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Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu

Sürekli gelişen drone’lar yetişkin oyuncağı olmaktan artık çıkıyor. Bu drone’lar artırılmış gerçeklik ile sanal görevleri yerine getirmenizin yanı sıra birbirinizle kıyasıya savaşma imkanı da sunuyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu
 
Artırılmış sanal gerçeklik ile daha keyifli hale getirilen mini drone’lar New York’da düzenlenen oyuncak fuarında üzerine büyük ilgi çekmeyi başardı.  Profesyonel kullanım için olmayan daha küçük drone’lar hatalı kullanıldıklarında en ufak boyutluları bile insanlara ciddi zararlar verebiliyor.  Bu nedenle yetişkin oyuncağı olarak nitelendirilen bu drone’lar artık çocuklarınızın daha fazla keyif ve güvenle oynayabileceği bir yapıya kavuşturuldu. O kadar keyifli ki sıra ancak sizden sonra onlara gelebilir.
Air Hot Connect.
Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu

Sağlam malzemeden yapılan ve pervaneleri güvenlik çemberi içerisinde bulunan bu drone oturma odalarını savaş alanlarına çevirmeyi amaçlıyor. Spin Master tarafından piyasaya sürülen Air Hot Connect, tablet üzerinden kumanda ediliyor ve tablet kamerasını kullanarak özel esnek yapılı paspası üzerinde artırılmış gerçeklik ile bir şehir oluşturuyor.  Paspas üzerinde beliren uzaylıları sanal silahlarınızla vurabilmenizin yanında, farklı noktalar arasında uçuş yapmanızda gelen görevler arasında yer alıyor.
REV Air
Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu

REV Air, tablet üzerinden kontrol edilebilen bir drone ve bir yarış arabası ile bütün olarak sunuluyor.  siz arabayı kontrol ederken otomatik olarak sizden kaçan veya sizi takip eden bir drone ile beraber çalışıyor. Kumandalı araba üzerinde yer alan sanal silah ile aynı hizaya gelen drone’u vurduğunuzda drone titreşerek darbe almış izlenimi uyandırıyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz bu bütünleşik sette bir arkadaşınıza drone’un kontrolü vererek onu da kovalayabiliyorsunuz.
Lumi
Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu
 
İsmi kulaklarda sevimli bir tını oluşturan bu drone birkaç dikkat çekici özelliğe sahip. Ürün içeriğinde bulunan verici drone’un olduğu yerde sabit kalmasına yardımcı olarak dengeleyici işlemi görüyor. Eğer vericiyi cebinize koyar ve yolunuza devam ederseniz de drone sizi otomatik olarak takip etmeye başlıyor. Drone’u kullanmak için gerekli uygulamayı tablet veya telefonunuza yüklediğinizde ise Gitar Hero benzeri bir deneyim yaşamanız sağlanıyor. Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı tuşlar ekran üzerinde beliriyor. Gelen parça ile beraber doğru renklere bastığınızda drone üzerinde ki ledler de aynı renge bürüyor. Müzikle uyumlu bir şekilde dans hareketleri sergileyen drone aynı zamanda yükselmeye başlıyor. Hatalı basmalarda ise drone yere konana kadar alçalıyor. 
Sky Viper Hover Racer
Oyunlaştırılmış 4 mini drone fuarın göz bebeği oldu
 
Skyrocket firmasının üretimi olan Sky Viper Hover Racer, bir metreden daha yükseklere çıkmıyor. Bu durumun ise eğlenceden geri kalınmasına neden olmadığı belirtiliyor. Ürün içeriğinde yer alan 4 vericiyi istediğiniz yerlere koyarak kendi pistinizi oluşturabiliyorsunuz.  Vericileri ve dron’u akıllı telefonunuza bir uygulama üzerinden ekleyerek zamana karşı yarışa başlıyorsunuz. 7 tekil kullanıcıya kadar oyuncular tanımlanabiliyor ve tek bir drone üzerinden sırayla yarışabiliyorsunuz. Eğer Hover Racer’a sahip bir arkadaşınız varsa sıra it dalaşına geliyor. Drone üzerinde yer alan dahili kızıl ötesi işaretleyici ile arkadaşınızın drone’unu vurmayı başarırsanız, hedefinizin düşmesini keyifle izliyorsunuz.


http://mashable.com/2016/02/14/drones-gamified/#axv4Yrcy7Eqn Yorum Yaz
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Drone savaşları...
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