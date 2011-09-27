Nielsen raporu : Android benimsenme oranı son aylarda iOS'u ikiye katladı

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4 Ekim'de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 5 modeli öncesinde yapılan müşteri memnuniyeti, devamlılık, bağımlılık gibi anketlerde hep zirvede olmasına rağmen iOS'un benimsenme oranı son raporlara göre Android'in yarısı seviyesinde kalıyor.
Araştırma şirketi Nielsen tarafından yapılan çalışmaya göre son üç ayda ABD çapında satın alınan Android akıllı telefonlar iPhone'u ikiye katladı. Bu periodda akıllı telefon satın alan tüketicilerin yüzde 56'sı Android cihazlara yönelirken yüzde 28'i iPhone 4 veya iPhone 3GS tercih etti. Yüzde 9 Blackberry modellerini satın alırken kalan yüzde 6'lık dilim ise Windows Phone ve Symbian'a ait.
Ağustos ayı genel akıllı telefon satışlarında ise Android cihazlar yüzde 43'lük bir orana sahip. iPhone modelleri yüzde 28, Blackberry modelleri yüzde 18, diğer modeller ise yüzde 11 oranını elinde tutuyor.
ABD çapındaki mobil cihaz pazarının yüzde 43'ü akıllı telefon segmentinin elinde bulunuyor. Son bir yılda akıllı telefon benimsenme oranı yüzde 43 olurken son üç aydaki benimsenme oranı yüzde 58 olarak kaydedildi.
Nielsen Telekom Araştırmaları bölümü başkanı Don Kellogg, iPhone modellerinin benimsenme oranının düşük olmasının nedeninin tüketicilerin yeni iPhone 5 modelini beklemelerinden kaynaklandığına işaret ediyor. Her yıl yeni bir iPhone modeli duyurulmadan önce satışlar en düşük seviyeye inerken lansmanın hemen ardından rekor satışlar geliyor.
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Bu cihaz olarak daha iyi olduğunu göstermez... Marka değerinin yüksekliğindendir. Yepyeni gelişmeler ortaya koyamaz ise zamanla cepten yiyerek piyasa dominantlığını kaybedebilir...
ben onu da anlamam çünkü adamların iphonedan başka bir telefonu yok yani apple marka telefon alacak adamın iphone dışında bir seçeneği yok o yüzden modelleri değil markaları karşılaştırırsak anca anlarım apple vs samsung
Sevin sevmeyin iphone inanılmaz derecede çok satan bir cihaz.Bu noktada Erasmus78 e katılıyorum. fakat SGS III ün donanımı tank gibi.Android de yazılım anlamında ios 5 ten sonra atak yaparsa, SGSIII çok satabilir. IP5 i yakalamasada en azından senin denklemin bozulma ihtimali olabilir.Bunun dışında bu denklemde sana katılıyorum.Maalesef.
Symbian Amerika'da hiç "OTHER" dışına çıkmamışdıki.
Olacağı kesinleşti sayılır. Ama olmazsa Apple'ın çok büyük darbe alacağı kesin.
Valla arkadaşım bu konuda yanılırsın... Desenki iphone 5g vs Samsung galaxy s3 anlarım ve iphone fazla satar derim. Ama Android vs IOS 5 dersen 2 değil 6 katı androidin fazla satacağına eminim... Bu pazar araştırmalarında zaten yazığ çiziliyor.
Söylediğime dikkat et!
Ben iOS Android'den iki kat fazla satacak demiyorum. iPhone 5 aynı sürede Android işletim sistemli "tepe seviye" cihazların toplam satışının iki katından fazla satacak dedim. İkisi çok farklı.
Daha açık bir ifade ile;
iPhone 5 > (SGS II + SGS III + HTC Vigor + HTC Amaze 4G + Motorola Atrix II + LG Optimus EX)*2
diyorum. iPhone 4'ün aynı sürede Galaxy SII nin 4 katı kadar sattığını düşünürsek çok da iddialı bir şey söylemiş sayılmam.
Apple ı tutan mı var. Her segmentte ürün çıkarabilir. Ama çıkarmıyor. Nedeni markasını hep üst seviye olarak sunmak istemesidir.
Ben 200 liralık android kullanıyorum. Iphone seviyesinde tel alacak bütçem yok olsa bu kadar parayı ben vermem. Bütçeme uygun işimi görecek telefonum var ve şimdilik yetiyor. Apple ın yaptığı markasını satmak bi yerden sonra.
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