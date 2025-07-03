Tek musluk, beş farklı su tipi: Mutfakta yeni dönem

HydroTap Celsius Plus, filtreli kaynar, soğuk, sıcak, soğuk ve sodyum içermeyen gazlı maden su sağlayabilen bir sistem sunuyor. Çekilebilir başlığıyla kullanıma esneklik kazandıran musluk, hem içme suyu hem de mutfak içi genel kullanım için farklı seçenekleri tek noktada topluyor.
Sistem, R290 soğutucu gazı kullanarak Küresel Isınma Potansiyeli'ni(GWP) %95 oranında azaltıyor. Ayrıca, su soğutma sürecinde hava soğutma teknolojisi kullanıldığı için %100 su verimli çalışıyor; yani soğutma için hiçbir su israfı olmuyor. HydroTap Celsius Plus All-In-One Pull-Out, dokuz farklı modern kaplama seçeneğiyle sunuluyor. Fiyatlandırma da renk ve tasarıma göre değişiyor. 5 dolar seviyesinden başlayıp 6 bin 500 dolar seviyelerine kadar çıkıyor.