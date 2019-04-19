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Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus”

Pazartesi günü Paris'te yaşanan Notre Dame Katedrali yangını sırasında görev yapan Colossus adlı yangın söndürme robotu, yetkililerden tam not aldı. Detaylar haberimizde.
1 ay
3,3b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Pazartesi günü Paris’te yaşanan Notre Dame Katedrali yangını sırasında artan sıcaklıklar ve katedral çatısının çökme ihtimali insan müdahalesini tehlikeli hale getirdiğinden, Fransız itfaiyesi bir itfaiye robotundan yararlanmaya karar vermiş. Shark Robotics adlı firmaya ait yangın söndürme robotu Colossus’un (Dev) yardımını alan itfaiye yetkilileri ise robotun gösterdiği performanstan oldukça memnun kalmışlar. Yetkililere göre söz konusu müdahale; Colossus gibi yüksek teknoloji ürünü robotların acil durumlarda, insanların işlerini emniyetli bir şekilde yapmalarına yardımcı olabildiklerini gösterir bir örnek olmuş.

ABD menşeili yangın söndürme robotu şirketi Howe and Howe Technologies’in başkanı Michael Howe Colossus’un başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok korkunç bir durumdu, ancak Colossus’un devreye alındığını ve itfaiyecilerin korunduğunu görmek harika bir tecrübeydi. Kullanılan teknoloji tamamen geleceği temsil ediyor." sözleriyle açıklamış.

Fransız robot teknolojisi firması Shark Robotics’e ait 500 kg’lık ve termal radyasyona dayanabilen Colossus, su ve ateş geçirmiyor. İtfaiyecilerin isteklerine göre şekillendirilebilen robot, personelin yangına müdahale ederken kullandıkları ve dakikada 2,500 litre su püskürtebilen nozulla birlikte de görev yapabiliyor. Robot, 300 metreye kadar olan mesafelerde bir joystick marifetiyle kontrol edilebiliyor.

İnsanlara karşı olan avantajlarına rağmen, Shark Robotics’in kurucularından Cyril Kabbara robotun otonom olarak hareket etmeyeceğini ön görüyor. Kabbara The Washington Post’a yaptığı açıklamada duruma, “Colossus’u insanları tehlikeden uzaklaştırmak için tasarladık, insanların yerini alması için değil. Robotun amacı itfaiyecilere operasyonel destek sağlamaktır.” sözleriyle açıklık getirmiş.


https://futurism.com/the-byte/colossus-firefighting-robot-notre-dame Yorum Yaz
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nefendim 1 ay en beğenilen
Tebrikler, adam yapmış. Biz daha soğan sarmısak fiyatları...
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Spider_hip 1 ay nefendim
Biz de bir adet var, ülke içerisinde ne zaman başımıza bir şey gelse, kötü bir durum olsa hemen dıj güçler diyoruz. Yabancılar diyoruz. Bazen bunlara isimlerde takıyoruz. Ben buna inanmıyorum. Eğer siz yeterince güçlü olsanız zaten dıj güçler size bir şey yapamaz.

Bu cumhurbaşkanımızın 94 yılında istanbul belediye başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmadır. Ben cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Başa gelenler sürekli “faiz lobisi”, “döviz lobisi”, “dış mihraklar”, “batılılar” "ocular" "bucular" diye kaç senedir başta olmalarına rağmen hep moku başkalarına atıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne o öyle iyi bir şey olunca benden, kötü bir şey olunca hep dıj güçlerden.
"Bizde seçim 4 saatte biter. Ama bu beyler (Mısır'daki darbeci lider Sisi) yeri geliyor, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay sandık sayıyorlar. Artık neyi sayıyorlarsa, böyle rezalet mi olur"

2014'ten yine cumhurbaşkanımızın konuşması. Yine cumhurbaşkanımıza sonuna kadar katılıyorum. Biri kazandıysa kazanmıştır, ne o öyle 2 hafta falan sayıcaz edicez, yok kabul etmeyeceğiz, yok dıj güçler karıştı. 3 bin oyla kazandık, 15 bin oyla seçim mi kazanılır, 1 oyla bile kazanılır falan gibi bir öyle bir böyleye gerek yok.
Ben cumhurbaşkanımıza tamamen katılıyorum yani.
Soğan sarımsak içinde az sabredin, 5 sene sonra tekrar seçimler geliyor. Öncesinde 1-2 ay açılacak olan tanzimlerden stoğunuzu yapıverin. Adamlar daha önce de açtı. Seçime kadar stok yapacaktınız işte. :D
Biz de bir adet var, ülke içerisinde ne zaman başımıza bir şey gelse, kötü bir durum olsa hemen dıj güçler diyoruz. Yabancılar diyoruz. Bazen bunlara isi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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nefendim 1 ay Spider_hip
İyi yazmışsınız hocam.
Her konuşması ayrı bir paradoks olan bir zavallıyı, ilah ilan eden bir %50 var. Yazık
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burgfb 1 ay
Canlı yayında cayır cayır yandı hala robot itfaiyeci söndürdü reklamı yapıyorlar. Yanacak birşey kalmadı o yüzden söndü yangın. Betona taşa gelince durdu.
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The souls migration 1 ay
860 yıllık kadetral yapı çürümüş işte, tadilat yaparlarken baktılar bu işin tadilatı olmayacak. biz en iyisimi yakalım bu katedrali e ne de olsa elimizcde 3d çizimi de var. kaza olursa ses getirir, sonuçta katedral, çevre ülkelerden yardım da ederler masrafımız da azalır dediler ve verdiler ateşi.. tek yapamadıkları bu kabahati yeleklilere atamamak oldu. imkan bulsaydılar bunu da yaparlardı. yanma işleminden sonra da yangın söndürme işleminde teknoloji gösterisi fevkalade oldu. yangını söndürmek önemli değil. zaten kontrollü yanmasına izin verdiler. yesinler teknolojisini. marifet yanmacdan önce mdahale edebilmekdi. geçmiş olsun. google' nın geri zekası da hemen 11 eylül' e bağlamış işi. plan tutmadı tabi. teyy teyy.. hadi şimdi dağılın.
(mike tyson version 1)
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Glorfindel1907 1 ay
Nerelere gelmişiz
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Glitz 1 ay
Yıl 2019 olmuş hala yangına su sıkıyoruz.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
youtu.be/...
sn. Adamın bunu da tanıt
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profecco 1 ay
Katedral yerine otopark falan yapılmayacak mı nasıl ya :)
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olağan_şüpheli 1 ay
Nasıl yandığı ve müdahaleye niye geç kalındığı araştırılması gerekir.
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nefendim 1 ay en beğenilen
Tebrikler, adam yapmış. Biz daha soğan sarmısak fiyatları...
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Spider_hip 1 ay nefendim
Biz de bir adet var, ülke içerisinde ne zaman başımıza bir şey gelse, kötü bir durum olsa hemen dıj güçler diyoruz. Yabancılar diyoruz. Bazen bunlara isimlerde takıyoruz. Ben buna inanmıyorum. Eğer siz yeterince güçlü olsanız zaten dıj güçler size bir şey yapamaz.

Bu cumhurbaşkanımızın 94 yılında istanbul belediye başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmadır. Ben cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Başa gelenler sürekli “faiz lobisi”, “döviz lobisi”, “dış mihraklar”, “batılılar” "ocular" "bucular" diye kaç senedir başta olmalarına rağmen hep moku başkalarına atıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne o öyle iyi bir şey olunca benden, kötü bir şey olunca hep dıj güçlerden.
"Bizde seçim 4 saatte biter. Ama bu beyler (Mısır'daki darbeci lider Sisi) yeri geliyor, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay sandık sayıyorlar. Artık neyi sayıyorlarsa, böyle rezalet mi olur"

2014'ten yine cumhurbaşkanımızın konuşması. Yine cumhurbaşkanımıza sonuna kadar katılıyorum. Biri kazandıysa kazanmıştır, ne o öyle 2 hafta falan sayıcaz edicez, yok kabul etmeyeceğiz, yok dıj güçler karıştı. 3 bin oyla kazandık, 15 bin oyla seçim mi kazanılır, 1 oyla bile kazanılır falan gibi bir öyle bir böyleye gerek yok.
Ben cumhurbaşkanımıza tamamen katılıyorum yani.
Soğan sarımsak içinde az sabredin, 5 sene sonra tekrar seçimler geliyor. Öncesinde 1-2 ay açılacak olan tanzimlerden stoğunuzu yapıverin. Adamlar daha önce de açtı. Seçime kadar stok yapacaktınız işte. :D
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