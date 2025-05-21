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    Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü

    Computex 2025 fuarında güçlü ama küçük sistemler arayanlar için yeni ürünler tanıtıldı. En öne çıkan mini PC ise ZOTAC’ın Zbox Magnus EN75060TC adlı güçlü ürünü oldu.

    Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü Tam Boyutta Gör
    Özellikle AMD’nin APU’ları sayesinde mini PC’lerde oyun oynama kültürü eskisine göre daha yaygın. Ancak hem çok küçük hem de normal bir masaüstü bilgisayarı kadar güçlü bir mini PC’ye kim hayır diyebilir ki? ZOTAC’ın Zbox Magnus EN75060TC modeli tam olarak bunu yapıyor; 2.65 litrelik hacmiyle PS5 ve Xbox Series X’ten çok daha küçük olmasına rağmen sunduğu performansla masaüstü sistemlere meydan okuyor.

    Küçük sistemde güç arayanlara

    Zbox Magnus EN75060TC, Nvidia’nın masaüstü sınıfı GeForce RTX 5060 Ti 16GB ekran kartına sahip ilk mini PC olarak öne çıkıyor. DLSS 4 teknolojisinin de desteğiyle cihaz, 1440p çözünürlükte modern oyunlarda ultra ayarlarda 100 FPS’in üzerine çıkabiliyor. Ray tracing performansında da iddialı olan sistem, ortalama 49 FPS değerine ulaşarak AMD’nin RX 9070 modeliyle yarışıyor, RTX 4070’i ise geride bırakıyor.

    Bu mini PC, PS5 ve Xbox Series X’ten küçük ama daha güçlü Tam Boyutta Gör
    Sistemin kalbinde, 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunan Intel Core Ultra 7 255H işlemci bulunuyor. 5.1GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci, hem oyun hem de üretkenlik odaklı iş yüklerinde güçlü bir deneyim vadediyor. Kompakt yapısına rağmen bağlantı tarafında da cömert olan Zbox Magnus EN75060TC; 2 adet 2.5Gbps Ethernet portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği, 5 adet USB 3.2 Gen 2 portu, 2 adet Thunderbolt 4 girişi, 3 adet DisplayPort 2.1b ve 1 adet HDMI 2.1b çıkışı, 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası ve 96GB’a kadar DDR5 RAM desteğini bir araya getiriyor.

    Bu özellikler sayesinde cihaz, oyun bilgisayarı olmanın ötesine geçerek medya sunucusu ya da içerik üretimi gibi farklı kullanım senaryolarında da tercih edilebilecek gibi görünüyor. Windows 11 için hazır şekilde gelen Zbox Magnus EN75060TC’nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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