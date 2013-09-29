Mugenizer N11, hem kablosuz hem de kablolu şarj istasyonu

Haber Editörü
Mobil cihaz kullanıcılarının hareket halindeyken yedek bataryalara olan ihtiyacı giderek artıyor ve aksesuar firmaları da buna yönelik çözümler geliştiriyor. Yedek batarya ve harici şarj istasyonu üreticilerinden olan Mugen, iki farklı teknolojiyi tek şarj istasyonunda birleştirerek kullanıcılara daha uzun süreli enerji sağlamayı amaçlıyor.
Mugenizer N11 adlı şarj istasyonu, hem USB üzerinden mobil cihazları şarj edebilirken, hem de Qi uyumlu mobil cihazlar için şarj imkanı sunuyor. Böylece Qi destekli cihazlarınız için kablo derdi ortadan kalkıyor.
Mugenizer N11 aksesuarı 4800mAh gücünde bir dahili batarya taşıyor. Tasarıma da önem veren ürün 14mm kalınlığında ve 230gr ağırlığında. Model 70$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
http://androidcommunity.com/mugenizer-n11-portable-power-bank-unveiled-touts-wired-and-wireless-charging-20130925/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben mugen power dan bir sürü batarya aldım..kendim memnun kalınca birçok arkadaşıma da aldım.
Şu anda HTC sensation telefonumda kullanıyorum.stok bataryadan daha uzun ömürlü ve daha az ısınıyor.
TÜRKİYE YE KARGO ÜCRETİ OLMADAN GÖNDERİYORLAR.
GÜMRÜK KOTASINA TAKILMAMAK İÇİN DE HER ÜRÜN İÇİN SADECE 5 EURO'LUK PUL YAPIŞTIRIYORLAR.
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