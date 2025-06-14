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    AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara

    AMD, Advancing AI etkinliğinde sektörün ilk Ultra Ethernet uyumlu NIC'si olan Pensando Pollara 400GbE ağ arabirim kartını tanıttı. Bu kartı ilk olarak Oracle kullanacak.

    AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) odaklı veri merkezlerine yönelik en yeni ağ teknolojisini tanıttı. “Advancing AI” etkinliğinde duyurulan Pensando Pollara 400GbE ağ kartı, Ultra Ethernet Consortium’un (UEC) bu hafta yayınladığı Ultra Ethernet Specification 1.0 standardına tam uyumlu olarak geliştirildi. Bu kart, sektördeki ilk Ultra Ethernet destekli ağ arabirim kartı (NIC) olma unvanını da elinde bulunduruyor.

    Yeni ağ kartı, 400 Gbps’ye kadar veri aktarım hızı sunarken, AMD’nin en güçlü AI GPU serisi olan Instinct MI350X ile birlikte Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tarafından kullanılacak. Oracle, yılın ikinci yarısında geniş çaplı bir dağıtım planlayarak 131.072 adet MI355X GPU içeren “zettascale” yapay zeka kümesini devreye almayı hedefliyor.

    Ultra Ethernet ile performans altı katına çıkıyor

    AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara Tam Boyutta Gör
    Pensando Pollara 400GbE NIC, bir milyona kadar GPU veya AI işlemcisi barındırabilen ölçeklenebilir yapılar için özel olarak tasarlandı. Ultra Ethernet standardının sunduğu yük dengeleme, seçici yeniden iletim ve yol farkındalıklı tıkanıklık kontrolü gibi gelişmiş ağ yönetimi özellikleri sayesinde, geleneksel RoCEv2 teknolojisine kıyasla yüzde 25’e kadar daha yüksek RDMA performansı vaat ediyor.

    Ayrıca AMD, Pollara kartının Nvidia CX7’ye göre yüzde 10, Broadcom Thor2’ye göre ise yüzde 20 daha yüksek RDMA verimliliği sağladığını belirtiyor. Bu fark, veri merkezi yüklerinde gecikme ve darboğazı minimize ederken GPU kümeleri arasında daha tutarlı bir veri akışı sunuyor. AMD’ye göre, bu yeni nesil Ultra Ethernet mimarisi, yapay zeka iş yüklerinde geleneksel altyapılara kıyasla 6 kata kadar performans artışı sağlayabiliyor.

    AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara Tam Boyutta Gör
    Pollara 400GbE NIC, AMD'nin kendi tasarımı olan özelleştirilebilir işlemcilerle donatıldı. Bu yapı, RDMA desteği, ayarlanabilir taşıma protokolleri ve iletişim kütüphanelerinin iş yükünden bağımsız olarak donanım üzerinden işlenmesi gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca veri akışlarını akıllıca bölebilen ve ağ tıkanıklığını tespit ederek trafiği alternatif güzergahlara yönlendirebilen bir yönlendirme motoruna da sahip.

    Bununla da yetinmeyen kart, GPU’lar arası yüksek hızlı bağlantıları korumak için hata durumunda otomatik yedekleme teknolojisini barındırıyor. Oracle, AMD’nin bu yeni nesil ağ çözümünü ilk benimseyen bulut sağlayıcısı olurken, yakın zamanda başka büyük şirketlerin de Instinct MI350 serisi GPU’larla birlikte Pollara 400GbE kartlarına geçiş yapması bekleniyor. Kartlar şimdiden belirli müşterilere gönderilmeye başlandı.

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    P
    power-pc 3 saat önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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