Nielsen'e göre ABD akıllı telefon pazarında Android liderliğini sürdürüyor

Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı haline gelen ABD'de mobil işletim sistemlerinin birbiriyle rekabeti de önem taşıyor. Nielsen tarafından yapılan son kullanım araştırması rekabetteki durumu ortaya koydu.





2011 3. çeyrek raporlarına göre ABD akıllı telefon pazarında iOS ve Android yüzde 71 ile hakimiyetini devam ettiriyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik bir artış yakalandı. Bu toplamda Android yüzde 42.8 ile pazar lideri olurken iOS yüzde 28.3 ile ikinci sırada. BlackBerry yüzde 17.8 ile üçüncü sıradayken Windows Mobile/Windows Phone 7 yüzde 6.1 ile dördüncü sırada bulunuyor.





Android cihazlar arasında HTC bu çeyreğin en çok akıllı telefon satan firması olduğu için yüzde 15.0 ile yine lider durumda. Samsung yüzde 10.1, Motorola yüzde 10.4 ile arkasından geliyor. Akıllı telefon üreticisi olarak Apple yüzde 28.3 ile ülkesinde lider durumda. HTC ise toplamda yüzde 19 ile ikinci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.





Uygulama indirme konusunda ise Android ve iOS yüzde 83 gibi büyük bir paya sahip. Tüm ABD'li mobil abonelerin yüzde 44'ünün bir akıllı telefonu varken, son üç ayda mobil cihaz alanların yüzde 56'sı akıllı telefondan yana tercihini kullandı.





Ancak global pazara bakıldığında durum tam tersi oluyor. Samsung akıllı telefon pazarının lideri iken en yakın rakibi Apple'a 10 milyon cihaz fark atmış durumda.