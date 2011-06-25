Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, MeeGo için umutlu değil

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,7b
1
59
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz hafta Nokia ve MeeGo işletim sistemi açısından oldukça hareketli bir hafta oldu. Uzun süredir merakla beklenen Nokia'nın MeeGo'lu modeli N9 Singapur'daki Nokia Connections etkinliğinde tanıtıldı. TI OMAP 3630 1GHz işlemci, 1GB RAM, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 3.9 inç 480 x 854 piksel AMOLED ekran, 8MP kamera özellikleri ile bugüne kadar ki en iyi Nokia modeli sayılabilecek N9, MeeGo hayranlarını da oldukça heyecanlandırdı.
N9 tanıtımının yankıları devam ederken Nokia cephesinde aslında işler çok farklı gelişiyor. Microsoft ile yapılan ortaklık sonrasında Nokia İcra Kurulu Başkanı Stephen Elop, MeeGo işletim sistemi için söz verdikleri gibi bir cihaz üreteceklerini ancak bu projenin yavaş yavaş rafa kalkacağını belirtmişti.
N9 modelinin tanıtılmasıyla MeeGo işletim sisteminin devam edeceği konusunda büyük beklentiler oluştu ve spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. N950 ile de bu beklenti biraz daha arttı. Ancak Stephen Elop, spekülasyonlara son noktayı koydu.
Elop, bu hafta Finli Helsingin Sanomat gazetesine verdiği röportajda MeeGo için geri dönüş olmadığının sinyallerini verdi. Nokia'nın kendi içinde büyük bir değişim yaşadığını belirten Elop, daha iyi ve gelişmiş telefonlar üretebilmek için çalıştıklarını vurguladı. Özellikle telefon operatörleri ile görüşen ve tüketici testlerine katılan Elop, Windows yüklü Nokia modelleri için çok olumlu geri dönüşler almış. Bu yüzden Windows tercihinin Nokia açısından en doğrusu olduğunu düşünüyor.
N9 modelinin başarısından da çok memnun olan Elop, özellik açısından bu modelin bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. Bu kadar övgüye rağmen Elop, MeeGo işletim sistemi konusunda karardan dönülmeyeceğini ısrarla belirtiyor. Hatta N9 tarihi bir başarı yakalasa bile sonuç yine aynı olacak. Bundan sonra rota sadece Windows tabanlı telefonlara dönüyor. N9 ile sevinen MeeGo meraklılarını büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zgn94 8 yıl en beğenilen
microsoft'tan adam alıp ceo diye başına koyarsan böyle olur.. sonunu getirecek nokianın en sonunda da microsofta satacak heralde planları bu.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Bu adam kimi kandırıyor böyle? Umutlu değilmiş tam tersine MeeGo'daki müthiş potansiyeli farkettikleri için onu öldürmek istiyorlar. MeeGo şu haliyle WP7'yi ikiye bölüp sekizle çarpar. Sen o sisteme çift çekirdeği entegre et de bak bakalım ne oluyor. Ortada ne iOS ne de Android kalır.
Bu adam kimi kandırıyor böyle? Umutlu değilmiş tam tersine MeeGo'daki müthiş potansiyeli farkettikleri için onu öldürmek istiyorlar. MeeGo şu haliyle WP7'yi ik...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 8 yıl

Elop'un küçüklüğü
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ec38 8 yıl
biz burda bilgisayar başında haberleri okuyup çıldırıyoruz acaba diyorum nokia elop'u kovmak gibi bir fikri geliştiremeyecek kadar geri zekalı mı ??? herşey ortada işte NOKİA... adam şirketine kastediyor yaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Su Elop'u bir yollayabilse MeeGo ile iyi bisiler koyar ortaya bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Bu fırsatı kaçırma nokiaaaa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Bence bu telefon cikinca baya saticak, basarili olucak sonra Nokia'da planlar yine degisecek. :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 8 yıl cartographer
ateş_kafa
Bence bu telefon cikinca baya saticak, basarili olucak sonra Nokia'da planlar yine degisecek. :D

İnşaAllah...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d3wil55 8 yıl
meego gayet başarılı bi sistem wp7 den hiç bi espri beklemiyorum ve n9 şu haliyle piyasadaki en iyi telefon hemde ciddi bir farkla nokia ya rakip bb leri göstermeye çalışıyorlar ancak bb6 sistemi bile symbian s60 lı n8 kadar başarılı değil n9 un muhattabı bile olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 8 yıl
elop işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oRHaN07 8 yıl
nokia çok bozdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imfisher 8 yıl
N9 la ayni tasarimli wp7 nokia sea ray gozuktu sadece arti olarak denklasoru var.ikiside ciksinda bi karsilastirma videosunu izleyelim hangisi daha iyi wp7 limi meego
lumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
yani başlaması ile bitmesi bir oldu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 8 yıl
Android ve iOS da bu kadar uygulama olduğu sürece diğer işletim sistemlerinin işi çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpio1 8 yıl
Windows phone içinde çok karamsar olmamak gerekir diye düşünüyorum.Özellikle microsoft windows phone 8 ile hibrid bir işletim sistemi yapmayı planlıyor.Microsoftun Desktop ,laptop ve tabletler için çıkarmayı düşündüğü Windows 8 in çekirdeği üzerine wp8 inşa edilebilirse büyük başarılar gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Le7els 8 yıl
O kadar uğraştılar İOS ve androidi yenmek için, şimdide başarlı olacaklar. Birisi çıkıp bu işletim sistemini kullanmayacaz diyor.. Koskoca Nokia'nın düştüğü duruma bak.. Windows ne zaman başarılı olmuş telefonlarda, Bu telefon satış rekoru kırarda hatalarını anlarlar ozaman..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 8 yıl
Aslında hesap basit en güçlü/büyük cep telefon üreticisi ile en büyük yazılım firması bir araya gelirse piyasa bizim olur hesabı bu! Ancak her zaman 2+2 =4 olmayabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5694 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC ChaCha "Facebook'a özel Android telefon!" video inceleme 8 yıl 1e1 Haber: "1. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim