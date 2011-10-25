Netbook satışları tabletlerin gerisinde kalıyor

2011 üçüncü çeyreğinde toplamda 18 milyon adet satış gerçekleştiren tablet cihazların PC egemenliğine son verip vermeyeceği tarışılırken Netbook segmentinde önemli oranda bir düşüş göze çarpıyor.





Analiz firması ABI Research tarafından yayınlanan istatistiklere göre dünya çapında 2011 ikinci çeyrekte 13.6 milyon medya tableti satıldı. Aynı dönemde satılan netbook sayısı ise 7.3 milyon civarında. 2011 ilk çeyrekte 8.4 milyon medya tableti satılırken 6.4 milyon netbook ürünü satılmıştı.





ABI firması mobil cihaz grubu şefi Jeff Orr değişen trendin aslında daha önceden beklendiğini belirtti. Segmentler farklı olduğu için tabletlerin netbookların yerini alması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Orr, bunun en ilgi çekici cihaz türünde meydana gelen liderlik değişimi olduğunu vurguluyor.





Satılan tabletlerin ise yüzde 68'i Apple iPad modellerinden oluşuyor. Tüketicilerin netbook yerine tablet seçme nedeni ise PC veya netbook gibi klavye ve fare arabirimi gerektiren cihazların kullanımındaki zorluğun internete bağlanarak kolay bir arayüz sunan tabletlere olan ilgiyi artırması. Fiyat seviyesi tablete olan ilgiyi tetikleyen bir neden değil. Piyasada 600$ olan tablet fiyatlarına rağmen netbook fiyatları neredeyse yarı yarıya düşük.





2011 yılında toplamda 32 milyon netbook ve 60 milyon medya tabletinin satılması bekleniyor. Netbook cihazları özellikle hizmet kalitesinin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde yoğun ilgi görüyor. Medya tabletleri ise teknolojiyi erken benimseyen Batı Avrupa, ABD, Japonya ve Güney Kore'de daha çok ilgi görüyor.