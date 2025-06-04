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    LG, dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 5K monitörünü tanıttı

    LG, Thunderbolt 5 bağlantısına sahip dünyanın ilk 5K monitörünü tanıttı. LG UltraFine 40WT95UF modelinin finans ve BT sektörü için optimize edildiği belirtildi. 

    LG UltraFine 40WT95UF 5K monitör Thunderbolt 5 Tam Boyutta Gör
    LG Electronics, BT ve finans gibi veri yoğunluğunun olduğu alanlarda profesyonellere yönelik yeni 5K2K monitörünü tanıttı. LG UltraFine 40WT95UF olarak adlandırılan yeni model, Thunderbolt 5’i destekleyen dünyanın ilk 5K monitörü olma özelliğini taşıyor.

    LG UltraFine 40WT95UF 5K monitör özellikleri

    LG UltraFine 40WT95UF monitör özellikleri Tam Boyutta Gör
    LG UltraFine 40WT95UF, 2500R eğriliğe, 5120×2160 çözünürlüğe sahip 40 inç kavisli IPS Black panel ile geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, %99 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamını destekliyor ve VESA DisplayHDR 600 sertifikalı. Monitör, kalibre edilmiş olarak geliyor; kullanıcıların doğru renkleri yakalamak için ayar yapması gerekmiyor. Netlik, kontrast, renk doğruluğu ve akıcı görseller için AMD FreeSync Premium’u destekliyor.

    Monitör, kullanıcıların birden fazla 4K ekranı bağlamasına, büyük dosyaları aktarmasına ve tek bir kabloyla 96 W'a kadar hızda cihazları şarj etmesine olanak tanıyan Thunderbolt 5 bağlantısını destekliyor. Monitörde iki adet Thunderbolt 5 portu, tek USB-C -upstream- portu, dört adet USB-C -downstream portu, iki adet USB-A portu, çift HDMI girişi, DisplayPort 2.1 ve RJ45 Ethernet portu bulunuyor.

    LG, masada çok yer ayırmadan çift monitör kurulumunun çoklu görev avantajlarını sunan Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture modlarını destekliyor. LG, bu özelliğin faydasına ilişkin olarak “Finansal analistler aynı anda kapsamlı veri kümelerini, uygulama panolarını ve piyasa grafiklerini görüntüleyebilirken; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu veya medya hizmetleri alanında BT uzmanları, uzun kod satırlarını incelemek, karmaşık zaman çizelgelerini yönetmek ve derinlemesine içerik analizi yapmak için genişletilmiş ekran alanını ve gelişmiş özellikleri kullanabilir.” diyor.

    LG, UltraFine 40WT95UF'yi kurumsal ve B2B pazarları için konumlandırarak, minimum kablo karmaşasıyla performans odaklı monitörlere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. LG, monitörün fiyatını açıklamadı.

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