Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak





2004 yılında "Proje Nao" olarak duyurulan ve 2007 yılında RoboCup Standard Platform League (SPL)’ de Sony’nin köpek robotu Aibo’nun yerini alan Nao, Almanya’ya sığınan mültecilere dil dersi vermeye hazırlanıyor.





Merkez ofisi Paris’de bulunan Fransız Aldebaran Robotics şirketine ait programlanabilir insansı robot Nao, Alman Bielefeld Üniversitesi araştırmacılarının, mültecilerin eğitimi projesinde başrol oynayacak.





Ortadoğu’da ki sıcak gelişmelerin sonrasında Avrupa’ya akın eden mültecilerin, sosyal uyumu sağlayabilmeleri için en önemli adım olarak dil eğitimi görülüyor. Bu kapsamda Bielefeld Üniversitesi 4-5 yaş aralığında ki çocukların Almanca eğitimlerine destek olması için Nao’ları kullanacak.

Ana okullarında her bir çocuğa ikinci bir dil öğretmenin kolay baş edilebilir bir durum olmadığını ve burada robotların asistan olarak devreye girdiğini belirten, Bielefeld Üniversitesi yapay zeka uzmanı Stefan Kopp, çocuk görünümüne sahip Nao'ların tablet desteği ile beraber dil eğitiminde ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını ifade ediyor. Asıl amacın temel Almanca’nın eğitiminde hız kazanılması olduğu belirtiliyor.

Hitap edeceği yaş grubuna ve vereceği eğitime uygun programlanmış Nao'ların, çocuklarla iletişiminde mümkün olan en fazla desteği sağlayacağına inanılıyor.





Nao'ların en etkin şekilde dil eğitimine yardımcı olabilmesi için gerekli araştırma ve geliştirmelerin yaklaşık 3 yıl süreceği öngörülüyor. Hem dil eğitimi hem de etkileşim için en uygun şekilde programlanmış ilk partinin 18 ay sonra okullara gönderileceği belirtiliyor.

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