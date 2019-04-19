Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus”

Pazartesi günü Paris’te yaşanan Notre Dame Katedrali yangını sırasında artan sıcaklıklar ve katedral çatısının çökme ihtimali insan müdahalesini tehlikeli hale getirdiğinden, Fransız itfaiyesi bir itfaiye robotundan yararlanmaya karar vermiş. Shark Robotics adlı firmaya ait yangın söndürme robotu Colossus’un (Dev) yardımını alan itfaiye yetkilileri ise robotun gösterdiği performanstan oldukça memnun kalmışlar. Yetkililere göre söz konusu müdahale; Colossus gibi yüksek teknoloji ürünü robotların acil durumlarda, insanların işlerini emniyetli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabildiklerini gösterir bir örnek olmuş.

ABD menşeili yangın söndürme robotu şirketi Howe and Howe Technologies’in başkanı Michael Howe Colossus’un başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok korkunç bir durumdu, ancak Colossus’un devreye alındığını ve itfaiyecilerin korunduğunu görmek harika bir tecrübeydi. Kullanılan teknoloji tamamen geleceği temsil ediyor." sözleriyle açıklamış.

Fransız robot teknolojisi firması Shark Robotics’e ait 500 kg’lık ve termal radyasyona dayanabilen Colossus, su ve ateş geçirmiyor. İtfaiyecilerin isteklerine göre şekillendirilebilen robot, personelin yangına müdahale ederken kullandıkları ve dakikada 2,500 litre su püskürtebilen nozulla birlikte de görev yapabiliyor. Robot, 300 metreye kadar olan mesafelerde bir joystick marifetiyle kontrol edilebiliyor.

İnsanlara karşı olan avantajlarına rağmen, Shark Robotics’in kurucularından Cyril Kabbara robotun otonom olarak hareket etmeyeceğini ön görüyor. Kabbara The Washington Post’a yaptığı açıklamada duruma, “Colossus’u insanları tehlikeden uzaklaştırmak için tasarladık, insanların yerini alması için değil. Robotun amacı itfaiyecilere operasyonel destek sağlamaktır.” sözleriyle açıklık getirmiş.

https://futurism.com/the-byte/colossus-firefighting-robot-notre-dame