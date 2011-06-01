NZXT yeni işlemci soğutucusu HAVIK 140'ı duyurdu

Oyuncular için hazırladığı agresif tasarımlı kasa modelleriyle tanınan NZXT, ürün gamına yüksek performanslı yeni bir işlemci soğutucusu ekledi. HAVIK 140 adı verilen 140 x 166 x 120 mm boyutlarında ve 1035 gram ağırlığındaki soğutucuda bakır tabana, her biri 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 140mm fana yer veriliyor.

NZXT'nin açıkladığı değerlere göre gürültü oranı 25 db seviyesinde olan soğutucu, AMD ve Intel'in güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. NZXT HAVIK 140 yurt dışında 74.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.