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Netbook satışları tabletlerin gerisinde kalıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 üçüncü çeyreğinde toplamda 18 milyon adet satış gerçekleştiren tablet cihazların PC egemenliğine son verip vermeyeceği tarışılırken Netbook segmentinde önemli oranda bir düşüş göze çarpıyor.

Analiz firması ABI Research tarafından yayınlanan istatistiklere göre dünya çapında 2011 ikinci çeyrekte 13.6 milyon medya tableti satıldı. Aynı dönemde satılan netbook sayısı ise 7.3 milyon civarında. 2011 ilk çeyrekte 8.4 milyon medya tableti satılırken 6.4 milyon netbook ürünü satılmıştı.

ABI firması mobil cihaz grubu şefi Jeff Orr değişen trendin aslında daha önceden beklendiğini belirtti. Segmentler farklı olduğu için tabletlerin netbookların yerini alması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Orr, bunun en ilgi çekici cihaz türünde meydana gelen liderlik değişimi olduğunu vurguluyor.

Satılan tabletlerin ise yüzde 68'i Apple iPad modellerinden oluşuyor. Tüketicilerin netbook yerine tablet seçme nedeni ise PC veya netbook gibi klavye ve fare arabirimi gerektiren cihazların kullanımındaki zorluğun internete bağlanarak kolay bir arayüz sunan tabletlere olan ilgiyi artırması. Fiyat seviyesi tablete olan ilgiyi tetikleyen bir neden değil. Piyasada 600$ olan tablet fiyatlarına rağmen netbook fiyatları neredeyse yarı yarıya düşük.

2011 yılında toplamda 32 milyon netbook ve 60 milyon medya tabletinin satılması bekleniyor. Netbook cihazları özellikle hizmet kalitesinin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde yoğun ilgi görüyor. Medya tabletleri ise teknolojiyi erken benimseyen Batı Avrupa, ABD, Japonya ve Güney Kore'de daha çok ilgi görüyor.

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abdulmusavvir 7 yıl
Mesajların genelinde "Netbook daha kullanışlı ama daha az satılıyor" ortak görüşü çıkmış, bunun sebebi intel ve atom fiyaskosunun zorla müşteriye dayattırılması. Windows8'le birlikte yalanlarla intel atom işlemcili netbook ve dizüstü satanlar bu malların kusurlarını bir nebze olsun daha rahat gizleyeceklerdir.
Şu an için AMD işlemcili bir kaç model alınabiliyor, acilde alacaklar düşünebilirler, Via işlemcili ise malesef hiç yok. 1.6 Ghz Via Nano x2 işlemcili bir netbook olsa intelin 2.4ghz işlemcisine yakın performans veriyor, eğer ekran kartının markası da Sis ise FullHD her filmi rahat takılmadan çalıştırıyor.
Diğer markalarla 50-100lira farkediyor ama getirisinin kaç kat olduğu ortada. Tablet de alacak olsam CPU-VGA markalarında bunları ararım.
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thriller89 7 yıl
Bu devirde performans ozurlu netbook alinmaz.
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tolgacem 7 yıl
Bir tablet ile akıllı telefonun haricinde ne yapabilirsin ?
iPad ile iPhone arasında, ekran büyüklüğü arasında ne fark var ?
Bunlar hormonlu akıllı telefonlar. Windows 8 ile beraber tabletler alınabilir olacaktır. iOS'a, bu siklet ağır gelir.
PC'ye bağımlı tablet, netbook'a rakip olamaz. Bi USB disk bile takamıyorsunuz. Android dosya yönetimi, cihaza müdahale tarzı vs vs. daha çok kullanılabilir kılsa da o da tabletlerde iyi değil...
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sinantulum 7 yıl
tablet'te netbook'ta alınmaz yahu iphone al madem
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bluelizard17 7 yıl
iphone ve ipad takipçisi olan müdürüm "yazı yazmak kolay değil" diyerek bir de netbook aldı. ben de ikinci bilgisayar olarak her zaman bir netbook tercih ederim.
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frkn7 7 yıl
mantıklı olan da bu zaten açıkça söylemek gerekirse netbooklardan çok daha kullanışlılar.
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thriller89 7 yıl
Stece Jobs'in bir sozu vardir.

Netbooks aren't better than anything. They are just cheap notebooks.
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hacı.basat 7 yıl
Yurtdışını bilmem ama benim çevremde netbook almak isteyen arkadaşlar yıldırıldılar, ben de öyle, çok sefer netbook almaya gittim, zorla intel işlemcili modelleri satmaya çalıştılar, amd-via model sordukça muhatap diye ilgilenen elemanlar öyle saçmalamaya başlayıp bir intel modeli zorla önüme koyuyorlarki, püflememek elde değil.
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xxxx1 7 yıl
ikiside gereksiz hiç bir zaman fiyatını hak etmeyen ürünler olmuştur hep...ortalama bir lep topu en iyi tablete tercih ederim...
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cagataykoroglu 7 yıl
Amd ömrü dolan teknolojiye iyi yatırım yaptı.
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Python 7 yıl
Netbook yerine tablet tercih edilebilir ancak netbooktaki basit windows işlemlerinizi herhangi bir android veya ios sürümlü tabletde yapmak windows a nazaran çok zor tablet daha çok basit işler için eğlence video internet basit şeyler yani netbookta ise bu olay biraz daha detaylanıyor atom platformu biraz zayıf kalıyor cihazın boyutları iyi ancak performans yönünden zayıf ekranı ufak çözünürlük pek yeterli değil bunlar zamanında iyileştirilmeliydi şimdi bu yönde bir ağırlık veriliyor ancak tablet donanım yazılım vs. daha hızlı gelişmekte
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baysan240 7 yıl
GMA denen performans yoksunu ailenin tüm fertleri el birliğiyle öldürdünüz garibanları....
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Stanislas Xavier 7 yıl
netbookların üzerinde iş yapmakta pek başarılı olmadığı aşikar zaten alanların çoğu internet için alıyor artık bu ihtiyaçları tabletler de karşıladığı için normal bir durum ancak üretkenlik olarak karşılaştırdığımızda hiçbir tablet windows yüklü bir netbookun karşısında duramaz
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Rayquaza 7 yıl
Netbook aldığıma tabletler yaygınlaşınca pişman oldum.Şimdiki kafam olsa tercihim tablet olurdu
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