Nvidia, yapay zeka veri merkezlerinin enerji altyapısını baştan yazıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka devrimi yalnızca işlem gücünü değil, enerji altyapısını da kökten değiştiriyor. Nvidia, 2027’ye kadar devreye almayı planladığı yeni bir yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) güç mimarisi ile veri merkezlerinde enerji devrimini başlatıyor. Şirketin tanıttığı 800V HVDC mimarisi, mevcut 54V DC sistemlerinin sınırlarına dayanmasıyla birlikte, yapay zeka sunucu raflarına 1 megawatt (MW) ve üzeri güç aktarımını mümkün kılacak.

Mevcut sistem yetersiz kalıyor

Bugün yaygın olarak kullanılan 54V DC dağıtım altyapısı, sunucu raflarının 200 kW sınırını aşmasıyla yetersiz kalmaya başladı. Nvidia’nın GB200 NVL72 ya da GB300 NVL72 gibi yapay zeka sunucu sistemleri sekiz güç rafı gerektiriyor. 54V sistem kullanıldığında bu güç rafları toplamda 64U’luk yer kaplıyor ki bu, standart bir sunucu rafının kapasitesinin çok üzerinde.

Tam Boyutta Gör Daha da çarpıcısı, Nvidia’ya göre 1 MW’lık gücü 54V sistemle aktarmak için yaklaşık 200 kilogramlık bir bakır bara gerekiyor. Bu ölçekte düşünüldüğünde, 1 GW’lık bir yapay zeka veri merkezi – ki birçok teknoloji devi bu hedefe kilitlenmiş durumda – 500 bin ton bakıra ihtiyaç duyacak. Bu miktar, yalnızca bir merkezin, ABD’nin 2024 yılı toplam bakır üretiminin yaklaşık yarısını tüketeceği anlamına geliyor.

Yapay zekanın enerji sorunu küresel bir krizi tetikleyebilir 1 gün önce eklendi

Yeni 800V HVDC sistemi, güç dağıtımını veri merkezi sahasındaki 13.8kV AC kaynaklara yakın noktada başlatacak. Böylece raf içi kablolama karmaşası azalacak, enerji dönüşüm katmanları ortadan kalkacak ve sistem genelinde verim artacak. Nvidia, bu mimariyle aynı güç yükü için gerekli olan akımın azaltılacağını ve böylece yüzde 85’e kadar daha fazla watt sağlayabileceğini belirtiyor. Bu da daha ince iletkenlerle çalışılabileceği anlamına geliyor ki bu da bakır ihtiyacında yüzde 45 oranında azalma anlamına geliyor.

Ek olarak, doğru akım sistemleri alternatif akımda görülen yüzey katmanı etkisi ve reaktif güç kayıplarını da ortadan kaldırarak enerji verimliliğini artırıyor. Nvidia bu dönüşümde yalnız değil. Şirket, güç elektroniği alanında öne çıkan Infineon, Texas Instruments ve Navitas gibi firmalarla iş birliği yapıyor. Yeni altyapının temelinde, geniş bant aralıklı yarı iletkenler olan galyum nitrür (GaN) ve silikon karbür (SiC) yer alacak. Tüm bunlar, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın enerji açlığının yavaşlamayacağına işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia yapay zeka sunucularının enerji altyapısını baştan yazıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: