Nokia, MeeGo için umutlu değil





Geçtiğimiz hafta Nokia ve MeeGo işletim sistemi açısından oldukça hareketli bir hafta oldu. Uzun süredir merakla beklenen Nokia'nın MeeGo'lu modeli N9 Singapur'daki Nokia Connections etkinliğinde tanıtıldı. TI OMAP 3630 1GHz işlemci, 1GB RAM, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 3.9 inç 480 x 854 piksel AMOLED ekran, 8MP kamera özellikleri ile bugüne kadar ki en iyi Nokia modeli sayılabilecek N9, MeeGo hayranlarını da oldukça heyecanlandırdı.

N9 tanıtımının yankıları devam ederken Nokia cephesinde aslında işler çok farklı gelişiyor. Microsoft ile yapılan ortaklık sonrasında Nokia İcra Kurulu Başkanı Stephen Elop, MeeGo işletim sistemi için söz verdikleri gibi bir cihaz üreteceklerini ancak bu projenin yavaş yavaş rafa kalkacağını belirtmişti.

N9 modelinin tanıtılmasıyla MeeGo işletim sisteminin devam edeceği konusunda büyük beklentiler oluştu ve spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. N950 ile de bu beklenti biraz daha arttı. Ancak Stephen Elop, spekülasyonlara son noktayı koydu.

Elop, bu hafta Finli Helsingin Sanomat gazetesine verdiği röportajda MeeGo için geri dönüş olmadığının sinyallerini verdi. Nokia'nın kendi içinde büyük bir değişim yaşadığını belirten Elop, daha iyi ve gelişmiş telefonlar üretebilmek için çalıştıklarını vurguladı. Özellikle telefon operatörleri ile görüşen ve tüketici testlerine katılan Elop, Windows yüklü Nokia modelleri için çok olumlu geri dönüşler almış. Bu yüzden Windows tercihinin Nokia açısından en doğrusu olduğunu düşünüyor.

N9 modelinin başarısından da çok memnun olan Elop, özellik açısından bu modelin bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. Bu kadar övgüye rağmen Elop, MeeGo işletim sistemi konusunda karardan dönülmeyeceğini ısrarla belirtiyor. Hatta N9 tarihi bir başarı yakalasa bile sonuç yine aynı olacak. Bundan sonra rota sadece Windows tabanlı telefonlara dönüyor. N9 ile sevinen MeeGo meraklılarını büyük bir hayal kırıklığı bekliyor.