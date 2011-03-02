NAVKING X 30 HD Navigasyon Cihazı

Büyük ekranlı X30 HD ile dünya daha geniş . Geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü HighDef® süper detaylı haritaları ve ödüllü QuikSearch™ arama motoru ile navigasyon yapmak artık daha keyifli. İnce tasarımı ile X30 HD, her yerde yanınızda.

Geniş ekranda Navigasyon yapmanın ve İnternette Gezinmenin Keyfi

Türkiye’de ilk defa telefonunuzun ve cihazınızın Bluetooth DUN özelliğini kullanarak geniş ekrana İnternette gezinmenin keyfini yaşayın. Günlük gazeteleri takip edebilir, sosyal paylaşım sitelerine girebilir, arama motorlarından istediğiniz araştırmaları yapabilirsiniz.

NAVKING Navigasyon sistemlerinin geniş ekranlı en yeni üyesi X30 HD’nin 5,0” lik geniş ekranı ile gideceğini yerleri görmeniz daha kolaydır. Geliştirilmiş dokunmatik ekranı üzerinde yüksek çözünürlüklü HighDef® detaylı haritalarıyla yol tarifi almak, video ve müzik oynatmak ayrıca Bluetooth DUN teknolojisi ile hem internette gezinebilir hem de sevdikleriniz ile eller serbest bir şekilde telefon görüşmelerinizi yaparak size bambaşka bir sürüş deneyimi yaşatacak.

Geç Kalmayacaksınız

Dünyada en çek tercih edilen Route 66 navigasyon yazılımının ödüllü QuikSearch™ arama motoru ile birkaç harf ile arama yapabileceksiniz. Artık hangi sokağa döneceğinizi tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Geliştirilmiş yol şeridini ve kavşak ayrımları geçtiğiniz yol ile aynı olan Route 66 Maps haritalarında, sesli yönlendirmeler ve ok işaretleri ile gideceğiniz yere tam zamanında ulaşacaksınız.



Seyahatlerinizi önceden planlayabileceksiniz.

NAVKING X30 HD, size seyahatlerinize yardım için geliştirilmiş navigasyon özellikleri sunar. Gideceğiniz adresleri harita üzerinde görebilir, sıralayabilir, kayıt edebilir ve geniş ekranında simule edebilirsiniz. Satış aramaları, teslimatlar için veya gezi günlüğü oluşturmak için X30 HD navigasyon cihazının rotalar menüsünü kullanabilirsiniz.

Ücretsiz harita güncellemesi

Kullanıcılarına EDS kameraları ve uyarılarını ücretsiz sağlayarak bir ilke imza atan NAVKING navigasyon şimdi de Türkiye de sıklıkla değişen sokak, cadde ve yön bilgilerini takip etmek için zorunlu hale gelen 75 TL değerindeki harita güncellemelerini artık siz değerli kullanıcılarımıza ücretsiz vermektedir.

En yeni ara yüzü ve sürekli geliştirilen özellikleri ile Route 66 Maps navigasyon yazılımını sizlerle buluşturan NAVKING navigasyon' dan size özel fırsatlar devam edecektir…



Avrupa Haritalarında %40 indirim

Herhangi bir NAVKING cihazı satın aldığınızda kutunun içeriğinde bulunan %40 indirim kuponu ile www.navking.com web sitemizden istediğiniz Avrupa haritası paketlerinden birini satın alabilirsiniz.

Ayrıca GPS özelliği bulunan cep telefonu olan kullanıcılarına da çok özel kampanyalar yapan NAVKING Navigasyon şimdi de web sitemizden satın alacağınız tüm dünya haritalarının yanında 50 TL değerindeki cep telefonu araç tutacağını ücretsiz vermektedir.

Navigasyonun Ötesinde

NAVKING X30 HD navigasyon cihazı ile paranız cebinizde kalır. 5”lik geniş ekranının içerisinde 2 GB dahili hafızası, 533 Mhz işlemcisi, en gelişmiş GPS anteni ve Multimedya özellikleri ile sadece navigasyon yapmakla kalmayacak, anılarınızı her zaman yanınızda taşıyabileceksiniz.

Bluetooth özelliği ile internette gezinebilecek, sevdiklerinizin fotoğraf görüntüleyip, müzik ve film oynatmanın yanında, sevdiğiniz tüm e-kitaplar seyahatleriniz boyunca yanınızda olacak.

X30 HD ile güvenlik kamera ve EDS kameraları uyarılarını alabilir, 81 ilde navigasyon, 543.000 ilgi noktası (POI) ile otel, akaryakıt istasyonları, banka vs. önemli ilgi noktalarının telefon numaralarına kadar ulaşabilmek mümkündür.

FM transmitter sayesinde cihazınızdaki bütün sesleri aracınızın müzik sisteminden dinleyebilme X30 HD, navigasyonun çok ötesinde…

Teknik Özellikleri :

Model : X30 HD

İşlemci : ARM11 533 Mhz Sirf Atlas V

İşletim Sistemi : Microsoft Windows CE.NET 6.0

Ekran : 5.0" parlamaya karşı korumalı LCD dokunmatik ekran

Bellek : 128 MB RAM, 2 GB ROM

Boyutlar: 135.4x84.8x13 mm

Ağırlık : 210 gr

Pil : ~4 saat

USB : 2.0

SD/MMC Bağlantı

Hoparlör

Blutooth DUN

FM Transmitter

Hesap Makinesi

Oyunlar

2011 yılında da navigasyon yelpazesine yeni ürünler katarak ilerlemeye devam eden, çağrı merkezi, ücretsiz kargo, kullanıcı hatası ile oluşan yazılım problemlerinden de ücret almayarak tamamen kullanıcı dostu bir firma olan NAVKING navigasyon sistemlerine www.navking.com internet sitesinden ve 212-4443466 numaralı navigasyon destek hattından kesintisiz ulaşabilirsiniz…

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