HKC, dünyanın ilk 800 Hz oyuncu monitörünü duyurdu

Monitörün özellikleri neler?
Yeni monitör, 24,5 inç büyüklüğünde Full HD panele sahip ve birden fazla gelişmiş teknolojiyi bir araya getiriyor. Monitör, HKC'nin a-Si HyperSilicon yüksek frekanslı sürücü teknolojisiyle çalışan şirket içi FSA VA panelini kullanıyor. Ayrıca 1152 bölgeli Mini LED arka aydınlatma ve kadmiyumsuz QDEF kuantum dot geliştirme filmini içeriyor. Bu kombinasyon, ekranın renk performansından ödün vermeden yüksek hareket netliği sunmasını sağlıyor.
VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör, uyarlanabilir yenileme hızları için hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor. Ayrıca, enerji tasarrufu için statik içeriklerde yenileme hızını düşüren dinamik bir güç tasarrufu özelliği de bulunuyor.
HKC, 800 Hz monitörünü, Counter-Strike 2 ve Valorant gibi hızlı tempolu oyunlarda maksimum netlik ve tepki süresine ihtiyaç duyan oyuncular için profesyonel düzeyde bir e-spor aracı olarak konumlandırıyor. TN panel kullanan önceki 750 Hz Koorui G7'nin aksine, bu model daha gelişmiş kontrast ve daha geniş renk kapsamı için bir VA panel kullanıyor.Kaynakça https://www.ithome.com/0/861/138.htm https://www.gizmochina.com/2025/06/17/hkc-unveils-worlds-first-800hz-gaming-monitor/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: