Motorola ve TTNET İşbirliğiyle TV ve Videoda Sıradışı Deneyim





https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola'nın yeni VIP1002E/F serisi set üstü cihazları ve en yeni uygulama platformu KreaTV; TTNET abonelerinin gelişmiş video hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola, VIP1002E/F serisi set üstü cihazlara ilişkin ilk ticari anlaşmasını TTNET ile yaptı. TTNET'in IPTV servisini destekleyen ilk set-üstü cihazlardan olan VIP1002E/F; uygun maliyetiyle TTNET kullanıcılarının, normalde daha ileri özellikte DVR'larda (Digital Video Recorder) bulunan "canlı yayını dondurabilme" gibi gelecek nesil video servislerinden yararlanmasını sağlayacak.

TTNET Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timur Ceylan; "Müşterilerimize bugüne kadar sunduğumuz en yüksek seviyedeki internet ve iletişim hizmetlerine, aynı seviyede servis kalitesi ve performans değerlerine sahip IPTV hizmetimizle devam edeceğiz. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola'yla gerçekleştirdiğimiz çözüm ortaklığı sonucunda, her zaman olduğu gibi yüksek kaliteyi uygun bir bütçeyle tüketicilere sunacağız" dedi.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola'nın yeni sürüm yazılım platformu KreaTV sayesinde, VIP1002 serisi IP video deneyimini yeniden tanımlıyor. Platform, operatörlerin hızlıca yeni gelir elde etmelerine olanak verirken, kullanıcıların da genişbant IPTV servisi sayesinde yüksek kalitede görüntüleme deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Dahili bellek sürücüsü kullanımı sayesinde, aşamalı yükleme ve kapsamlı arabellek ile VIP1002E/F canlı yayını yeniden başlatma fonksiyonu sunuyor. Bu özellik gecikmeleri elemeyi ve servis kalitesi garantisi sağladığı için over-the-top (OTT) video servisi sunacak operatörler için ideal.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola Mobilite Ev Çözümleri Türkiye ve Ortadoğu Satış Direktörü Alper Türken, "https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola VIP1002E/F set üstü cihazları, TTNET'in sunacağı IPTV deneyimini daha da geliştirirken, pazarın taleplerine bağlı olarak yeni hizmetler sunmayı da mümkün kılacak. Tam donanımlı set üstü ile sağlanabilen DVR özelliklerini çok daha uygun maliyetler karşılığında sağlayabilmek, pazarda optimal bütçelerle farklılık yaratmak isteyen operatörler için çok cazip" dedi.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22174/Motorola'nın VIP1002 IPTV serisi çevre dostu ve az enerji tüketimine uyumlu.

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