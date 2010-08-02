NEC'den 23-inç boyutunda LED backlight tabanlı yeni monitör

NEC yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına 23-inç boyutunda yeni bir LCD monitör ekledi. MultiSync E231W adını taşıyan LED backlighting tabanlı yeni monitörün daha çok kurumsal müşteriler için hazırlandığı ve Intelligent Power Manager (IPM) adı verilen güç tasarruf teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. 1920 x 1080 çözünürlüğünü ve 5ms tepki süresini destekleyen monitörde karşıtlık oranı 1,000:1, en yüksek parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş. 4 yönlü ergonomik standı yüksekliğin 110mm ayarlanabildiği monitör aynı zamanda hem eğilebiliyor hem de döndürülebiliyor. Ücretsiz karbon ayakizi ölçüm özelliğine sahip olan monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

NEC tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak MultiSync E231W'nun bu ay içerisinde 299 dolar seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.