One UI 8 deneyimlemek için bir Samsung cihazına ihtiyacınız yok

Tam Boyutta Gör One UI 8 kullanıcı ara yüzünü bir süredir Galaxy mobil cihazlarına dağıtmakta olan Samsung, diğer taraftan bu ara yüzü deneyimlemek isteyenleri de boş geçmiyor. Üstelik bir Galaxy mobil cihaza ihtiyaç olmadan.

Samsung Try Galaxy

Android ve iOS mobil cihazların One UI ara yüzünü deneyimlemesi için bir süredir kullanımda olan Try Galaxy web uygulaması One UI 8 ara yüzü ile güncellendi. Yıl başlarında One UI 7 ara yüzüne güncellenen uygulama ikinci kez yükseltilmiş oldu.

Uygulama Google Chrome, Apple Safari ve Samsung Internet tarayıcıları üzerinde çalışıyor. Ziyaretçiler Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S25 serisini deneyimlerken aynı zamanda bu cihazlar üzerinde One UI 8 ara yüzünün nasıl çalıştığını da görebiliyor.

Galaxy Watch 8, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Ring cihazlarını da deneyimleyebildiğiniz uygulamada ayrıca bazı özel indirimlerin ve cihaz değişim kampanyalarının da kilidini açabiliyorsunuz. Sadece web uygulaması olduğu için herhangi bir indirme de gerektirmiyor.



