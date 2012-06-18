Nec, Android 4.0 ICS işletim sistemli ilk tabletini tanıttı: LifeTouch L

Nec, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünü kullanan ilk tableti LifeTouch L'i tanıtarak ürün gamını genişletiyor.





257 mm uzunluğunda, 181 mm genişliğinde, 7.99 mm kalınlığında ve 570 gram ağırlığında tasarıma sahip LifeTouch L'e, 45 nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4460 platformu (ARM Cortex-A9 tabanlı), PowerVR SGX540 grafik birimi ve 1 GB RAM güç veriyor.

16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğine yer verilen tabletin ekranı 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde. Ekranda IPS panelden yana tercih yapılmış. Son olarak Wi-Fi, Bluetooth 2.1, GPS, 1.3 megapiksel kamera ve microHDMI portu ile donatılan tabletin 7400 mAh'lik bataryası 13 saate varan internet deneyimi vadediyor.



Nec, 16 GB'lık versiyon için 506$, 32 GB'lık versiyon için 632$ fiyat belirlemiş durumda.



http://www.nec.co.jp/