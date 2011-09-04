NEC'ten profesyonellere yönelik yeni monitör; P241W

NEC profesyoneller için hazırladığı 24-inç boyutundaki yeni monitörü P241W'yu duyurdu. e-IPS panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan 16:10 formatlı monitör, griden griye 8ms tepki süresi sunarken, kontrast değeri 1000:1, tipik parlaklık seviyesi ise 360cd/m2 olarak açıklandı.

sRGB renk gamutunun %96.7'sini karşılayabilen monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AmbiBright ortam ışık sensörü ile donatılan monitör aynı zamanda entegre USB hub özelliği ile USB uyumlu cihazlar için çoklayıcı görevi de görüyor. Sahip olduğu özel panel sayesinde hem yüksekliği ayarlanabilen hem de öne ya da arkaya yatırılıp veya dikey modda kullanılabilen monitör Picture in Picture gibi bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

NEC yeni monitörü P241W'yu yurt dışında dört yıllık garanti ile 749$ fiyat etiketiyle sunarken, aynı monitörün donanımsal renk kalibrasyonu için NEC'in SpectraView kiti ile gelen diğer versiyonu P241W-BK-SV'nin fiyatı ise 1249$.