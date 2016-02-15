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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, HUD teknolojisine yabancı kalmamızı istemiyor

Alman devi BMW, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı 2 dakikalık bir tanıtım videosu ile artırılmış gerçeklik uygulaması “Head-Up-Display” teknolojisi hakkında daha fazla bilgi vermek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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BMW, HUD teknolojisine yabancı kalmamızı istemiyor

Otonom sürüş, artırılmış gerçeklik, elektrikli motorlar günümüzde otomobil üreticilerinin büyük yatırımlarını gerçekleştirdiği ve gelecek nesil otomobiller için kullanımı kaçınılmaz teknolojiler.  “Head-Up Display” teknolojisi ise birçok üreticinin artırılmış gerçekliği otomobillerine yansıtmak için en iyi yol olarak gördüğü teknoloji olarak nitelendiriliyor.
BMW, gösterge tablosundaki bilgileri ön cama yansıtan sistem “Head-Up-Display” ile ilgili yayınladığı video ile daha detaylı bilgiler vermeyi uygun gördü.
Videoda, BMW kanadında bu teknolojinin başındaki isim Dr. Rolf Gengenbach hem teknolojiye ilişkin detayları hem de kullanıcı deneyimi açısından bu teknolojiye otomobil içinde sahip olmanın faydalarını anlatıyor.
BMW Müşteri Deneyimi Bölümü Başkanı Marcus Behrendt ’de videoda BMW bir otomobilde bu teknolojiye sahip olmanın faydalarına vurgu yapıyor. Firmanın geleceğe yönelik Head-Up-Display tabanlı hedeflerinden bahsederken ilerleyen zamanlarda BMW’nin tüm otomobillerinin bu teknolojiye sahip olacağını görüyoruz. 
Azalan silindir sayıları ve yakıt tüketim değerleri, artan tork ve beygir gücü, güvenlik teknolojilerinde ki gelişmeler ve bunların modellere hızlı adaptasyonu baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor. Otomobil endüstrisi birçok kişinin öngördüğünden daha hızlı gelişirken, firmalar da müşterilerinin sürüş deneyimini daha üst boyutlara çıkarmak ve rekabet avantajını en üst seviyede tutmak için teknolojinin sınırlarını daha şiddetli zorluyor.  


http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-explains-its-head-up-display-technology-video-ar172481.html Yorum Yaz
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ntquartex 3 yıl
Biraz araştırma yapın da öğrenin,bu özellik sadece bmwde değil diğer premium olmayan markaların yeni modellerinde de bar.Bkz. RENAULT MEGANE 4,hmd adıyla çok daha estetik bmwye göre.
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bugatti1907 3 yıl ntquartex
ntquartex

Biraz araştırma yapın da öğrenin,bu özellik sadece bmwde değil diğer premium olmayan markaların yeni modellerinde de bar.Bkz. RENAULT MEGANE 4,hmd adıyla çok daha estetik bmwye göre.

HUD teknolojisi zaten yeni değil. Sadece Meganda değil ondan önce peugeot falanda kullanmıştı ama kısılıydı özellikleri sadece hızı falan gösteriyordu. BMW zaten ilk biz yaptık dememiş. Dahada geliştirmişler navi falan eklemişler onu sunmuşlar.
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