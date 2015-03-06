MyFC JAQ şarj istasyonu enerjisini tuzlu sudan alabiliyor





Taşınabilir şarj istasyonları, bataryanın yetersiz kaldığı durumlarda kullanıcının imdadına yetişen en önemli aksesuarlardan birisi. Ancak bu istasyonların da bataryası zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Bazı girişimler yakıt hücrelerine yönelmiş durumda.

Dünyanın en güçlü yakıt hücresini icaet ettiğini belirten MyFC firması, MyFC JAQ adında taşınabilir bir şarj istasyonunda bu hücreleri kullanıyor. MyFC JAQ, bir kredi kartı büyüklüğünde kartuş veya tuzlu su ile doldurulmuş yakıt hücrelerini değişim yaparak harici bir prize takılma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

İstasyonun kendisi metal kaplama içeriyor ve plastik kartuşu içerisine taktıktan sonra kimyasal reaksiyon başlıyor. Her yakıt hücresinin yaklaşık olarak 2400mAh güç sağlayabildiği belirtiliyor. Kartuşu taktığınız anda şarj işlemi başlıyor.

Ancak sistemin bir dezavantajı var. Kimyasal rekasiyon başladıktan sonra bir cihaz takılı olsun veya olmasın yakıt hücresi iki saat içerisinde kendisini boşaltıyor. Bu bakımdan USB çıkışına hemen cihazı bağlamak gerekiyor. Ayrıca kartuşların raf ömrü de yaklaşık iki yıl.

MyFC pek çok operatörle görüşmelere başlamış durumda. Şarj istasyonu ve 5 adet kartuşdan oluşan başlangıç paketi 75$ olacak. Kartuşlar ise 1$'dan satılacak. Kartuşların geri dönüşüme uygun olduğu belirtiliyor. Ancak kullanıcıların kartuşları kendisinin doldurması pek mümkün değil. MyFC JAQ önümüzdeki aylarda satışa başlayacak.









http://www.digitaltrends.com/mobile/myfc-jaq-news/