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    Mutfakta devrim yaratan görünmez ocak teknolojisi: Invisacook

    Invisacook, manyetik indüksiyon teknolojisini mutfak tezgahının altına entegre ederek, yüzeyin her zaman soğuk kalmasını sağlıyor. Bu sistem, hem alan tasarrufu hem de yüksek güvenlik sunuyor.

    Mutfakta devrim yaratan görünmez teknoloji: Invisacook Tam Boyutta Gör
    Günümüzde mutfaklarda hem şık tasarım hem de fonksiyonellik arayanlar için yepyeni bir çözüm doğdu: Invisacook. Geleneksel ocak ve indüksiyon modellerinin sınırlarını aşan bu yenilikçi sistem, mutfak tezgahının veya istediğiniz bir tezgağın altına yerleştiriliyor ve görünmez bir pişirme alanı yaratıyor. Böylece tezgah yüzeyinde herhangi bir ocak ya da brülör görünmüyor, pişirme sırasında sadece tencere ya da tava ısınıyor. Tezgah ise dokunulabilecek kadar soğuk kalıyor, böylece normal tezgah alanı olarak kullanılmaya devam edebiliyor.

    Invisacook nasıl çalışıyor?

    Mutfakta devrim yaratan görünmez teknoloji: Invisacook Tam Boyutta Gör
    Invisacook, invisa-indüksiyon teknolojisi kullanıyor. Invisacook temelde manyetik bir teknoloji kullanıyor ama klasik indüksiyon ocaklarından biraz farklı. Standart indüksiyon ocakları gibi Invisacook da indüksiyon prensibiyle çalışıyor; yani elektrik akımı, manyetik alan oluşturarak sadece tencere veya tavayı (indüksiyona uyumlu) ısıtıyor. Ancak Invisacook’un farkı, bu manyetik alanı tezgahın altından, yani görünmeyen bir noktadan göndererek pişirme işlemini yapması.

    Sistem, mutfak tezgahının altına monte edilen bir birim ve bu birimi kontrol eden kumandadan oluşuyor. Kumanda, tezgahın üzerine, sırtlığa ya da çekmece içine yerleştirilebiliyor. Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden kontrol etme özelliği de bulunuyor. Özellikle küçük mutfaklar, karavanlar ve tekneler için tasarlanan Invisacook, ekstra tezgah alanı kazandırarak alan tasarrufu sağlıyor. Bu sayede mutfaklarda daha geniş ve ferah bir kullanım alanı elde etmek mümkün hale geliyor.

    Invisacook, doğrudan ısı üretmeyen benzersiz yapısı sayesinde pişirme yapılmadığı zamanlarda mutfak tezgahı tamamen güvenli ve dokunulabilir kalıyor. Ayrıca sistemin yanında kullanılan özel InvisaMat sayesinde tezgah yüzeyi yanıklara veya termal şoklara karşı korunuyor. Invisacook, seramik ve porselen gibi çeşitli tezgah malzemeleri altında kullanılabiliyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 gözlü modelleri bulunan sistem 220V ile çalışıyor.

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