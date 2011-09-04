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NEC'ten profesyonellere yönelik yeni monitör; P241W

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
1
14
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'ten profesyonellere yönelik yeni monitör; P241W
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NEC profesyoneller için hazırladığı 24-inç boyutundaki yeni monitörü P241W'yu duyurdu. e-IPS panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan 16:10 formatlı monitör, griden griye 8ms tepki süresi sunarken, kontrast değeri 1000:1, tipik parlaklık seviyesi ise 360cd/m2 olarak açıklandı.
sRGB renk gamutunun %96.7'sini karşılayabilen monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AmbiBright ortam ışık sensörü ile donatılan monitör aynı zamanda entegre USB hub özelliği ile USB uyumlu cihazlar için çoklayıcı görevi de görüyor. Sahip olduğu özel panel sayesinde hem yüksekliği ayarlanabilen hem de öne ya da arkaya yatırılıp veya dikey modda kullanılabilen monitör Picture in Picture gibi bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
NEC yeni monitörü P241W'yu yurt dışında dört yıllık garanti ile 749$ fiyat etiketiyle sunarken, aynı monitörün donanımsal renk kalibrasyonu için NEC'in SpectraView kiti ile gelen diğer versiyonu P241W-BK-SV'nin fiyatı ise  1249$.
NEC'ten profesyonellere yönelik yeni monitör; P241W
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NEC'ten profesyonellere yönelik yeni monitör; P241W
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Yahu şu bilmeyenler her profesyonel monitör haberine atlayıp da:
- Çok pahalı,
- 8ms çok yavaş,
- Normal kullanıcı monitörünü gösterip de "Bundan daha iyisi şu kadar"
- İçinde altın mı var...
şeklinde yazmasalar olmaz sanki. Ne zaman bir profesyonel monitör çıksa, bilmeyen kim varsa bunu standart monitör ile kıyaslayıp yukarıdaki gibi şeyler yazıyorlar.
Hele şu vernoncougar adlı arkadaş her monitör incelemesine aynı şeyi yazıyor.
vernoncougar kardeşim. 900 liralık 27" ASUS MT276H monitör kullandığını öğrendik.
Artık bir daha yazma istersen. Satmak için yazıyorsan da forum 2.el kısmına yaz, monitör haberlerine değil.
---
"sRGB renk gamutunun %96.7'sini karşılayabilen monitör, profesyonellere hitap etmiyor. Adobe RGB değeri olmasın bu?"
Korayus sRGB olabilir. Geçenki Asus'us IPS paneli de sRGB %100 idi.
Ama onun fiyatı hakkında bir şey göremedim.
Yahu şu bilmeyenler her profesyonel monitör haberine atlayıp da:- Çok pahalı,- 8ms çok yavaş,- Normal kullanıcı monitörünü gösterip de "Bundan daha...
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kanbankasi 8 yıl
IPS Panel lcd için 8ms çok iyi bir tepkime süresi tasarımcılar ve graikerler için tavsiye ederim
Tn Panel lcdler ile karşılaştıran arkadaşlar tn paneller sizin bildiğiniz lcdler 1ms ye kadar hızları vardır ve görüntü olarak IPS panel lcdlerle karşılaştırılmaz.
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Yahu şu bilmeyenler her profesyonel monitör haberine atlayıp da:
- Çok pahalı,
- 8ms çok yavaş,
- Normal kullanıcı monitörünü gösterip de "Bundan daha iyisi şu kadar"
- İçinde altın mı var...
şeklinde yazmasalar olmaz sanki. Ne zaman bir profesyonel monitör çıksa, bilmeyen kim varsa bunu standart monitör ile kıyaslayıp yukarıdaki gibi şeyler yazıyorlar.
Hele şu vernoncougar adlı arkadaş her monitör incelemesine aynı şeyi yazıyor.
vernoncougar kardeşim. 900 liralık 27" ASUS MT276H monitör kullandığını öğrendik.
Artık bir daha yazma istersen. Satmak için yazıyorsan da forum 2.el kısmına yaz, monitör haberlerine değil.
---
"sRGB renk gamutunun %96.7'sini karşılayabilen monitör, profesyonellere hitap etmiyor. Adobe RGB değeri olmasın bu?"
Korayus sRGB olabilir. Geçenki Asus'us IPS paneli de sRGB %100 idi.
Ama onun fiyatı hakkında bir şey göremedim.
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santanio 8 yıl
1920x1080 de 16:10 oran olmaz. 16:9 dur.
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Merl 8 yıl
vernoncougar, bahsettiğin ürün tn panel ama. ayrı şeyler.
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Elanorth 8 yıl
Arkadaşlar cihazı multimedia için tasarlanmamıştır.İş amaçlıdır.Lütfen buna dikkat ederek yorum yapınız.Zaten oyun ve film ile işi olan almaz bu monitörü.Tasarım yada resimle uğraşıyorsanız işinize yarar.Ayrıca cihazın F/P si gayet uygun yurt dışı fiyatı gözönüne alınırsa.
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korayus 8 yıl
sRGB renk gamutunun %96.7'sini karşılayabilen monitör, profesyonellere hitap etmiyor. Adobe RGB değeri olmasın bu?
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St Batuhan 8 yıl
Başlıkta kocaman "profesyonellere yönelik" yazıyor o yüzden tepki süresinden çok renk gamutlarının ne kadarlık kısmını doğru gösterdiği önemli :))
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djxray 8 yıl
8 ms tepki süresi düşük değil. Bu tarz bir monitör için normal. Zaten hedef kitlesi oyuncular değil. Tasarımcılara yönelik bir monitör.
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KANUNI61 8 yıl
8ms 749$ buneyaa bilmediğimiz birtarafında altın fılanmı var cok pahalı bu marka nedense
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