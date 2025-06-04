LG, dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 5K monitörünü tanıttı

LG UltraFine 40WT95UF 5K monitör özellikleri
Monitör, kullanıcıların birden fazla 4K ekranı bağlamasına, büyük dosyaları aktarmasına ve tek bir kabloyla 96 W'a kadar hızda cihazları şarj etmesine olanak tanıyan Thunderbolt 5 bağlantısını destekliyor. Monitörde iki adet Thunderbolt 5 portu, tek USB-C -upstream- portu, dört adet USB-C -downstream portu, iki adet USB-A portu, çift HDMI girişi, DisplayPort 2.1 ve RJ45 Ethernet portu bulunuyor.
LG, masada çok yer ayırmadan çift monitör kurulumunun çoklu görev avantajlarını sunan Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture modlarını destekliyor. LG, bu özelliğin faydasına ilişkin olarak “Finansal analistler aynı anda kapsamlı veri kümelerini, uygulama panolarını ve piyasa grafiklerini görüntüleyebilirken; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu veya medya hizmetleri alanında BT uzmanları, uzun kod satırlarını incelemek, karmaşık zaman çizelgelerini yönetmek ve derinlemesine içerik analizi yapmak için genişletilmiş ekran alanını ve gelişmiş özellikleri kullanabilir.” diyor.
LG, UltraFine 40WT95UF'yi kurumsal ve B2B pazarları için konumlandırarak, minimum kablo karmaşasıyla performans odaklı monitörlere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. LG, monitörün fiyatını açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: