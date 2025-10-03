Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8 deneyimlemek için bir Samsung cihazına ihtiyacınız yok

    Samsung’un yeni One UI 8 ara yüzünü merak edenler ya da en son piyasaya çıkan amiral gemisi akıllı telefonları deneyimlemek isteyenler için Try Galaxy uygulaması güncellendi. 

    Samsung Try Galaxy Tam Boyutta Gör
    One UI 8 kullanıcı ara yüzünü bir süredir Galaxy mobil cihazlarına dağıtmakta olan Samsung, diğer taraftan bu ara yüzü deneyimlemek isteyenleri de boş geçmiyor. Üstelik bir Galaxy mobil cihaza ihtiyaç olmadan. 

    Samsung Try Galaxy

    Android ve iOS mobil cihazların One UI ara yüzünü deneyimlemesi için bir süredir kullanımda olan Try Galaxy web uygulaması One UI 8 ara yüzü ile güncellendi. Yıl başlarında One UI 7 ara yüzüne güncellenen uygulama ikinci kez yükseltilmiş oldu. 

    Uygulama Google Chrome, Apple Safari ve Samsung Internet tarayıcıları üzerinde çalışıyor. Ziyaretçiler Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S25 serisini deneyimlerken aynı zamanda bu cihazlar üzerinde One UI 8 ara yüzünün nasıl çalıştığını da görebiliyor. 

    Galaxy Watch 8, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Ring cihazlarını da deneyimleyebildiğiniz uygulamada ayrıca bazı özel indirimlerin ve cihaz değişim kampanyalarının da kilidini açabiliyorsunuz. Sadece web uygulaması olduğu için herhangi bir indirme de gerektirmiyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 5 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    far cry 6 türkçe yama bir kızın senden hoşlandığını nasıl anlarsın suzuki baleno kronik sorunlar kf 1500 tiktok jeton hangi ülkede ucuz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum