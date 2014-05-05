Norveç Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araç sürücülerine Oculus Rift ile görüntü sağlamaya çalışıyor

Yapıları gereği üzerlerinde büyük pencereler yer almayan tank ya da diğer zırhlı araç modelleri, özellikle sıcak savaşlarda birçok kontrol zorluğu çıkartabiliyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Norveç Silahlı Kuvvetleri, sürücülere Oculus Rift ile görüntü sağlamak için çalışmalar yapıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem, bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran "Oculus Rift" gözlük sistemi üzerine kurulmuş durumda. Tankın dış bölümüne yerleştirilen kameralar ile çalışma gösteren ve bu sayede Oculus Rift takan zırhlı araç sürücülerine 360 derecelik bir görüş açısı sağlayabilen ilginç sistem, özellikle düşük maliyet düzeyi nedeniyle ordunun dikkatini çekiyor. Demo ünitelerinin 2000$ civarında olduğunu söyleyen askeriye, daha önce denenen benzer sistemlerin ise 50 kat daha fazla maliyet çıkarttığını belirtiyor. Oculus Rift temelli sistemin sağladığı görüş açısı yanında, sürücünün direkt olarak gözleri önüne düşman / dost birliklerini getirme ve navigasyon bildirimleri sağlama gibi diğer faydalı kullanım olanakları da bulunuyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistem için hazırlanan kısa tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz. Esas üretim amacının dışında işlere imza atan Oculus Rift'in tarafımızca yapılan incelemesi ise aşağıda yer alıyor.

http://www.theverge.com/2014/5/5/5682942/the-norwegian-army-is-using-the-oculus-rift-to-drive-tanks