Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video

Nvidia'nın uzun süredir merakla beklenen Kal-El kod adlı yeni nesil Tegra işlemcisi için geri sayım başladı. Nvidia tarafından resmi lansman günü henüz açıklanmayan Kal-El yongada sistem platformu için şirket tarafından hazırlanan ilk video sızdırıldı.

Tegra 3 adı altında sunulacağı resmiyet kazanan Kal-El platformu ile Nvidia konsol kalitesinde grafik kalitesi sunacağını ifade ediyor. Dünyanın ilk dört çekirdekli ARM platformu olan ve üzerinde barındırdığı beşinci çekirdek ile aynı zamanda yüksek işlem gücü gerektirmeyen durumlardan enerji tasarrufu sağlayan ve bu sayede iki kat daha fazla çekirdek ve iki kat daha fazla GPU işlem birimine sahip olmasına rağmen Tegra 2'den daha az güç tüketen platform ile Nvidia son derece iddialı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12 uygulama birimine sahip yeni nesil grafik işlem ünitesiyle Extreme HD olarak tanımlanan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad eden platform ile birlikte Nvidia, oyun, video ve internet gibi temel kullanım senaryolarında en yakın rakibinden ciddi oranda daha hızlı olacağını belirtiyor.

Hem Android hem de Windows 8 için optimizasyonlar içeren Kal-El yani Tegra 3 platformu ile birlikte Nvidia, ilk olarak tablet bilgisayar pazarına adım atacak ve önümüzdeki yıl ile birlikte bu platformu kullanan dört çekirdekli telefonlar da pazara sunulmaya başlanacak.

Şu an iPad harici tablet bilgisayar pazarının %70'ini kontrol eden Nvidia, Kal-El ile dört çekrdekli ilk platformu sunmanın avantajlarını kullanarak pazar payını daha da attırmayı hedefliyor. Tegra 2'den farklı olarak ARM Neon motoruna da sahip olan yeni platformda çekirdek hızlarının 1.5GHz seviyesine kadar ölçeklendirilmesi beklenirken, ilk tablet Asus'dan gelecek.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile Tegra 3 işlemcili Transformer 2 tabletin detaylarını paylaşana Asus, yeni modelini Kasım ayı ile birlikte kullanıma sunmayı planlıyor. Asus'a ek olarak başta ZTE olmak üzere diğer firmaların da Tegra 3'lü tablet sunması bekleniyor.