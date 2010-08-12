Navigon'dan Dokunmasız Navigasyon Sayesinde Daha Güvenli, Rahat ve Keyifli Bir Sürüş



Navigon'un yeni Hareket Sensörü özelliği, neredeyse cihazınıza hiç dokunmadan güzergahınızı belirlemenizi ve yolunuzu bulmanızı sağlıyor. Navigon'un yeni nesil modellerinde bulunacak Hareket Sensörü fonksiyonu, navigasyon sisteminizin daha basit bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor ve sürüşünüzü daha güvenli kılıyor.

Navigasyon sistemlerinin lider ismi Navigon'un yeni fonksiyonu Hareket Sensörü, neredeyse hiç dokunmaya gerek duymadan navigasyon yapmanıza olanak sunuyor. Özellikle trafik koşullarına konsantre olunmasına olanak sağlayacak şekilde navigasyon sisteminin çalışmasını mümkün kılan bu fonksiyon sayesinde daha güvenli ve rahat bir sürüşün keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Fonksiyonlar Anında Devreye Giriyor

Hareket Sensörü fonksiyonu, yeni nesil Navigon modellerinde entegre edilmiş halde sunulacak. Navigasyon cihazınızdan birkaç santimetre uzaklıkta elinizi salladığınızda devreye giren fonksiyon, herhangi bir tesadüfi hareket ile de devreye girmiyor. Elinizi cihazın ekranına yaklaştırdığınız anda ekran üzerinde gizlenmiş olan NAVIGON MyBest POI ve Kontrol paneli fonksiyonları aktif olarak beliriyor ve güvenli bir şekilde kumanda edebiliyor.

Kişisel olarak tercih edilen üç tane POI noktası sınıflandırma kapsamında, direkt harita üzerinde gösteriliyor. Ayarıca güzargahınız üzerinde yer alan en yakın benzin istasyonu, otopark veya sevdiğiniz bir restoranın yerini de görebiliyorsunuz. Kontrol panelinin sistem tarafından otomatik olarak gizlenmesi sayesinde harita ekranda yüzde 15 oranında daha geniş görülebiliyor.

Navigon'un güvenli, rahat ve keyifli bir sürüş sağlayacak yeni fonksiyonu Hareket Sensörü çok yakında Navigon'un yeni nesil modellerinde yer alacak.

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