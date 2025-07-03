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    Tek musluk, beş farklı su tipi: Mutfakta yeni dönem

    Zip Water’ın HydroTap Celsius Plus modeli, kaynar, sıcak ve soğuk su dahil beş su türünü tek muslukta birleştiriyor. Aynı zamanda yüksek güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

    Tek musluk, beş farklı su tipi: Mutfakta yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Zip Water, mutfaklarda kullanımı kolaylaştıran ve çok işlevli bir çözüm sunan HydroTap Celsius Plus All-In-One Pull-Out modelini piyasaya sürdü. Dünyanın ilk “beş su tipi bir arada” musluğu olan bu ürün, kaynar, soğuk, gazlı, sıcak ve soğuk suyu tek bir sistemde topluyor. Ayrıca, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği dolaşmayan, sorunsuz çekilebilir başlık özelliğiyle de öne çıkıyor.

    Beşi bir yerde sistem

    HydroTap Celsius Plus, filtreli kaynar, soğuk, sıcak, soğuk ve sodyum içermeyen gazlı maden su sağlayabilen bir sistem sunuyor. Çekilebilir başlığıyla kullanıma esneklik kazandıran musluk, hem içme suyu hem de mutfak içi genel kullanım için farklı seçenekleri tek noktada topluyor.

    Tek musluk, beş farklı su tipi: Mutfakta yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Sistemde, farklı su yollarını ayıran bir dağıtım sistemi yer alıyor. Ayrıca, patentli hortum yönetim sistemiyle musluğun alt bölmesinde takılma veya sıkışma sorunlarının önüne geçiliyor.
    Tek musluk, beş farklı su tipi: Mutfakta yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Ürünün teknik detayları arasında, renkli dokunmatik ekranlı bir kontrol paneli, PIN kodlu güvenlik, kaynar su için güvenlik modu, sessiz fan ayarı ve enerji tasarrufuna yönelik zamanlayıcı seçenekleri bulunuyor. İçme suyunun geçtiği hatlarda ise antimikrobiyal koruma ve 0.2 mikron filtreleme sistemi yer alıyor. Cihazın çalışması için hem sıcak hem de soğuk su bağlantısı gerekiyor. Ayrıca sistemde gazlı su çıkışı için CO₂ tüpleri de kullanılıyor.

    Sistem, R290 soğutucu gazı kullanarak Küresel Isınma Potansiyeli'ni(GWP) %95 oranında azaltıyor. Ayrıca, su soğutma sürecinde hava soğutma teknolojisi kullanıldığı için %100 su verimli çalışıyor; yani soğutma için hiçbir su israfı olmuyor. HydroTap Celsius Plus All-In-One Pull-Out, dokuz farklı modern kaplama seçeneğiyle sunuluyor. Fiyatlandırma da renk ve tasarıma göre değişiyor. 5 dolar seviyesinden başlayıp 6 bin 500 dolar seviyelerine kadar çıkıyor.

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