Nielsen raporu : Android benimsenme oranı son aylarda iOS'u ikiye katladı





4 Ekim'de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 5 modeli öncesinde yapılan müşteri memnuniyeti, devamlılık, bağımlılık gibi anketlerde hep zirvede olmasına rağmen iOS'un benimsenme oranı son raporlara göre Android'in yarısı seviyesinde kalıyor.





Araştırma şirketi Nielsen tarafından yapılan çalışmaya göre son üç ayda ABD çapında satın alınan Android akıllı telefonlar iPhone'u ikiye katladı. Bu periodda akıllı telefon satın alan tüketicilerin yüzde 56'sı Android cihazlara yönelirken yüzde 28'i iPhone 4 veya iPhone 3GS tercih etti. Yüzde 9 Blackberry modellerini satın alırken kalan yüzde 6'lık dilim ise Windows Phone ve Symbian'a ait.





Ağustos ayı genel akıllı telefon satışlarında ise Android cihazlar yüzde 43'lük bir orana sahip. iPhone modelleri yüzde 28, Blackberry modelleri yüzde 18, diğer modeller ise yüzde 11 oranını elinde tutuyor.





ABD çapındaki mobil cihaz pazarının yüzde 43'ü akıllı telefon segmentinin elinde bulunuyor. Son bir yılda akıllı telefon benimsenme oranı yüzde 43 olurken son üç aydaki benimsenme oranı yüzde 58 olarak kaydedildi.





Nielsen Telekom Araştırmaları bölümü başkanı Don Kellogg, iPhone modellerinin benimsenme oranının düşük olmasının nedeninin tüketicilerin yeni iPhone 5 modelini beklemelerinden kaynaklandığına işaret ediyor. Her yıl yeni bir iPhone modeli duyurulmadan önce satışlar en düşük seviyeye inerken lansmanın hemen ardından rekor satışlar geliyor.