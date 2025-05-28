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    Trendyol ve BAE’li firmadan "Ankara Veri Merkezi" hamlesi

    E-ticaret devi Trendyol ve BAE'li şirket Castle Investments, Ankara'da son teknolojiye sahip bir veri merkezi geliştirmek ve işletmek üzere işbirliği anlaşmasına imza attı.

    Trendyol ve BAE’li firmadan 'Ankara Veri Merkezi' hamlesi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Castle Investments, Ankara’da bölgenin en büyük ve en gelişmiş veri merkezlerinden birini kurmak için stratejik iş birliğine imza attı. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen "Ankara Veri Merkezi", Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

    48 megavatlık veri merkezi 2026’da devrede

    Dubai’de düzenlenen imza töreninde duyurulan proje kapsamında, 48 megavat BT kapasiteli, Uptime Tier III sertifikalı, yüksek güvenlik ve kesintisiz hizmet garantisi sunan bir veri merkezi inşa edilecek. İlk fazın 9,6 megavat kapasiteyle 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ankara Temelli’de yürütülen inşaat çalışmaları ise şimdiden başlamış durumda.

    Kurulacak veri merkezinin kapasitesinin yüzde 40’ının Trendyol’un kendi operasyonları için ayrıldığı, kalan kısmın ise diğer bulut servis sağlayıcılarına ve kurumsal müşterilere sunulacağı açıklandı.

    Anlaşmanın imza töreninde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Castle Investments CEO'su Tarek Al Ashram, BAE Yapay Zeka Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve BAE-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

    Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmesi açısından önemli olan Ankara Veri Merkezi için ilk aşamada yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapılacağını bildiren Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Castle Investments'in özel sektördeki data center yatırımcıları arasında en deneyimlilerden biri olduğunu, sadece BAE değil Suudi Arabistan'da, Mısır'da ve bölgede tecrübeleri olduğunu aktardı.

    Castle Investments CEO'su Tarek Al Ashram, "Kritik öneme sahip veri merkezi konusundaki geniş deneyimimizi, Trendyol'un Türkiye'deki teknolojik liderliği ve dijital ölçeğiyle birleştirmemiz, Ankara Veri Merkezi'ni ikonik bir proje ve bölgedeki örnek merkezlerden biri haline getirecek." ifadesini kullandı.

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