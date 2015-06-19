Netbook Media ve Netbook Mobile, Smart AdServer ile anlaşmaya vardı

Netbook Media ve Netbook Mobile, Web ve Mobil için ana Reklamcılık Teknolojilerini (Banner, Rich Media, Video ve RTB) sağlayan Dijital Reklamcılık pazarının lideri Smart AdServer Reklam Yönetim Platformunu seçti.

Ayda 35 milyondan fazla tekil ziyaretçiye sahip Netbook Media ve Netbook Mobile tarafından yönetilen tüm dijital sitelerin geliştirilmesi stratejisinin bir parçası olarak şirket, çevrimiçi kampanya yönetimi için çok daha verimli yeni bir çözüm uygulamaya karar vererek yayıncıların çevrimiçi gelirlerini optimize etmeye ve büyümelerini desteklemeye olanak sağlamıştır.

Netbook Media ile Netbook Mobile’in seçimi, çok sayıda gösterim sağlayabilme yeteneğinin yanı sıra optimizasyon çözümü, gelişmiş Mobil Çözümü ve RTB+ platformundan dolayı Smart AdServer üzerine yoğunlaşmıştır.

Netbook Media’nın Performans Satış ve İşlemler Başkanı Hamit Tümer, “Programatik reklamcılığın doğası nedeniyle birçok reklamcı ile işbirliği içindeyiz ve Smart AdServer’ün, çalıştığım en yetenekli ve uygun maliyetli reklam sunucularından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alternatifleri araştırdıkça platformun değerini o kadar çok takdir etmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

Netbook Mobile’in Başkanı Emrah Adsan ise şöyle dedi: “Mobil reklam sektöründeki tecrübelerime dayanarak Smart AdServer’ın bölgedeki en iyi reklam yönetim sistemlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bize sağlam ve net çözümler üretirken, sahip oldukları zengin rich media şablonları ve hedefleme seçenekleri ile bölgedeki diğer mobil adserver’larından farklılaşıyorlar. İşimizin en önemli kısımlarından biri olan güvenirliliğimizi ve hizmet kalitesimizi koruma konusunda da bizlere destek oluyorlar.”

Smart AdServer’ün CEO’su Cyrille Geffray ise şöyle dedi: “Netbook Media ile bu yeni ortaklık, bu pazarda büyük yayıncılar ile çalıştığımız için Avrupa’daki reklam web sunucusu alanında pazardaki liderlik konumumuzu daha da güçlendirmektedir. Bu şirketin, kendi yayıncı web ve mobil sitelerinin performanslarını optimize etmek için bizim AdServer Teknolojimizi seçmiş olmalarından ve müşterilerimizin, yenilik, çapraz platformlar ve parasal konularda artan talepleriyle beklentilerini karşılayacak olmamızdan da memnunuz.