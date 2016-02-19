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Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir

İngiliz Premium otomobil üreticisi Aston Martin, Çin’in yükselen teknoloji devi Letv ve tepe kadrosu Tesla’nın eski çalışanlarından oluşan Faraday Future, 2018 için bir araya geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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CES 2016’da Aston Martin ve Letv’nin ortak çalışması ile oluşturulan Rapid S’in gelişmiş bilgi-eğlence sistemine sahip modelini görmüştük. Faraday Future ile daha da güçlenen ortaklık 2018 yılında tamamen elektrikli bir otomobilin ortaya çıkmasını sağlayacak. Aston Martin’in 4 kapılı modeli RapidS’in elektrikli hali olacağı belirtilen RapidE’nin, Tesla’ya iyi bir rakip olacağı ifade ediliyor.
Faraday Future, CES 2016’da sergilediği 1000 beygirlik güce sahip elektrikli konsept otomobili FFZERO1 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firmanın, RapidE projesinde yer alması, hem yatırımcılar hem de Aston Martin sevdalıları için başarılı bir elektrikli otomobilin ortaya çıkacağı inancını pekiştirdi.
Elon Musk’un Tesla ile elde ettiği başarı sonrası otomotiv devleri tam elektrikli otomobiller üretmeleri gerektiği konusunda, işin açıkçası, ciddi bir uyanış yaşadılar. BMW teknoloji harikası süper hibrit otomobili i8 ve tam elektrikli hatchback’i i3 ile bu alanda yeterli olgunlaşmanın yaşanması ile neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Volkswagen Group, çatısı altında ki tüm markalar için elektrikli otomobil yatırımlarını artırırken, Nissan, lityum-iyon batarya üretimi için İngiltere’de fabrika yatırımlarını dile getirmişti. Mart ayında duyurulması beklenen ve 2017’de satışa sunulacağı tahmin edilen Tesla Model 3 ile elektrikli otomobillerin daha da yaygınlaşacağına inanılıyor.
Kendi otomobilini üretme çabası içinde olan ülkemizin bu yükselişi görmezden gelmeyerek çabalarını elektrikli otomobil üretimi üzerinde yoğunlaştırmasının daha doğru olacağı söylenebilir. Üniversitelerde bu alanda araştırma yapılmasını teşvik edici uygulamalar artırılırsa ve yerli teknoloji şirketlerinin doğru teşvikler ile bu alana odaklanması sağlanırsa daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

http://mashable.com/2016/02/17/2018-aston-martin-rapide/#OTwETl086Oqz Yorum Yaz
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argat44 3 yıl
Hiçbir markanın fanatiği değilim. Ama teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ve kapitalizm daha da acımasız oluyor. Öncü firmalardan Ericson Motorolla Nokia ? Hangisi şu an rekabet edecek düzeyde ? Demek istediğim bu markaların da yarın ne olacağını kestirmek mümkün değil. Aston Martin otomobil öncülerinden ama liderler listesinde değil. Tesle ise Kendi yarattığı pastada en büyük paya sahip. Nokia motorola ericson gibi. Sonu ne olur bilinmez ama bir gerçek var ki çok büyük yatırımlar ve çok büyük emek sarfedildiği. En bariz örnek ise petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş. :))
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kadirirdem 3 yıl
ben Tesla'yı herhangi bir firma yerinden edeceğini zannetmiyorum açıkcası..
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Morphinz 3 yıl
Tesla'yı kimse yerinden edemez..
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Berkæn 3 yıl
Tesla gibi birinin yerinden edeceğine inanmıyorum
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deoksiriboz1001 3 yıl
Evet letv den bim in başarılarını örnek almasını bekliyoruz.
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teramit 3 yıl
lapatid
aston martin isin icinde olmasa bi cacik olmaz derdim ama isin icinde aston martin var

aston martin varmış mış..
açta bir bak tesla tarihine elon ingiltere de astonmartin-lotus arge tesislerinde sabahlıyor ilk roadsterleri yetişsin diye.Lisansını bu firmadan alıyorlar roadsterin ve üretiminide burası yapıyor ilk.
Model S in tasarımı da aston martine benzer tesadüf değil onu da lisansını verip aldılar beraber argesini yaptılar.
Bu fabrika EV çıkartmayı kendi müşterilerinden görünce akıl edebildiler.
bi tanesi de demiş aston martine karşı diye...
beraber iş tuttuklarından onunda haberi yok belli ki...
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UML 3 yıl teramit
Ben elmacı derken seni kastetmiştim ilk mesajına bakarak, zira konuyla alakası yokken bi iPhone örneği verdin.

Hadi bu örneği veren başkası olsa da benim mesajımı anlamasan, bütün mesajları okumadın diyecem, kendi yazdığın mesajı unutmuşsun demek.
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lapatid 3 yıl
aston martin isin icinde olmasa bi cacik olmaz derdim ama isin icinde aston martin var
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teramit 3 yıl
bugüne kadar kaç defa iphone killer diye haberini duyduk birçok marka ve donanımın halbuki hiçbiri öldürmediği gibi hepsi daha da güçlendirdi rekabet ettikleri markayı...
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UML 3 yıl
Elmacılar Aston Martin'e de karşı demek


Rekabet iyidir, Tesla başarılı bir marka olsa da üretim kapasitesi şu anda Dünya'ya açılmasına yetecek seviyelerin çok çok altında, biyerde haftada 1000 araç ürettiğini okumuştum, olur 52bin, hadi artırdıysa 60-70 bin olsun, daha katetmesi gereken çok yolu var seri üretim anlamında.
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umut_baris 3 yıl teramit
teramit

bugüne kadar kaç defa iphone killer diye haberini duyduk birçok marka ve donanımın halbuki hiçbiri öldürmediği gibi hepsi daha da güçlendirdi rekabet ettikleri markayı...

Düz mantık, şekil a.
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letv, Faraday Future ve
6 etiket daha FFZERO1 Aston Martin repide s Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Serhat Çevik
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