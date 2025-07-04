Mutfakta devrim yaratan görünmez ocak teknolojisi: Invisacook

Sistem, mutfak tezgahının altına monte edilen bir birim ve bu birimi kontrol eden kumandadan oluşuyor. Kumanda, tezgahın üzerine, sırtlığa ya da çekmece içine yerleştirilebiliyor. Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden kontrol etme özelliği de bulunuyor. Özellikle küçük mutfaklar, karavanlar ve tekneler için tasarlanan Invisacook, ekstra tezgah alanı kazandırarak alan tasarrufu sağlıyor. Bu sayede mutfaklarda daha geniş ve ferah bir kullanım alanı elde etmek mümkün hale geliyor.
Invisacook, doğrudan ısı üretmeyen benzersiz yapısı sayesinde pişirme yapılmadığı zamanlarda mutfak tezgahı tamamen güvenli ve dokunulabilir kalıyor. Ayrıca sistemin yanında kullanılan özel InvisaMat sayesinde tezgah yüzeyi yanıklara veya termal şoklara karşı korunuyor. Invisacook, seramik ve porselen gibi çeşitli tezgah malzemeleri altında kullanılabiliyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 gözlü modelleri bulunan sistem 220V ile çalışıyor.