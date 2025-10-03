Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch mağazası 100 bin temayı geride bıraktı

    Huawei Watch saatleri için temalar barındıran Watch Face mağazası pek çok rakibe nasip olmayacak derecede büyüdü ve sayısız temaya ev sahipliği yapıyor.         

    Huawei Watch Tam Boyutta Gör
    Ağır ambargolara rağmen akıllı telefon, tablet, monitör, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihaz pazarında var gücüyle rekabete devam eden Huawei kitlesini de genişletiyor. Huawei Watch ekosistemi de önemli bir aşamayı geride bıraktı. 

    Huawei Watch milyonlarca kullanıcıya ulaştı

    Yapılan açıklamaya göre Watch Face mağazası içerisinde bulunan Huawei Watch ara yüz temalarının sayısı yüz bini geride bıraktı. Mağaza kullanıcıları da global çapta aylık 17.5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 

    Huawei Watch ara yüz tema mağazası üçüncü taraf tasarımcıların da katkısıyla segmentin en zengin mağazalarından birisi hatta en zengin mağazası haline geldi denebilir. Kullanıcılar ücretli ve ücretsiz olarak sayısız temaya erişebiliyor. Bunların bir kısmı statik diğer kısmı dinamik veya hareketli bileşenlerle donatılmış durumda. 

    Kullanıcılar mağazada ister tema satın alabiliyor isterse de aylık veya yıllık VIP abonelik seçeneğine yönelerek sınırlı sayıda olanlar da dahil sınırsız indirme yapabiliyor. Huawei kısa bir süreliğine VIP paketlerde yüzde 50 indirim yaptığını da duyurdu. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 44 dakika önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hava soğutmalı motor ile uzun yol yapılır mı lazlar rum mu yüksek lisans yaparken lisans okunur mu baba oğul arasını düzeltmek için dua uzun yolda lastik basıncı kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum