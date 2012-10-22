Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y
Tam Boyutta Gör
Japonya merkezli dizüstü bilgisayar üreticisi NEC'in, hibrit dizüstü bilgisayarı LaVie Y üzerindeki örtüler bugün itibarıyla kaldırıldı. Microsoft'un, ARM mimarisi desteğini arkasına alan cihazlar için geliştirdiği Windows 8 RT işletim sistemiyle gelen LaVie Y, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet şeklinde kullanılabiliyor. Ancak LaVie Y'ın dokunmatik LCD ekranı, piyasaya sürülmesi planlanan diğer hibrit modellerin aksine çıkarılabilir yapıda değil. Burada NEC, farklı bir yöntem izleyerek dokunmatik LCD ekranın 360 derece döndürülebilmesini sağlamış. Şimdi LaVie Y'ın daha detaylı teknik özelliklerine değinelim.
Kapalı konumdayken 298 mm x 204 mm x 15.6 mm boyutlarında ve 1.24 kg ağırlığında tasarıma sahip olan LaVie Y'a, ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan, 1.3 GHz saat hızında çalışan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 12 çekirdekli grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor.
NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y
Tam Boyutta Gör
Yeni hibrit dizüstü bilgisayarın 11.6-inç boyutlu ve LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik LCD ekranı, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üst kısmına sesli ve görüntülü iletişim için 720p web kamera yerleştirilmiş vaziyette.
Yukarıdaki bilgilere ilavaten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 + LE, HDMI çıkışı, SD kart slotu, 0.5 watt'lık stereo hoparlörler ve USB 2.0 portu ile donatılan LaVie Y, uyku modunda 320 saate varan bekleme süresi sunuyor. Full HD çözünürlükte video izlemek isterseniz ya da internette aralıksız gezinmek isterseniz kullanım süresi 8 saate kadar düşüyor.
26 Ekim'de resmiyet kazanması beklenen LaVie Y,  90.000 Yen (~1127$) fiyat etiketiyle 22 Kasım'dan itibaren piyasaya sürülecek.
NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y
Tam Boyutta Gör
NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arabcian 7 yıl
ne kibrit dizüstümü nasıl bişey o ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Bu hibrit modeller win8 ile iyice popüler oldu ve bu popülerliği uzun süreler koruyacak gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 7 yıl
fiyatına çüşş diyorum başkada bir şey demiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 7 yıl
NEC olunca sanki çok özel birşey oluyor , paraya bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Surface bundan daha ergonomik ve uygun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
SSD gibi düşünün hibrit cihazları. Zamanı gelince onlarda ucuzlayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
11.6" için 1127$ resmen fantazi, buna istenildiğinde android'de kurulamaz, allı ballı yağlı güllü oltalarla, süslü sözlerle, takım elbiselerle bir şeyler yapmaya çalışacaklar demektir, yağdanlık görünce eriyen adam çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brksnr 7 yıl
Surface cok daha iyi bir secenek olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 7 yıl
Surface daha ucuz çok pahalı geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Simitçi 7 yıl
1127$ cidden bu fiyata mı yok artık para israfı mübarek !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1770 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, nec
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim