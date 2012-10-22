NEC'ten, Windows 8 RT işletim sistemli hibrit dizüstü bilgisayar: LaVie Y

Japonya merkezli dizüstü bilgisayar üreticisi NEC'in, hibrit dizüstü bilgisayarı LaVie Y üzerindeki örtüler bugün itibarıyla kaldırıldı. Microsoft'un, ARM mimarisi desteğini arkasına alan cihazlar için geliştirdiği Windows 8 RT işletim sistemiyle gelen LaVie Y, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet şeklinde kullanılabiliyor. Ancak LaVie Y'ın dokunmatik LCD ekranı, piyasaya sürülmesi planlanan diğer hibrit modellerin aksine çıkarılabilir yapıda değil. Burada NEC, farklı bir yöntem izleyerek dokunmatik LCD ekranın 360 derece döndürülebilmesini sağlamış. Şimdi LaVie Y'ın daha detaylı teknik özelliklerine değinelim.



Kapalı konumdayken 298 mm x 204 mm x 15.6 mm boyutlarında ve 1.24 kg ağırlığında tasarıma sahip olan LaVie Y'a, ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan, 1.3 GHz saat hızında çalışan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformu, 12 çekirdekli grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor.



Yeni hibrit dizüstü bilgisayarın 11.6-inç boyutlu ve LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik LCD ekranı, 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üst kısmına sesli ve görüntülü iletişim için 720p web kamera yerleştirilmiş vaziyette.



Yukarıdaki bilgilere ilavaten Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 + LE, HDMI çıkışı, SD kart slotu, 0.5 watt'lık stereo hoparlörler ve USB 2.0 portu ile donatılan LaVie Y, uyku modunda 320 saate varan bekleme süresi sunuyor. Full HD çözünürlükte video izlemek isterseniz ya da internette aralıksız gezinmek isterseniz kullanım süresi 8 saate kadar düşüyor.

26 Ekim'de resmiyet kazanması beklenen LaVie Y, 90.000 Yen (~1127$) fiyat etiketiyle 22 Kasım'dan itibaren piyasaya sürülecek.

