Görünüşe göre Nvidia’nın NVLink Fusion girişimi anlatıldığı gibi değil

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni NVLink Fusion girişimiyle veri merkezi altyapısında hakimiyetini pekiştirmek ve NVLink teknolojisini üçüncü taraflara yaymak istiyor. Bu program sayesinde yalnızca seçili ortaklara, kendi özel tasarım yongalarını Nvidia sistemlerine entegre etme imkanı tanınıyor. Örneğin, bir iş ortağı, özel CPU’sunu NVIDIA GPU’suna 900 GB/s hızındaki NVLink-C2C arayüzüyle bağlayabiliyor. Buraya kadar her şey güzel görünse de ancak bu entegrasyonun ciddi sınırlamalarının olduğu ortaya çıktı.

Bağımsızlık yok, her şey Nvidia’ya bağlı

NVLink Fusion kapsamında geliştirilen özel yongalar mutlaka bir Nvidia ürünüyle bağlantılı olmak zorunda. Ayrıca Nvidia, bu bağlantıları yöneten yazılım katmanlarının tüm kontrolünü elinde tutuyor. Yani geliştiriciler, gerçek anlamda bağımsız ve karışık yapılandırmalar oluşturamıyor. Nvidia, bağlantıların kurulmasını ve yönetilmesini sağlayan temel iletişim kontrolörü ve fiziksel katman (PHY) üzerinde tam yetkiye sahip. Üstelik üçüncü taraf donanımların NVLink Switch yongalarını kullanabilmesi için lisans alınması şart koşuluyor.

Rakip UALink parlayabilir

Tam Boyutta Gör Bu katı kurallara karşılık, AMD, Google ve Intel gibi teknoloji devleri UALink Consortium çatısı altında birleşerek açık standartlara dayalı bir alternatif geliştiriyor. 2025 Nisan ayında tanıtılan UALink 1.0 spesifikasyonu, herhangi bir üreticiden gelen 1.024’e kadar hızlandırıcıyı birbirine bağlayabilen kamuya açık bir sistem tanımlıyor.

Her ne kadar Nvidia şu an daha yüksek bant genişliği sunan çözümleriyle öne çıksa da, UALink daha fazla esneklik ve maliyet verimliliği vadediyor. Uzmanlara göre bu gelişme, sektörde daha dengeli ve kapsayıcı bir rekabetin kapısını aralayabilir.

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Rapora göre aralarında AWS, GCP ve Azure gibi bulut devlerinin bulunduğu sekiz büyük şirket NVLink Fusion’a ilgi gösterdi. Ancak sistemin kapalı yapısı ve sınırlı şeffaflık, verimlilik açısından ideal tasarımların ortaya çıkmasını engelliyor. Nvidia’nın baştan belirlediği kurallar nedeniyle, bu ortaklar baştan itibaren sıkı kısıtlamaları kabul etmiş oluyor.

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