NPD: Android ABD liderliğini devam ettiriyor, Motorola'nın dirilişi bu satın alma sayesinde olabilir









Google tarafından satın alınarak akıllı telefon pazarına sunulmasının üzerinden henüz 4 yıl geçmesine rağmen Android pazarın lideri olmayı başardı. Android işletim sistemli cihaz üretimine başlayan firmalar da rekor karlar elde ederek büyük ivme kazandı.





NPD araştırma firmasının verilerine göre Android yüzde 52'lik oranla ABD akıllı telefon pazarının 2011 ikinci çeyrekte de lideri durumunda. Samsung, HTC, LG ve Motorola ürün desteğiyle bu liderliği pekiştirdi. Temmuz ayında Google'ın günde 550 000 yeni cihazı aktive ettiği bildirilmişti.





Apple'ın iOS platformu yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor. BlackBerry OS yüzde 11 ile üçüncü iken Windows Phone 7, Windows Mobile ve webOS’nin her biri yüzde 5’ten daha az bir paya sahip.





Android’in ivmesi giderek güçlense de farklı üreticilerin olması nedeniyle rekabet açısından da farklılaşma mücadelesi oluşuyor. Mobil pazarın en eski oyuncusu Motorola ise satın almadan önce mobil telefon pazarında yüzde 9'a düşmüşken akıllı telefon pazarında yüzde 12'ye geriledi. Yıl bazında Android cihaz satışları da yüzde 44'ten 22'ye düştü. LG ve Samsung ise önemli sıçramalar yaptı.





NPD endüstri analiz yöneticisi Ross Rubin, Motorola’nın satın alınışının Google ile rakipleri arasındaki patent savaşında dengeleri değiştireceğini belirtiyor. Motorola’nın Android rakipleri ise artık işletim sisteminin geliştiricisiyle micadele etmek zorunda.





Rubin, Google'ın Motorola Mobility'yi satın almasından sonra telefon üreticisinin yeniden canlanacağını, Android'in kalbi sayılabilecek olan konumundan dolayı rekabet içerisinde farklı yollar keşfedebilir.