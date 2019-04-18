NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu

Bilim insanları uzun bir süredir, büyük patlamadan yaklaşık 100,000 yıl sonra helyum ve hidrojen atomlarının birleşmesiyle ortaya çıkan ilk molekülün izini arıyordu. Helyum hidrat adı verilen ve evrenin soğuması ile yıldızların oluşmasına öncülük eden molekül, onlarca yıl süren uzay araştırmalarına rağmen bir türlü bulunamamıştı. Ancak NASA ve Alman Havacılık ajansının çabaları evrenle ilgili bir sırrı daha aydınlatmış gibi görünüyor.

3,000 ışık yılı uzaklıkta bulundu

Araştırmacılar, uçakta taşınabilen Kızılötesi Astronomi Statosferik Gözlemevi (SOFIA) adlı cihaz sayesinde bahsi geçen molekülün tespit edildiğini ifade ediyorlar. Keşfin, 3,000 ışık yılı uzaklıktaki NGC 7027 adlı bir gezegen nebulasunda yapıldığı belirtilmiş. Elde edilen bilgiler, helyum hidratın uzayda var olabileceğini ve erken evrenin kimyası ile ilgili teorilerin de doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Bilim insanları, yapılan keşfin aynı zamanda NASA’nın SOFIA teknolojisi için de bir gövde gösterisi olarak algılanabileceğini belirtiyor. Modifiye edilmiş bir Boeing 747SP uçağı üzerine inşa edilen sistem, her uçuş sonrası üsse geri dönebiliyor ve böylece sisteme yeni eklemelerin yapılması mümkün kılınıyor. SOFIA’nın bahsi geçen keşfi yapmasını mümkün kılan araç ise Terahertz Frekanslarda Alman Alıcı (GREAT) adlı donanım olmuş. Helyum hidrat’ın frekansına ayarlanan GREAT, NGC 7027 nebulasında hedefini tespit etmiş.

SOFIA Uzay Merkezi yöneticisi Harold Yorke, parçacığın en başından beri doğru cihazlarla bulunmayı beklediğini ve SOFIA’nın da bunun ispatı olduğunu belirtmiş.

NASA’nın yapılan keşif kapsamında yayınladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/04/17/nasa-sofia-detects-helium-hydride/