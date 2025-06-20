Görünüşe göre Nvidia’nın NVLink Fusion girişimi anlatıldığı gibi değil

Bağımsızlık yok, her şey Nvidia’ya bağlı
NVLink Fusion kapsamında geliştirilen özel yongalar mutlaka bir Nvidia ürünüyle bağlantılı olmak zorunda. Ayrıca Nvidia, bu bağlantıları yöneten yazılım katmanlarının tüm kontrolünü elinde tutuyor. Yani geliştiriciler, gerçek anlamda bağımsız ve karışık yapılandırmalar oluşturamıyor. Nvidia, bağlantıların kurulmasını ve yönetilmesini sağlayan temel iletişim kontrolörü ve fiziksel katman (PHY) üzerinde tam yetkiye sahip. Üstelik üçüncü taraf donanımların NVLink Switch yongalarını kullanabilmesi için lisans alınması şart koşuluyor.
Rakip UALink parlayabilir
Her ne kadar Nvidia şu an daha yüksek bant genişliği sunan çözümleriyle öne çıksa da, UALink daha fazla esneklik ve maliyet verimliliği vadediyor. Uzmanlara göre bu gelişme, sektörde daha dengeli ve kapsayıcı bir rekabetin kapısını aralayabilir.
Rapora göre aralarında AWS, GCP ve Azure gibi bulut devlerinin bulunduğu sekiz büyük şirket NVLink Fusion’a ilgi gösterdi. Ancak sistemin kapalı yapısı ve sınırlı şeffaflık, verimlilik açısından ideal tasarımların ortaya çıkmasını engelliyor. Nvidia’nın baştan belirlediği kurallar nedeniyle, bu ortaklar baştan itibaren sıkı kısıtlamaları kabul etmiş oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: