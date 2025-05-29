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Tam Boyutta Gör Yarı iletken devi AMD, yapay zeka odaklı veri iletim teknolojilerinde önemli bir adım attı. Şirket, silikon fotonik alanında özelleştirilmiş malzeme ve yonga tasarımı yapan Kaliforniya merkezli girişim Enosemi’yi bünyesine kattığını duyurdu. Satın almanın mali detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, bu hamlenin AMD’nin yapay zeka sistemlerinde optik iletişim yeteneklerini hızla ölçeklendirmek için yapıldığı belirtildi.

AMD, veri iletiminde ışığı kullanacak

Silikon fotonik teknolojisi, elektriğin yerine ışığı (fotonları) kullanarak veri iletimi sağlıyor. Bu sayede veri merkezleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren altyapılarda çok daha düşük gecikme ve daha yüksek enerji verimliliği elde ediliyor. AMD, son dönemde bu alana artan bir ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl şirketin, Tayvan merkezli birkaç girişimle fotonik Ar-Ge iş birlikleri yaptığı da bildirilmişti.

2023 yılında Ari Novack ve Matthew Streshinsky tarafından kurulan Enosemi, fotonik entegre devreler (PIC) geliştiriyor. Bu devreler, veri merkezlerinde işlem ve ağ bileşenlerini optik olarak birleştiren çözümler sunuyor. Kuruluşundan bu yana sadece 150 bin dolarlık risk sermayesi yatırımı alan Enosemi, 2025 Mayıs itibarıyla 16 çalışana sahipti.

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AMD’nin bu adımları, şirketin yapay zeka pazarına yönelik uzun vadeli stratejileriyle örtüşüyor. CEO Lisa Su, Şubat ayında yapılan mali rapor açıklamasında, 2024 yılı itibarıyla şirketin AI çip gelirlerinin 5 milyar dolara ulaştığını belirtmişti. Enosemi’nin kazandıracağı fotonik yetkinlikler, bu alandaki rekabeti destekleyecek.

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AMD, silikon fotonik girişimi Enosemi’yi satın aldı

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