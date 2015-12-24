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Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak

Fransız Aldebaran Robotics şirketine ait programlanabilir insansı robot Nao, Alman Bielefeld Üniversitesi araştırmacılarının, mültecilerin dil eğitimi projesinde başrol oynuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak
 
2004 yılında "Proje Nao" olarak duyurulan ve 2007 yılında  RoboCup Standard Platform League (SPL)’ de Sony’nin köpek robotu Aibo’nun yerini alan Nao, Almanya’ya sığınan mültecilere dil dersi vermeye hazırlanıyor. 

Merkez ofisi Paris’de bulunan Fransız Aldebaran Robotics şirketine ait programlanabilir insansı robot Nao, Alman Bielefeld Üniversitesi araştırmacılarının, mültecilerin eğitimi projesinde başrol oynayacak.
Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak
 

Ortadoğu’da ki sıcak gelişmelerin sonrasında Avrupa’ya akın eden mültecilerin, sosyal uyumu sağlayabilmeleri için en önemli adım olarak dil eğitimi görülüyor. Bu kapsamda Bielefeld Üniversitesi 4-5 yaş aralığında ki çocukların Almanca eğitimlerine destek olması için Nao’ları kullanacak. 
Ana okullarında her bir çocuğa ikinci bir dil öğretmenin kolay baş edilebilir bir durum olmadığını ve burada robotların asistan olarak devreye girdiğini belirten, Bielefeld Üniversitesi  yapay zeka uzmanı Stefan Kopp, çocuk görünümüne sahip Nao'ların tablet desteği ile beraber dil eğitiminde ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını ifade ediyor. Asıl amacın temel Almanca’nın eğitiminde hız kazanılması olduğu belirtiliyor. 
Hitap edeceği yaş grubuna ve vereceği eğitime uygun programlanmış Nao'ların, çocuklarla iletişiminde mümkün olan en fazla desteği sağlayacağına inanılıyor.
 
Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak

Nao'ların en etkin şekilde dil eğitimine yardımcı olabilmesi için gerekli araştırma ve geliştirmelerin  yaklaşık 3 yıl süreceği öngörülüyor. Hem dil eğitimi hem de etkileşim için en uygun şekilde programlanmış ilk partinin 18 ay sonra okullara gönderileceği belirtiliyor.  

http://www.dw.com/en/in-germany-robots-will-teach-refugee-children-the-language/a-18935859 Yorum Yaz
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fotifoti 4 yıl en beğenilen
Anadilde konuşmayacaklarmıymış? vah vah. Bizim kadar aptalı var mı ya? Hala 30 yıldır pkk'nın bizi bölmekten başka amacı olmadığını anlamayanlar var. Kürtçe gelince terör biteceğini düşünenler ...
Anadilde konuşmayacaklarmıymış? vah vah. Bizim kadar aptalı var mı ya? Hala 30 yıldır pkk'nın bizi bölmekten başka amacı olmadığını anlamayanlar var. Kürtçe gel...
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DH Misafiri 4 yıl
Batı sôzde medeniyeti elini bu bölgeden çeksin yeter önce yoket sonra şekillendir
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bionic1 4 yıl
Neden bu habere tepki gösterenler olduğunu anlayamadim. Bizdeki multeciler gibi sokakta yatmasın dilenmesin adamlar diye dil öğretmek istiyorlar. Su anda okula gitmeyen ve okul caginda olan 400 bin suriyeli varmis turkiyede. Bunlarun hepsi ileride terorist, tinerci, kacakci, hirsiz, arsiz olacak. Ha bunların ülkesine geri donecegini falan sananlar varsa daha cok beklerler. Hepsi bize kaldı. Benim kaçırdığım, ülkemizde uygulanan ve almanyadakinden daha iyi bir sosyal entegrasyon sistemimi var acaba?
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ssbrutality 4 yıl
SomaLiLi Mültecilerinde Bu Hizmetten Faydalanması Caizmidir Hocam ?
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EmuMaster 4 yıl
İnsanoğlu bu kadar aşağılanabilirdi.Birde marifet gibi haberi yapılıyor yazıklar olsun.
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fotifoti 4 yıl en beğenilen
Anadilde konuşmayacaklarmıymış? vah vah. Bizim kadar aptalı var mı ya? Hala 30 yıldır pkk'nın bizi bölmekten başka amacı olmadığını anlamayanlar var. Kürtçe gelince terör biteceğini düşünenler ...
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ukilavuz 4 yıl
Gayriresmi sömürge
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