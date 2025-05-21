Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Özellikle AMD’nin APU’ları sayesinde mini PC’lerde oyun oynama kültürü eskisine göre daha yaygın. Ancak hem çok küçük hem de normal bir masaüstü bilgisayarı kadar güçlü bir mini PC’ye kim hayır diyebilir ki? ZOTAC’ın Zbox Magnus EN75060TC modeli tam olarak bunu yapıyor; 2.65 litrelik hacmiyle PS5 ve Xbox Series X’ten çok daha küçük olmasına rağmen sunduğu performansla masaüstü sistemlere meydan okuyor.

Küçük sistemde güç arayanlara

Zbox Magnus EN75060TC, Nvidia’nın masaüstü sınıfı GeForce RTX 5060 Ti 16GB ekran kartına sahip ilk mini PC olarak öne çıkıyor. DLSS 4 teknolojisinin de desteğiyle cihaz, 1440p çözünürlükte modern oyunlarda ultra ayarlarda 100 FPS’in üzerine çıkabiliyor. Ray tracing performansında da iddialı olan sistem, ortalama 49 FPS değerine ulaşarak AMD’nin RX 9070 modeliyle yarışıyor, RTX 4070’i ise geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin kalbinde, 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunan Intel Core Ultra 7 255H işlemci bulunuyor. 5.1GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci, hem oyun hem de üretkenlik odaklı iş yüklerinde güçlü bir deneyim vadediyor. Kompakt yapısına rağmen bağlantı tarafında da cömert olan Zbox Magnus EN75060TC; 2 adet 2.5Gbps Ethernet portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği, 5 adet USB 3.2 Gen 2 portu, 2 adet Thunderbolt 4 girişi, 3 adet DisplayPort 2.1b ve 1 adet HDMI 2.1b çıkışı, 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası ve 96GB’a kadar DDR5 RAM desteğini bir araya getiriyor.

ZOTAC'tan avuç içi büyüklüğünde RTX 5060 3 sa. önce eklendi

Bu özellikler sayesinde cihaz, oyun bilgisayarı olmanın ötesine geçerek medya sunucusu ya da içerik üretimi gibi farklı kullanım senaryolarında da tercih edilebilecek gibi görünüyor. Windows 11 için hazır şekilde gelen Zbox Magnus EN75060TC’nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü