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NZXT yeni işlemci soğutucusu HAVIK 140'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,2b
1
20
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı agresif tasarımlı kasa modelleriyle tanınan NZXT, ürün gamına yüksek performanslı yeni bir işlemci soğutucusu ekledi. HAVIK 140 adı verilen 140 x 166 x 120 mm boyutlarında ve 1035 gram ağırlığındaki soğutucuda bakır tabana, her biri 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 140mm fana yer veriliyor.

NZXT'nin açıkladığı değerlere göre gürültü oranı 25 db seviyesinde olan soğutucu, AMD ve Intel'in güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. NZXT HAVIK 140 yurt dışında 74.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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dreamblue35 8 yıl
incelemede neden akasa venom mu katmamışlar şaşırtıcı, oysa gayet iyi bir performans soğutucusu
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demircibu 8 yıl
çok iyi sağlam marka zaten nzxt kasa kullanıyorum 2yıldır 10numara fiyat performans ürünü yapıyor +gelen 6fanda çok sessiz... 2tanesi 14cm
ülkemize gelirse ki segment getirir diye tahmin ediyorum alırım bundan
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ZiveR 8 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Soğutucunun İncelemesi TweakTown Tarafından Yapılmış ; tweaktown.com/...
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RiPPeR91 8 yıl
Artık 14cm fanlar standart olmalı. Performansından yana şüphe yok. Görünümüde güzel.
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sedat3531 8 yıl
burda bi kaç test var ama dogruluk payını bilemem

tweaktown.com/...
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ikdemrici 8 yıl
gerçekten güzel fan :)
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Batuist 8 yıl
çok sessiz çalışır bu çaptaki bir fan. artı soğutucuda çok iyi gözüküyor. thermalright 120 extreme modelini anımsatıyor.
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Tunyukuk 8 yıl
Üst seviye soğutucularda rekabet kızışıyor
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mugurgok 8 yıl
ürün iyi de, firmanın adı çok kötü yaw: NZXT
Hiç aklımda kalmaz bu
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tolgabes64 8 yıl
yapraklar boeing 777 nin motoruna benziyor :)
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Tolgá 8 yıl
Veno x e alternatifler artıyor
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Erai 8 yıl
Bence de fan bir boy büyük gelmiş soğutucuya. Fiyatına bakılınca da, daha geniş tutulabilirmiş metal kısım...
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damn2u 8 yıl
NZXT genellikle yaratıcı fikirlerle ortaya çıktığından tasarım konusunda hep beğenimi kazanmıştır, birde Türkiye pazarında aktif olsalar tadından yenmeyecek
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xdorukx 8 yıl
Fan biraz buyuk duruyor ama hos bi hava katmis :) 74.99$ turkiyeye 150 lirada seviyesinde gelip Noctuadan daha iyi performans veririse tutar.
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Soğutucular / Fanlar, nzxt
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