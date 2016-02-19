Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir





CES 2016’da Aston Martin ve Letv’nin ortak çalışması ile oluşturulan Rapid S’in gelişmiş bilgi-eğlence sistemine sahip modelini görmüştük. Faraday Future ile daha da güçlenen ortaklık 2018 yılında tamamen elektrikli bir otomobilin ortaya çıkmasını sağlayacak. Aston Martin’in 4 kapılı modeli RapidS’in elektrikli hali olacağı belirtilen RapidE’nin, Tesla’ya iyi bir rakip olacağı ifade ediliyor.

Faraday Future, CES 2016’da sergilediği 1000 beygirlik güce sahip elektrikli konsept otomobili FFZERO1 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firmanın, RapidE projesinde yer alması, hem yatırımcılar hem de Aston Martin sevdalıları için başarılı bir elektrikli otomobilin ortaya çıkacağı inancını pekiştirdi.

Elon Musk’un Tesla ile elde ettiği başarı sonrası otomotiv devleri tam elektrikli otomobiller üretmeleri gerektiği konusunda, işin açıkçası, ciddi bir uyanış yaşadılar. BMW teknoloji harikası süper hibrit otomobili i8 ve tam elektrikli hatchback’i i3 ile bu alanda yeterli olgunlaşmanın yaşanması ile neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Volkswagen Group, çatısı altında ki tüm markalar için elektrikli otomobil yatırımlarını artırırken, Nissan, lityum-iyon batarya üretimi için İngiltere’de fabrika yatırımlarını dile getirmişti. Mart ayında duyurulması beklenen ve 2017’de satışa sunulacağı tahmin edilen Tesla Model 3 ile elektrikli otomobillerin daha da yaygınlaşacağına inanılıyor.

Kendi otomobilini üretme çabası içinde olan ülkemizin bu yükselişi görmezden gelmeyerek çabalarını elektrikli otomobil üretimi üzerinde yoğunlaştırmasının daha doğru olacağı söylenebilir. Üniversitelerde bu alanda araştırma yapılmasını teşvik edici uygulamalar artırılırsa ve yerli teknoloji şirketlerinin doğru teşvikler ile bu alana odaklanması sağlanırsa daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

http://mashable.com/2016/02/17/2018-aston-martin-rapide/#OTwETl086Oqz