Myo Armband ve Oculus Rift ilerleyen dönemde bir arada kullanılabilir

Son yıllarda karşımıza çıkan en ilginç cihazlardan Myo Armband ve Oculus Rift, gelen bilgilere göre ilerleyen dönemde bir arada kullanılarak daha önce benzeri görülmemiş bir oyun deneyim ortaya koyabilir.

Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran Oculus Rift gözlük sistemi ile koldaki elektriksel sinyalleri algılayarak farklı cihazların kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan tanıyan Myo Armband isimli kol bandı, iki şirketin de sahibi konumda bulunan Spark Capital'in isteği ve yeni yapılan yatırımlar ile ilerleyen zamanlarda beraber olarak kullanılacak ve geliştiriciler iki ürünün aynı anda kullanıldığı değişik projeler (Özellikle oyun tabanlı) ortaya çıkartabilecekler. Oculus Rift'in oyun sırasında harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyması nedeniyle Myo Armband'ın oldukça iyi bir tercih olacağını düşünen uzmanlar, beklenen içeriklerin de kısa bir zaman içerisinde gelebileceğini belirtiyorlar.

Myo Armband ve Oculus Rift'in tek başlarına yapabildiklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127047-myo-armband-and-oculus-rift-to-usher-in-immersive-gesture-controlled-gaming-future