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Norveç Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araç sürücülerine Oculus Rift ile görüntü sağlamaya çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Norveç Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araç sürücülerine Oculus Rift ile görüntü sağlamaya çalışıyor
Yapıları gereği üzerlerinde büyük pencereler yer almayan tank ya da diğer zırhlı araç modelleri, özellikle sıcak savaşlarda birçok kontrol zorluğu çıkartabiliyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Norveç Silahlı Kuvvetleri, sürücülere Oculus Rift ile görüntü sağlamak için çalışmalar yapıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem, bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği ciddi oranda arttıran "Oculus Rift" gözlük sistemi üzerine kurulmuş durumda. Tankın dış bölümüne yerleştirilen kameralar ile çalışma gösteren ve bu sayede Oculus Rift takan zırhlı araç sürücülerine 360 derecelik bir görüş açısı sağlayabilen ilginç sistem, özellikle düşük maliyet düzeyi nedeniyle ordunun dikkatini çekiyor. Demo ünitelerinin 2000$ civarında olduğunu söyleyen askeriye, daha önce denenen benzer sistemlerin ise 50 kat daha fazla maliyet çıkarttığını belirtiyor. Oculus Rift temelli sistemin sağladığı görüş açısı yanında, sürücünün direkt olarak gözleri önüne düşman / dost birliklerini getirme ve navigasyon bildirimleri sağlama gibi diğer faydalı kullanım olanakları da bulunuyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistem için hazırlanan kısa tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz. Esas üretim amacının dışında işlere imza atan Oculus Rift'in tarafımızca yapılan incelemesi ise aşağıda yer alıyor.

http://www.theverge.com/2014/5/5/5682942/the-norwegian-army-is-using-the-oculus-rift-to-drive-tanks Yorum Yaz
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VstyLe 5 yıl
Bunu bende kadın şöförler için düşünmüştüm
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01myavuz 5 yıl
Araba için elektrikli araç üretimine girsek çok iyi olur, piyasada fazla yokken yurt içi ihtiyacı karşılasa dahi yeter.
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heyysanadiyom 5 yıl
biz hala nal toplayalım , bir şey varmıdırki afferim lan bizim insanımıza dedirtecek askeri alanda... %100 bizim emeğimiz olmak kaydıyla tabi
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fukox 5 yıl heyysanadiyom
heyysanadiyom
biz hala nal toplayalım , bir şey varmıdırki afferim lan bizim insanımıza dedirtecek askeri alanda... %100 bizim emeğimiz olmak kaydıyla tabi

Kimse direk M1 abrams, Cobra üretmedi. Zamanla, tecrübe ve birikim kazanarak yapılır. Bugün Altay, Atak; yarın dünyanın en iyileri
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
"Yurtta sulh cihanda sulh" M.K.A.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Bu cihazı Android işletim sistemine benzetiyorum gittikçe. Android işletim sistemininde girmediği yer kalmadını ( fırınlar buzdolapları vb ) bu cihazında girmediği yer kalmayacak gibi :D
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VstyLe 5 yıl
Bunu bende kadın şöförler için düşünmüştüm
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