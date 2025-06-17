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Tam Boyutta Gör Çinli panel üreticisi HKC, dünyanın ilk 800 Hz yenileme hızına sahip oyun monitörünü duyurdu. Şirket daha önce CES 2025'te Koorui G7 isimli 750 Hz prototipini sergilemişti. KC, yeni monitörünün aynı model numarasını veya markayı paylaşıp paylaşmadığını açıklamadı.

Monitörün özellikleri neler?

Yeni monitör, 24,5 inç büyüklüğünde Full HD panele sahip ve birden fazla gelişmiş teknolojiyi bir araya getiriyor. Monitör, HKC'nin a-Si HyperSilicon yüksek frekanslı sürücü teknolojisiyle çalışan şirket içi FSA VA panelini kullanıyor. Ayrıca 1152 bölgeli Mini LED arka aydınlatma ve kadmiyumsuz QDEF kuantum dot geliştirme filmini içeriyor. Bu kombinasyon, ekranın renk performansından ödün vermeden yüksek hareket netliği sunmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör 48Hz ila 800Hz arası değilken yenileme hızı (VRR) sunan monitör, 0,5ms GtG tepki süresi, 1200 nit tepe parlaklığı ve 4000:1 kontrast değerlerine sahip. Ayrıca, %95 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB, ΔE < 1,5 renk doğruluğu, yerel 10 bit renk derinliği ve 12 bit işlemeye kadar destek ile geniş renk skalası da sunuyor.

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VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör, uyarlanabilir yenileme hızları için hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor. Ayrıca, enerji tasarrufu için statik içeriklerde yenileme hızını düşüren dinamik bir güç tasarrufu özelliği de bulunuyor.

HKC, 800 Hz monitörünü, Counter-Strike 2 ve Valorant gibi hızlı tempolu oyunlarda maksimum netlik ve tepki süresine ihtiyaç duyan oyuncular için profesyonel düzeyde bir e-spor aracı olarak konumlandırıyor. TN panel kullanan önceki 750 Hz Koorui G7'nin aksine, bu model daha gelişmiş kontrast ve daha geniş renk kapsamı için bir VA panel kullanıyor.

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HKC, dünyanın ilk 800 Hz oyuncu monitörünü duyurdu

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