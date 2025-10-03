Huawei Watch mağazası 100 bin temayı geride bıraktı

Huawei Watch milyonlarca kullanıcıya ulaştı
Yapılan açıklamaya göre Watch Face mağazası içerisinde bulunan Huawei Watch ara yüz temalarının sayısı yüz bini geride bıraktı. Mağaza kullanıcıları da global çapta aylık 17.5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
Huawei Watch ara yüz tema mağazası üçüncü taraf tasarımcıların da katkısıyla segmentin en zengin mağazalarından birisi hatta en zengin mağazası haline geldi denebilir. Kullanıcılar ücretli ve ücretsiz olarak sayısız temaya erişebiliyor. Bunların bir kısmı statik diğer kısmı dinamik veya hareketli bileşenlerle donatılmış durumda.
Kullanıcılar mağazada ister tema satın alabiliyor isterse de aylık veya yıllık VIP abonelik seçeneğine yönelerek sınırlı sayıda olanlar da dahil sınırsız indirme yapabiliyor. Huawei kısa bir süreliğine VIP paketlerde yüzde 50 indirim yaptığını da duyurdu.
