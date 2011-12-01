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Nielsen'e göre ABD akıllı telefon pazarında Android liderliğini sürdürüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı haline gelen ABD'de mobil işletim sistemlerinin birbiriyle rekabeti de önem taşıyor. Nielsen tarafından yapılan son kullanım araştırması rekabetteki durumu ortaya koydu.

2011 3. çeyrek raporlarına göre ABD akıllı telefon pazarında iOS ve Android yüzde 71 ile hakimiyetini devam ettiriyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik bir artış yakalandı. Bu toplamda Android yüzde 42.8 ile pazar lideri olurken iOS yüzde 28.3 ile ikinci sırada. BlackBerry yüzde 17.8 ile üçüncü sıradayken Windows Mobile/Windows Phone 7 yüzde 6.1 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Android cihazlar arasında HTC bu çeyreğin en çok akıllı telefon satan firması olduğu için yüzde 15.0 ile yine lider durumda. Samsung yüzde 10.1, Motorola yüzde 10.4 ile arkasından geliyor. Akıllı telefon üreticisi olarak Apple yüzde 28.3 ile ülkesinde lider durumda. HTC ise toplamda yüzde 19 ile ikinci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Uygulama indirme konusunda ise Android ve iOS yüzde 83 gibi büyük bir paya sahip. Tüm ABD'li mobil abonelerin yüzde 44'ünün bir akıllı telefonu varken, son üç ayda mobil cihaz alanların yüzde 56'sı akıllı telefondan yana tercihini kullandı.

Ancak global pazara bakıldığında durum tam tersi oluyor. Samsung akıllı telefon pazarının lideri iken en yakın rakibi Apple'a 10 milyon cihaz fark atmış durumda.

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norton772 7 yıl
eee, aklın yolu bir. android çok yaygınlaşıyor ve gelişiyor. ios bu alanda öncülük etmiştir kendilerine teşekkür ederiz ama şimdi bayrağı devretme zamanı. kaymağını da biz kullanıcılar yiyeceğiz inşallah
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erdem_zeus 7 yıl
pclabs.com.tr/...
uzaylı arkadaş ios temiz demişte araştırmalar ios 5 dahil hepsinde bu yazılımın bulunduğunu belirtiyor.
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darkaura 7 yıl erdem_zeus
erdem_zeus

pclabs.com.tr/...

uzaylı arkadaş ios temiz demişte araştırmalar ios 5 dahil hepsinde bu yazılımın bulunduğunu belirtiyor.

haber ilk geldiginde Carrier IQ yaziliminin ios cihazlardada oldugunu bilmiyordum. ama sasirmadimda. daha oncede ios cihazlarda gps konumlarinin takip edildigi ortaya cikmisti. burda ios android kavgasi yapmak anlamsiz olur. ne yazikki kullandigimiz tum digital cihazlar akilli telefon olsun, pc olsun hepsi birer gizli truva ati. amerikanin echelon dinleme sistemine yuz milyarlarca dolar para yatirirken, kendi sirketlerinin urettigi isletim sistemlerine hic bir sey koymadan temiz gonderecegine ihtimal verebiliyormusunuz.
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ahmetjem 8 yıl
apple ın hakkını vermek lazım pıyasayı heyecanlayan bır fırma ve herkeze ön ayak olmustur .. zaten gelecek te 3 yazılım pıyasaya hakım olur 1-ıos 2-androıd 3-wındows ve de suprız yapacagına ınandıgım megoo :) ama su an en benım ılgımı ceken wındows ve androıd .. samsung telefonalrda ısımı goruyor .. ama apple alanların cogu ne ıcın aldıgını bıle bılmıolar gosterıs ıcın alanlar cok var ısletımcısını sorsan bılmez ler
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darkaura 8 yıl
muratremix, samsung ve androidden niye bu kadar cok nefret ediyorsun bilmem ama umudugunu bu tip skandallara bagladiysan android canini daha coooook yakacak emin olabilirsin
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rasitsvs 8 yıl
lütfen okuyunn

hurriyet.com.tr/...
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Sh0cK. 8 yıl
kus beyinli. iOs'un belirli aralıklarla ve "hata yüzünden" GPS lokasyonunuzu Apple'a yolladıgını ne çabuk unuttunuz ? Her firmada bu tür şeyler var. Alışın artık! Ona buna b.k atmayı bırakın.
Ağzı olan konuşur, klavyesi olan yazar. (iFan Detected!)
Hayatında kaç kez android kullandın ? Orası şüpheli.
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frkcvk 8 yıl
HTC forever!!!!!!!!!!!!
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sertacarslan 8 yıl
iOS (eskiden iPhone OS idi) 2007'de, Android 2008'de, WP7 ise 2010'da piyasaya çıktılar.
Piyasaya çıktıktan sonraki ikinci yıllarında iPhone OS(2009):%14.4 ve Android(2010):%22.7 pazar payına ulaşmıştı bile. Bu anlamda her iki işletim sisteminin de çok başarılı performans gösterdiği açık. iFan'lar çıkıp Android bir çok markayla piyasada, iOS tek markayla rekabet ediyor falan da diyebilir, ama iOS çok markaya açılsa o zaman muhteşem "the iOS" olamazdı değil mi :)
WP7'nin pazar payı gelişimini yazmaya gerek yok, aşağıdaki linkten rezaleti görmek mümkün...
en.wikipedia.org/...
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Emin83 8 yıl
Bence android in liderliği gayet normal.Çünkü android işletim sistemini kullanan 100 tane telefon markası var.Herkez bir cihaz üretiyor daya androidi gitsin.Ki HTC android olmasa windows mobile batmak üzereydi belki adını duyan yoktu.Ancak apple,blackberry gibi markalar sadece kendi işletim sistemini kullanıyorlar ve başka bir markanında kullanması söz konusu değil.Bu göz önünde bulundurulduğunda gayet başarılılar diye düşünüyorum.Saygılar.
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ciwano 8 yıl
Sirf sana eksi (-)vermek icin giris yaptim
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TikaMasala 8 yıl
Fandroidler bir zahmet Carrier IQ denilen rootkit nedir bir arastirsinlar. Sonrada ABD pazarinda Androidin dususunu hep beraber izleriz. Operatorlerin son kullaniciya attigi en buyuk kaziktir bu Carrier IQ zimbirtisi. Apple da boyle birsey yok tabi, ne varsa viruslu Androidde var :)
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Master-Fİ 8 yıl

muratremix
Fandroidler bir zahmet Carrier IQ denilen rootkit nedir bir arastirsinlar. Sonrada ABD pazarinda Androidin dususunu hep beraber izleriz. Operatorlerin son kullaniciya attigi en buyuk kaziktir bu Carrier IQ zimbirtisi. Apple da boyle birsey yok tabi, ne varsa viruslu Androidde var :)

Bu carrier iq muhabbetini biraz acarsan cok sevinirim.bu konuda biraz bilgi verirmisin.
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u.r.k. 8 yıl
muratremix

Fandroidler bir zahmet Carrier IQ denilen rootkit nedir bir arastirsinlar. Sonrada ABD pazarinda Androidin dususunu hep beraber izleriz. Operatorlerin son kullaniciya attigi en buyuk kaziktir bu Carrier IQ zimbirtisi. Apple da boyle birsey yok tabi, ne varsa viruslu Androidde var :)

Facebook un bütün bilgilerini kaydettiğini ve bunları başkalarına satacağı açıklandığında facebook hesabını kapattın mı?
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl TikaMasala
muratremix

Fandroidler bir zahmet Carrier IQ denilen rootkit nedir bir arastirsinlar. Sonrada ABD pazarinda Androidin dususunu hep beraber izleriz. Operatorlerin son kullaniciya attigi en buyuk kaziktir bu Carrier IQ zimbirtisi. Apple da boyle birsey yok tabi, ne varsa viruslu Androidde var :)

Carrier IQ denilen yazılımı Apple da kullanıyor(önceden kullanıyordu birdaha kullanmıyacaklarını belirtmiş ama hala kullanılıyor). Android gibi kapsamlı değil.Carrier IQ sadece ABD de Sprint, AT&T and T-Mobile öperatörleri kullandıklarını kabul etmiş.



Yazılımdan kurtulmak için=

Yazılımdan kurtulmanın yöntemleri;
1- Resmi olmayan CUSTOM ROM yüklerseniz yazılımdan tamamen kurtulursunuz.
2- Root'lu iseniz Android Market'ten Trevor Eckhart'ın yazdığı yazılımı $ 1'a satın alıp yazılımdan kurtulursunuz.

Birşey söylerken yada çamur atarken eksik atma İfanboy...

ALINTI....
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