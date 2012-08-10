NComputing Çıldırmış Olmalı!





NComputing, Citrix için dizayn edilmiş 100$’ lar civarında bir maliyetle HDX deneyimini sunan yüksek performanslı thin client’larının satışına başladı.

Mevcut HDX destekli thin client ’lar veya PC’lerin maliyetinin 3 te 1’i fiyatla sunulan N-serisi cihazlar; Citrix platformlarını özellikle zengin multimedya deneyimi ve 5 watt ’tan daha az elektrik tüketimi ile desteklemektedir.Uçtan uca masaüstü sanallaştırma çözümlerinde dünya lideri olan NComputing bu fiyat kurgusu ile PC/Thin Client pazarını büyük ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Türkiye’de de eş zamanlı olarak N400 modeli dojop teknoloji distribütörlüğünde satışa başlanmış durumda. Özellikle Citrix platformunun avantajlarını yaşamak isteyen ama yüksek maliyetler nedeniyle donanımsal tarafta uygun maliyetli çözümler bulamayan tüm kurumlara 100$ lar gibi bir maliyet, müjde yerine geçebilir.



N400 standart kullanıcıları hedeflemiştir ve maksimum 1920x1080 çözünürlüğe kadar videoyu on-board grafik hızlandırması ile 10/100 Ethernet bağlantısı ve server taraflı video çözümleme ile zengin bir HD multimedya deneyimini 720p ile sunar.



Daha güçlü N500, yüksek performans beklentisinde olan çalışanlar ve uygulama kullanıcıları hedeflenmiştir, Kullanıcı tarafında multimedyayı full HD 1080p ile 10/100/1000 Ethernet bağlantısı, Dual monitör ve Wi-Fi bağlantısı seçeneklerini size sunar.



Her iki cihaz da akıllı kart okuyucularını ve diğer USB 2.0 çevre bileşenlerini destekler. Ek olarak, tüm cihazlar yeni NComputing vSpace Management Center ile yönetilmektedir, bir IT organizasyonunun dağınık bir organizasyon yapısında binlerce cihazı kolaylıkla kurması, işletmesi ve yönetmesine olanak sağlar.

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