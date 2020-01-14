NEDİR BU SEO? BİR SEO ŞİRKETİ NE YAPAR?

SEO şirketi ne yapar? SEO hizmetlerine ihtiyacım var mı? Bu soruları ve daha fazlasını 15 yıldan uzun süredir SEO konusunda deneyim sahibi Yunus Emre Yalçın’ın desteği ile ayrıntılı olarak cevaplayacağız. Birşirketi ne yapar? SEO hizmetlerine ihtiyacım var mı? Bu soruları ve daha fazlasını 15 yıldan uzun süredir SEO konusunda deneyim sahibi Yunus Emre Yalçın’ın desteği ile ayrıntılı olarak cevaplayacağız.

Şirketlerin dijital ihtiyaçlarına çözüm sunan Semroot yöneticilerinden Yunus Emre Yalçın dijital pazarlama endüstrisindeki bazı şeyler(Google algoritmaları, tüketici beklentileri, dijital teknoloji) hızla değişse de, hizmet alan tarafta değişmeyen değerler ve kavramlar olduğunu ifade etmektedir. Ürün ve hizmetlerin daha çok insana ulaşması, marka bilinirliğinin sağlanması ve karlılığın arttırılması gibi. Profesyonel hayatı boyunca birçok markaya hizmet sağlayan Yunus Bey’in SEO’ya dokunacak herkese aynı soruları sorarak işe başlamalarını tavsiye etmektedir.

Şimdi Semroot Yazılım ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Yunus Emre Yalçın’dan edindiğimiz bilgileri sırayla size aktaracağız ve artık bu sorular cevapsız kalmayacak!

SEO şirketi kelimenin Tam Anlamıyla Nedir

Bir SEO şirketinin tanımı, arama motorlarında görünürlüğünüzü artırmak için sizinki gibi işletmelerle iş ortaklığı yapan bir şirkettir. Arama motorlarında daha fazla görünürlük, web sitenize daha fazla trafik ve sonuçta daha fazla potansiyel müşteri, telefon görüşmesi ve satış anlamına gelir.

Bir SEO şirketi ile çalışmanın faydaları

Bir SEO şirketi ile ortaklık yapmayı düşünüyorsanız, zaten belirgin avantajları düşünüyor olmaksınız: daha nitelikli web sitesi trafiği, potansiyel müşteriler ve gelir. Bunlar kilit, kapsayıcı faydalar olsa da, bir SEO şirketi ile çalışmanın diğer somut faydaları vardır.

Son birkaç on yıldır yüzlerce farklı sektörde SEO kampanyaları üzerinde Semroot’un çalışmaları oldu ve iş ortaklığımızın beklenmedik faydaları ile müşteri tabanımızda çok benzerlik gördük.

Bir SEO şirketinin hizmetleri neler içermelidir?

Bir SEO şirketinin üzerinde çalıştığı aksiyon öğelerini yıkmak zor olabilir.

Her şirket (yerel bir SEO şirketi veya e-ticaret SEO ajansı) farklı çalışır ve her kampanya da benzersizdir, bu yüzden oyunda çok fazla değişken vardır.

Bununla birlikte, birçok taktik, şirketler ve kampanyalar arasında benzerdir, bu nedenle bir Semroot gibi değerli SEO şirketinin neler yaptığını ve sorulması gereken temel soruları özetleyen bir genel bakış hazırladık:

Web sitenizi ve hedef pazarınızı araştırın ve analiz edin

Sayfa içi SEO değişiklikleri yapma

Net iletişim ve sık güncellemeler sağlayın

İçerik oluşturma veya doğrudan biriyle çalışma

Deneyler ve testler yapmak

Yeni / gelecek fırsat alanları nelerdir?

İşte bu altı alanla, birçok SEO şirketinin önemli odak noktalarına genel bir bakış açısı sunmuş olduk. Altı maddeyi SEO ortağınızla düzenli olarak tartışmanız gereken bazı sorular olarak değerlendirebilirsiniz.

Altı ana noktamız yardımcı olsa da, hiçbir kampanya basit bir listeye indirilemez ve başarılı SEO kampanyaları en iyi sonuçları elde etmek için sürekli optimizasyon gereklidir.

Her zaman daha fazla trafik yakalayabilir ve mevcut site trafiğinin dönüşüm potansiyelini artırabilirsiniz.

Semroot gibi iyi bir SEO şirketi, kampanyanın arkasındaki stratejiye ve web sitenize sürekli test, ayarlama ve ince ayar yapılmasını sağlayan güçlü bir takip sürecine sahip olmalıdır.

Birçok sektör ortaklarımızdan edindiğimiz deneyimler, ortalama olarak, çoğu şirketin web sitelerini her üç ila dört yılda bir yeniden tasarladığını, bu nedenle sitenizdeki sayfaları canlı bir belge olarak görüntülediğini göstermektedir.

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Sektörünüzdeki arama modelleri sürekli değişiyor ve SEO kampanyanızın mümkün olduğunca çevik kalması gerekir. İşletmeniz kadar hızlı hareket edebilen bir SEO şirketi bulduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Bir SEO şirketi nasıl çalışır?

Her SEO şirketi benzersizdir, ancak Semroot gibi değerli şirketlerin benzer bir amacı vardır, işinizi büyütmenize yardımcı olmak. Günün sonunda, bir SEO şirketinin işi, olası satışları, telefon görüşmelerini, mağaza ziyaretlerini, satın alma işlemlerini ve daha fazlasını arama yoluyla yönlendirmek için sizinle ortak olmaktır.

Tıpkı kitaplarınızı düzene sokmak ve geliştirmek için bir muhasebeci tutmanız veya her hafta ofisi düzenlemek için bir temizlik hizmeti almanız gibi, bir SEO şirketi ile ortaklık yapmak, arama motorlarındaki görünürlüğünüzü artıracak olan bir şirketle bağlantı kurmanız anlamına gelir.

Diyelim ki İstanbul Zeytinburnu’nda bir giyim mağazası işletiyorsunuz. Tekstil ile ilgili her şeyde uzmansınız. Gününüzü imalat, kesim, kumaş kalitesi daha fazlası hakkında konuşarak geçirirsiniz.

İşletmeniz için daha fazla potansiyel müşteri kazanmak ve müşterilerinizden Google gibi arama motorları aracılığıyla yerel giyim mağazaları bulduklarını duymak istiyorsunuz.

SEO şirketi bulabilirsiniz. Bir SEO kampanyasını öğrenmek, uygulamak ve ayarlamak için zaman ayırmak sizin için bir seçenek olmayabilir. Yani, arama motorlarında web varlığınızı yönetmenize yardımcı olacak Semroot gibi güvenilir ve saygın birşirketi bulabilirsiniz.

Birkaç ay sonra siteniz, “Zeytinburnu giyim mağazası” ve “En iyi yerel giyim mağazası” gibi aramalar için Google sonuçlarının en üstünde görünmeye başlar.İşte size güzel bir ortaklık doğar! Arama motorlarından akan olası satışlar sayesinde her zamankinden daha yoğun olursunuz.

Kaliteli bir SEO firmasıyla ortaklık yapmak, organik aramalardan daha fazla iş oluşturmak için gereken uzmanlığı sağlar. Bir SEO şirketi ile çalışmanın güzel bir artısı, Google'da organik (ücretsiz) aramadan gelen trafiğin çok yüksek kaliteli potansiyel müşteriler üretme eğiliminde olmasıdır.

SEO’nun güzelliği, pazarlama çabalarınızın ilgilenen müşterilerin sizi çevrimiçi bulmasına izin vermesidir. Çoğu pazarlama kanalı, işletmelerin mesajlarını binlerce müşteriye yaymasını gerektirir; umarım bunların küçük bir yüzdesi nitelikli beklentiler olacaktır.

SEO ters yönde çalışır: İnsanların çevrimiçi arama yaparken işletmelerini aramasını ve işinizi bulmasını kolaylaştırırsınız. Doğası gereği, organik aramadan kazandığınız olası satışlar, kendi niteliklerine sahiptir. Bu, ürün veya hizmetinizle zaten ilgilenen kişilerin sizi aradığı anlamına gelir.

Semroot Yazılım ve Danışmanlık olarak, bir web sitesinden gelen tüm olası satışları anlık olarak takip edebiliyor, hangi kanallardan hangi arama kelimelerinden satışların gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Birçok kanaldan her zaman inanılmaz potansiyel müşteriler görüyoruz, ancak uzun vadede organik aramalardan gelen potansiyel müşteriler en yüksek kalite olma eğilimindedir çünkü ilgilenen müşterilerin sizi aramasını sağlar.

En iyi SEO şirketini bulmak için 3 ipucu

Artık bir SEO şirketinin ne yaptığına aşina olduğunuza göre, araştırma ve en iyi SEO şirketini seçme konusunda ne durumdayız?

İşte güzel haber! SEO kavrama hakim olarak iyi bir başlangıç yaptınız.

Potansiyel ortaklarla görüşmelerinizde yukarıdaki soruların bazılarını kullanmaktan çekinmeyin.

Ne yaptıkları hakkında çok az şey biliyorsanız, SEO ajanslarını incelemek çok zor olabilir. Hatta bir bilgiye sahip olmak, iyi sorular sormanıza ve bir SEO şirketinde neyi arayacağınıza dair bir fikir vermenize yardımcı olabilir.

Firma araştırırken diğer bazı önemli ipuçları:

Güçlü bir geçmişe sahip firmaları arayın: Semroot geniş müşteri incelemeleri, vaka çalışmaları ve üçüncü taraf sitelerde doğrulanmış incelemeleri sahip olmakla beraber, müşterilerinin ne kadar memnun ve mutlu olduklarını müşterilerine ve rakiplerine en iyi şekilde kanıtlamıştır.

Sektörünüzde tecrübesi olan firmaları arayın: 5’den fazla ülkede hizmet veren Semroot Yazılım ve Danışmanlık 15 yıldan bu yana profesyonel kadrosu ile geniş çaplı olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Kampanya hedeflerinize uygun firmaları arayın: Semroot kampanyanız için hangi işletme hedeflerine sahip olduğunuz konusunda açık ve net olarak markanızın satışları ve bilinirliliği için birlikte yol izleriz. Bu sayede sizi dinleyip en iyi strateji oluşturabiliriz.

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“Bir SEO şirketi ne yapar?” ve “SEO hizmetlerine ihtiyacım var mı?”Web siteniz şu anda ne kadar iyi performans gösteriyor?Sektörünüzdeki rakipler için iyi iş nedir?Hedef kitleniz hangi anahtar kelimeler ile arama yapıyor?SEO bütçeniz göz önüne alındığında beklenecek makul sonuçlar nelerdir?Sayfa başlıkları ve meta açıklamalar optimize edildi mi?Web sitenizin içeriği net, özlü ve SEO dostu mu?Doğru dili kullanarak hizmetlerinizden ve katma değerlerden bahsediyor musunuz?Sayfalar, uygun anahtar kelimeler ve temalar için optimize edilmiş mi?SEO raporlarını ne sıklıkla alacaksınız?SEO raporlarına neler dahildir?Üzerinde mutabık kalınan kampanya hedefleriniz nelerdir?SEO şirketiniz düzenli olarak iş değişikliklerini nasıl takip ediyor?Siteniz için mevcut içerik fırsatları nelerdir?Hedef pazarınız için en iyi içerik türü nedir?İçeriğin SEO dostu olmasını nasıl sağlayabiliriz?Web sitesi içeriği güçlü harekete geçirici mesajlar içeriyor mu?Karar vermek için verileri nasıl kullanabiliriz?Sitenin hangi bölgelerini A / B test edebiliriz?Hangi önemli güç ifadeleri ziyaretçileri harekete geçmeye itiyor?Web sitenizden daha fazla potansiyel müşteri mi istiyorsunuz? SEO aracılığıyla potansiyel satış konusunda uzmanlaşmış en iyi yazılım şirketlerinden Semroot’u bulun.