Nielsen'e göre ABD akıllı telefon pazarında Android liderliğini sürdürüyor

Haber Editörü
Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı haline gelen ABD'de mobil işletim sistemlerinin birbiriyle rekabeti de önem taşıyor. Nielsen tarafından yapılan son kullanım araştırması rekabetteki durumu ortaya koydu.
2011 3. çeyrek raporlarına göre ABD akıllı telefon pazarında iOS ve Android yüzde 71 ile hakimiyetini devam ettiriyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik bir artış yakalandı. Bu toplamda Android yüzde 42.8 ile pazar lideri olurken iOS yüzde 28.3 ile ikinci sırada. BlackBerry yüzde 17.8 ile üçüncü sıradayken Windows Mobile/Windows Phone 7 yüzde 6.1 ile dördüncü sırada bulunuyor.
Android cihazlar arasında HTC bu çeyreğin en çok akıllı telefon satan firması olduğu için yüzde 15.0 ile yine lider durumda. Samsung yüzde 10.1, Motorola yüzde 10.4 ile arkasından geliyor. Akıllı telefon üreticisi olarak Apple yüzde 28.3 ile ülkesinde lider durumda. HTC ise toplamda yüzde 19 ile ikinci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.
Uygulama indirme konusunda ise Android ve iOS yüzde 83 gibi büyük bir paya sahip. Tüm ABD'li mobil abonelerin yüzde 44'ünün bir akıllı telefonu varken, son üç ayda mobil cihaz alanların yüzde 56'sı akıllı telefondan yana tercihini kullandı.
Ancak global pazara bakıldığında durum tam tersi oluyor. Samsung akıllı telefon pazarının lideri iken en yakın rakibi Apple'a 10 milyon cihaz fark atmış durumda.
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uzaylı arkadaş ios temiz demişte araştırmalar ios 5 dahil hepsinde bu yazılımın bulunduğunu belirtiyor.
haber ilk geldiginde Carrier IQ yaziliminin ios cihazlardada oldugunu bilmiyordum. ama sasirmadimda. daha oncede ios cihazlarda gps konumlarinin takip edildigi ortaya cikmisti. burda ios android kavgasi yapmak anlamsiz olur. ne yazikki kullandigimiz tum digital cihazlar akilli telefon olsun, pc olsun hepsi birer gizli truva ati. amerikanin echelon dinleme sistemine yuz milyarlarca dolar para yatirirken, kendi sirketlerinin urettigi isletim sistemlerine hic bir sey koymadan temiz gonderecegine ihtimal verebiliyormusunuz.
hurriyet.com.tr/...
Ağzı olan konuşur, klavyesi olan yazar. (iFan Detected!)
Hayatında kaç kez android kullandın ? Orası şüpheli.
Piyasaya çıktıktan sonraki ikinci yıllarında iPhone OS(2009):%14.4 ve Android(2010):%22.7 pazar payına ulaşmıştı bile. Bu anlamda her iki işletim sisteminin de çok başarılı performans gösterdiği açık. iFan'lar çıkıp Android bir çok markayla piyasada, iOS tek markayla rekabet ediyor falan da diyebilir, ama iOS çok markaya açılsa o zaman muhteşem "the iOS" olamazdı değil mi :)
WP7'nin pazar payı gelişimini yazmaya gerek yok, aşağıdaki linkten rezaleti görmek mümkün...
en.wikipedia.org/...
Bu carrier iq muhabbetini biraz acarsan cok sevinirim.bu konuda biraz bilgi verirmisin.
Facebook un bütün bilgilerini kaydettiğini ve bunları başkalarına satacağı açıklandığında facebook hesabını kapattın mı?
Carrier IQ denilen yazılımı Apple da kullanıyor(önceden kullanıyordu birdaha kullanmıyacaklarını belirtmiş ama hala kullanılıyor). Android gibi kapsamlı değil.Carrier IQ sadece ABD de Sprint, AT&T and T-Mobile öperatörleri kullandıklarını kabul etmiş.
Yazılımdan kurtulmak için=
Yazılımdan kurtulmanın yöntemleri;
1- Resmi olmayan CUSTOM ROM yüklerseniz yazılımdan tamamen kurtulursunuz.
2- Root'lu iseniz Android Market'ten Trevor Eckhart'ın yazdığı yazılımı $ 1'a satın alıp yazılımdan kurtulursunuz.
Birşey söylerken yada çamur atarken eksik atma İfanboy...
ALINTI....