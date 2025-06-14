AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara

Yeni ağ kartı, 400 Gbps’ye kadar veri aktarım hızı sunarken, AMD’nin en güçlü AI GPU serisi olan Instinct MI350X ile birlikte Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tarafından kullanılacak. Oracle, yılın ikinci yarısında geniş çaplı bir dağıtım planlayarak 131.072 adet MI355X GPU içeren “zettascale” yapay zeka kümesini devreye almayı hedefliyor.
Ultra Ethernet ile performans altı katına çıkıyor
Ayrıca AMD, Pollara kartının Nvidia CX7’ye göre yüzde 10, Broadcom Thor2’ye göre ise yüzde 20 daha yüksek RDMA verimliliği sağladığını belirtiyor. Bu fark, veri merkezi yüklerinde gecikme ve darboğazı minimize ederken GPU kümeleri arasında daha tutarlı bir veri akışı sunuyor. AMD’ye göre, bu yeni nesil Ultra Ethernet mimarisi, yapay zeka iş yüklerinde geleneksel altyapılara kıyasla 6 kata kadar performans artışı sağlayabiliyor.
Bununla da yetinmeyen kart, GPU’lar arası yüksek hızlı bağlantıları korumak için hata durumunda otomatik yedekleme teknolojisini barındırıyor. Oracle, AMD’nin bu yeni nesil ağ çözümünü ilk benimseyen bulut sağlayıcısı olurken, yakın zamanda başka büyük şirketlerin de Instinct MI350 serisi GPU’larla birlikte Pollara 400GbE kartlarına geçiş yapması bekleniyor. Kartlar şimdiden belirli müşterilere gönderilmeye başlandı.
Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.