiri 2 yıl
motorola bu, kalite ve rakipsiz hi-tech demek, aç gözlü soni gibi para hırsıyla 6 ayda bir test falan etmeden dandik çöplerini piyasaya sunmuyor. sonra soni niye en sorunlu marka. şaşırmamak lazım. maliyeti düşürmek adına herşeyin yapıldığı dandik bir ürün mutlaka sorun çıkarır zaten. cepte bükülen çatlayan z2-3, ısınıp kamera kapatan tüm z serisi çöpü. ısınıp ekranda leke çıkan tüm z serisi çöpü. ön paneli komple ayrılan z3c, kapanan ve boyası atan(metal görünümü verilmiş) plastik çöp m5, şebeke çekmeyen veya zayıf çeken tüm soni çöpleri, kulaklık jackı sorunları-kada açıları-simetrisizlikler ve ortalı durmayan sensorler vs kalitesizlik belirtisi onlarca sorun ve liste uzun. gizlice çalınan(dualtone flaş-ois-kapasitif tuşlar-kablosuz şarj-rakiplerden düşük donanım-3gb ram-emmc yığın depolama) daha bunları saymıyorum bile. yani çalmak adına destan yazıyor soni malzeme kalitesinden, işçiliğe, donanıma kadar. enson amiral gemisi çöp xz de plastik kasaya bile dönmüş. gözü bu kadar dönmüş soni nin. bunlada yetnmeyip çalmaya şunlarla devam etmiş: rakiplerden düşük 3gb ram-emmc-dualtone flaş-ois-kablosuz şarj vs hak getire. heleki ekran body ratio suna hiç girmiyorum bile. tek kelimeyle iğrençleşmekte sınır tanımayan iğrenç ötesi bir firma soni ve tez batması dileğiyle
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buraxus 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
motorola bu, kalite ve rakipsiz hi-tech demek, aç gözlü soni gibi para hırsıyla 6 ayda bir test falan etmeden dandik çöplerini piyasaya sunmuyor. sonra soni niye en sorunlu marka. şaşırmamak lazım. maliyeti düşürmek adına herşeyin yapıldığı dandik bir ürün mutlaka sorun çıkarır zaten. cepte bükülen çatlayan z2-3, ısınıp kamera kapatan tüm z serisi çöpü. ısınıp ekranda leke çıkan tüm z serisi çöpü. ön paneli komple ayrılan z3c, kapanan ve boyası atan(metal görünümü verilmiş) plastik çöp m5, şebeke çekmeyen veya zayıf çeken tüm soni çöpleri, kulaklık jackı sorunları-kada açıları-simetrisizlikler ve ortalı durmayan sensorler vs kalitesizlik belirtisi onlarca sorun ve liste uzun. gizlice çalınan(dualtone flaş-ois-kapasitif tuşlar-kablosuz şarj-rakiplerden düşük donanım-3gb ram-emmc yığın depolama) daha bunları saymıyorum bile. yani çalmak adına destan yazıyor soni malzeme kalitesinden, işçiliğe, donanıma kadar. enson amiral gemisi çöp xz de plastik kasaya bile dönmüş. gözü bu kadar dönmüş soni nin. bunlada yetnmeyip çalmaya şunlarla devam etmiş: rakiplerden düşük 3gb ram-emmc-dualtone flaş-ois-kablosuz şarj vs hak getire. heleki ekran body ratio suna hiç girmiyorum bile. tek kelimeyle iğrençleşmekte sınır tanımayan iğrenç ötesi bir firma soni ve tez batması dileğiyle

Bi sıkıntı yaşamışsın geçmiş olsun da birader merak ettim o z2 yi basıl büktün narenciye falan mı kullandın ??
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