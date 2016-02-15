BMW, HUD teknolojisine yabancı kalmamızı istemiyor





Otonom sürüş, artırılmış gerçeklik, elektrikli motorlar günümüzde otomobil üreticilerinin büyük yatırımlarını gerçekleştirdiği ve gelecek nesil otomobiller için kullanımı kaçınılmaz teknolojiler. “Head-Up Display” teknolojisi ise birçok üreticinin artırılmış gerçekliği otomobillerine yansıtmak için en iyi yol olarak gördüğü teknoloji olarak nitelendiriliyor.

BMW, gösterge tablosundaki bilgileri ön cama yansıtan sistem “Head-Up-Display” ile ilgili yayınladığı video ile daha detaylı bilgiler vermeyi uygun gördü.

Videoda, BMW kanadında bu teknolojinin başındaki isim Dr. Rolf Gengenbach hem teknolojiye ilişkin detayları hem de kullanıcı deneyimi açısından bu teknolojiye otomobil içinde sahip olmanın faydalarını anlatıyor.

BMW Müşteri Deneyimi Bölümü Başkanı Marcus Behrendt ’de videoda BMW bir otomobilde bu teknolojiye sahip olmanın faydalarına vurgu yapıyor. Firmanın geleceğe yönelik Head-Up-Display tabanlı hedeflerinden bahsederken ilerleyen zamanlarda BMW’nin tüm otomobillerinin bu teknolojiye sahip olacağını görüyoruz.

Azalan silindir sayıları ve yakıt tüketim değerleri, artan tork ve beygir gücü, güvenlik teknolojilerinde ki gelişmeler ve bunların modellere hızlı adaptasyonu baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor. Otomobil endüstrisi birçok kişinin öngördüğünden daha hızlı gelişirken, firmalar da müşterilerinin sürüş deneyimini daha üst boyutlara çıkarmak ve rekabet avantajını en üst seviyede tutmak için teknolojinin sınırlarını daha şiddetli zorluyor.





http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-explains-its-head-up-display-technology-video-ar172481.html