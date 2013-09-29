Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mugenizer N11, hem kablosuz hem de kablolu şarj istasyonu

5 yıl
506
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mugenizer N11, hem kablosuz hem de kablolu şarj istasyonu

Mobil cihaz kullanıcılarının hareket halindeyken yedek bataryalara olan ihtiyacı giderek artıyor ve aksesuar firmaları da buna yönelik çözümler geliştiriyor. Yedek batarya ve harici şarj istasyonu üreticilerinden olan Mugen, iki farklı teknolojiyi tek şarj istasyonunda birleştirerek kullanıcılara daha uzun süreli enerji sağlamayı amaçlıyor.

Mugenizer N11 adlı şarj istasyonu, hem USB üzerinden mobil cihazları şarj edebilirken, hem de Qi uyumlu mobil cihazlar için şarj imkanı sunuyor. Böylece Qi destekli cihazlarınız için kablo derdi ortadan kalkıyor.

Mugenizer N11 aksesuarı 4800mAh gücünde bir dahili batarya taşıyor. Tasarıma da önem veren ürün 14mm kalınlığında ve 230gr ağırlığında. Model 70$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. 

http://androidcommunity.com/mugenizer-n11-portable-power-bank-unveiled-touts-wired-and-wireless-charging-20130925/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Mugen to ship 6500mAh battery for the Samsung Galaxy Note 3 on December 6th bu ürünü nasıl alabilirim arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacid55 5 yıl
Selamlar ...
ben mugen power dan bir sürü batarya aldım..kendim memnun kalınca birçok arkadaşıma da aldım.
Şu anda HTC sensation telefonumda kullanıyorum.stok bataryadan daha uzun ömürlü ve daha az ısınıyor.

TÜRKİYE YE KARGO ÜCRETİ OLMADAN GÖNDERİYORLAR.
GÜMRÜK KOTASINA TAKILMAMAK İÇİN DE HER ÜRÜN İÇİN SADECE 5 EURO'LUK PUL YAPIŞTIRIYORLAR.

MUGEN POWER ANASAYFASI BURAYA TIKLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucuker34 5 yıl
KAblosuz sarz olması artısı. Ama enazından 7000 mah falan olsaymış daha tatminkar olurmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Bunları neden araç kiti gibi üretmiyorlar merak ediyorum. Kimse yan yatırıp, uygun düzey arayıp da şarj etmesini beklemek istemez. Çantaya ya da kemere (Türkiye insanı için .) takılabilir ve telefonu tutan bir dizaynla üretseler daha iyi olmaz mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Tenth Doctor 5 yıl
Bunu alanlar bi zahmet camdan aşağı drop test falan yapsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtkrhn 5 yıl
dalgamı geçiyor bunlar. 140mm 280gr= 4800 mha. hacim olarak bu kapasite çok kötü. 80gr note3 bataryası 3200mha sen düşün artık..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme 5 yıl Toshiba Özel: Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve dahası 5 yıl WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim