Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü

Zbox Magnus EN75060TC, Nvidia’nın masaüstü sınıfı GeForce RTX 5060 Ti 16GB ekran kartına sahip ilk mini PC olarak öne çıkıyor. DLSS 4 teknolojisinin de desteğiyle cihaz, 1440p çözünürlükte modern oyunlarda ultra ayarlarda 100 FPS’in üzerine çıkabiliyor. Ray tracing performansında da iddialı olan sistem, ortalama 49 FPS değerine ulaşarak AMD’nin RX 9070 modeliyle yarışıyor, RTX 4070’i ise geride bırakıyor.
Bu özellikler sayesinde cihaz, oyun bilgisayarı olmanın ötesine geçerek medya sunucusu ya da içerik üretimi gibi farklı kullanım senaryolarında da tercih edilebilecek gibi görünüyor. Windows 11 için hazır şekilde gelen Zbox Magnus EN75060TC’nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
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