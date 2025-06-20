Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Görünüşe göre Nvidia’nın NVLink Fusion girişimi anlatıldığı gibi değil

    Nvidia, veri merkezi pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek ve üçüncü taraflara NVLink teknolojisini ulaştırmak için NVLink Fusion programını başlatmıştı. Ancak girişim, pek anlatıldığı gibi değil.

    Nvidia’nın NVLink Fusion girişimi anlatılan çok uzak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni NVLink Fusion girişimiyle veri merkezi altyapısında hakimiyetini pekiştirmek ve NVLink teknolojisini üçüncü taraflara yaymak istiyor. Bu program sayesinde yalnızca seçili ortaklara, kendi özel tasarım yongalarını Nvidia sistemlerine entegre etme imkanı tanınıyor. Örneğin, bir iş ortağı, özel CPU’sunu NVIDIA GPU’suna 900 GB/s hızındaki NVLink-C2C arayüzüyle bağlayabiliyor. Buraya kadar her şey güzel görünse de ancak bu entegrasyonun ciddi sınırlamalarının olduğu ortaya çıktı.

    Bağımsızlık yok, her şey Nvidia’ya bağlı

    NVLink Fusion kapsamında geliştirilen özel yongalar mutlaka bir Nvidia ürünüyle bağlantılı olmak zorunda. Ayrıca Nvidia, bu bağlantıları yöneten yazılım katmanlarının tüm kontrolünü elinde tutuyor. Yani geliştiriciler, gerçek anlamda bağımsız ve karışık yapılandırmalar oluşturamıyor. Nvidia, bağlantıların kurulmasını ve yönetilmesini sağlayan temel iletişim kontrolörü ve fiziksel katman (PHY) üzerinde tam yetkiye sahip. Üstelik üçüncü taraf donanımların NVLink Switch yongalarını kullanabilmesi için lisans alınması şart koşuluyor.

    Nvidia’nın NVLink Fusion girişimi anlatılan çok uzak Tam Boyutta Gör
    Bu katı kurallara karşılık, AMD, Google ve Intel gibi teknoloji devleri UALink Consortium çatısı altında birleşerek açık standartlara dayalı bir alternatif geliştiriyor. 2025 Nisan ayında tanıtılan UALink 1.0 spesifikasyonu, herhangi bir üreticiden gelen 1.024’e kadar hızlandırıcıyı birbirine bağlayabilen kamuya açık bir sistem tanımlıyor.

    Her ne kadar Nvidia şu an daha yüksek bant genişliği sunan çözümleriyle öne çıksa da, UALink daha fazla esneklik ve maliyet verimliliği vadediyor. Uzmanlara göre bu gelişme, sektörde daha dengeli ve kapsayıcı bir rekabetin kapısını aralayabilir.

    Rapora göre aralarında AWS, GCP ve Azure gibi bulut devlerinin bulunduğu sekiz büyük şirket NVLink Fusion’a ilgi gösterdi. Ancak sistemin kapalı yapısı ve sınırlı şeffaflık, verimlilik açısından ideal tasarımların ortaya çıkmasını engelliyor. Nvidia’nın baştan belirlediği kurallar nedeniyle, bu ortaklar baştan itibaren sıkı kısıtlamaları kabul etmiş oluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5 saat uyku yeterli mi kredi ara ödeme mantıklımı kızla ilk tanışma cümleleri premium sms ayarları yok motul 5 30 yağ yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum