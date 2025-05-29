Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, silikon fotonik girişimi Enosemi’yi satın aldı

    AMD, silikon fotonik ürünler için özel malzemeler tasarlayan Enosemi'yi satın aldı. AMD’nin bu satın alımı, firmanın yapay zeka hedeflerini destekleme amacını taşıyor.

    AMD, silikon fotonik girişimi Enosemi’yi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken devi AMD, yapay zeka odaklı veri iletim teknolojilerinde önemli bir adım attı. Şirket, silikon fotonik alanında özelleştirilmiş malzeme ve yonga tasarımı yapan Kaliforniya merkezli girişim Enosemi’yi bünyesine kattığını duyurdu. Satın almanın mali detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, bu hamlenin AMD’nin yapay zeka sistemlerinde optik iletişim yeteneklerini hızla ölçeklendirmek için yapıldığı belirtildi.

    AMD, veri iletiminde ışığı kullanacak

    Silikon fotonik teknolojisi, elektriğin yerine ışığı (fotonları) kullanarak veri iletimi sağlıyor. Bu sayede veri merkezleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren altyapılarda çok daha düşük gecikme ve daha yüksek enerji verimliliği elde ediliyor. AMD, son dönemde bu alana artan bir ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl şirketin, Tayvan merkezli birkaç girişimle fotonik Ar-Ge iş birlikleri yaptığı da bildirilmişti.

    2023 yılında Ari Novack ve Matthew Streshinsky tarafından kurulan Enosemi, fotonik entegre devreler (PIC) geliştiriyor. Bu devreler, veri merkezlerinde işlem ve ağ bileşenlerini optik olarak birleştiren çözümler sunuyor. Kuruluşundan bu yana sadece 150 bin dolarlık risk sermayesi yatırımı alan Enosemi, 2025 Mayıs itibarıyla 16 çalışana sahipti.

    AMD’nin bu adımları, şirketin yapay zeka pazarına yönelik uzun vadeli stratejileriyle örtüşüyor. CEO Lisa Su, Şubat ayında yapılan mali rapor açıklamasında, 2024 yılı itibarıyla şirketin AI çip gelirlerinin 5 milyar dolara ulaştığını belirtmişti. Enosemi’nin kazandıracağı fotonik yetkinlikler, bu alandaki rekabeti destekleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Profil resmi
    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 3.16i e90 yorumları wechat hesap bedava zencilerin penisi neden büyük peugeot 408 renkleri vtunnel proxy 4

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum