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Myo Armband ve Oculus Rift ilerleyen dönemde bir arada kullanılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Myo Armband ve Oculus Rift ilerleyen dönemde bir arada kullanılabilir
Son yıllarda karşımıza çıkan en ilginç cihazlardan Myo Armband ve Oculus Rift, gelen bilgilere göre ilerleyen dönemde bir arada kullanılarak daha önce benzeri görülmemiş bir oyun deneyim ortaya koyabilir.
Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran Oculus Rift gözlük sistemi ile koldaki elektriksel sinyalleri algılayarak farklı cihazların kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan tanıyan Myo Armband isimli kol bandı, iki şirketin de sahibi konumda bulunan Spark Capital'in isteği ve yeni yapılan yatırımlar ile ilerleyen zamanlarda beraber olarak kullanılacak ve geliştiriciler iki ürünün aynı anda kullanıldığı değişik projeler (Özellikle oyun tabanlı) ortaya çıkartabilecekler. Oculus Rift'in oyun sırasında harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyması nedeniyle Myo Armband'ın oldukça iyi bir tercih olacağını düşünen uzmanlar, beklenen içeriklerin de kısa bir zaman içerisinde gelebileceğini belirtiyorlar.
Myo Armband ve Oculus Rift'in tek başlarına yapabildiklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127047-myo-armband-and-oculus-rift-to-usher-in-immersive-gesture-controlled-gaming-future Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rockstar Games 5 yıl
Ben bazen mesela multide birine yada singledaki bir karaktere el hareketi çekiyorum öyle yapsam ne olacak
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Xagdas 5 yıl
Böyle cihazlar zaten hep beraber kullanıldığı zaman anlamlı olacaklar. Şimdilik gelişimlerini takip ediyorum ve destekliyorum.

(Türklere has birkaç hareket var ya, o hareketlere kesin komut ataması yaparlar.)

Aşağıdaki videoyu bilmeyen varsa izlesin, extreme oyun dediğin böyle oynanır, tek başına bilezikle mümkün değil:

Uzun uzun izlemek istemeyen varsa 12:00 dakikadan sonrasını izlesin.

Videodaki 360 derece ekran olayını Oculus ile halledebilirler, hemde binlerce kere daha ucuza. Ama yerdeki treadmill (koşu bandı) sistemi efsane, seni daima merkeze getiriyor.

Hayırlısı, bekleyip görücez. Her sefe %10 hızlanan ekran kartları ile bir yere kadar.
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Rainmanht 5 yıl
Yanlışlıkla hareket edeceksin.
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FoxyDogy 5 yıl
Yalnışıkla harket yaprsak nolcak
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