Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın uzun süredir merakla beklenen Kal-El kod adlı yeni nesil Tegra işlemcisi için geri sayım başladı. Nvidia tarafından resmi lansman günü henüz açıklanmayan Kal-El yongada sistem platformu için şirket tarafından hazırlanan ilk video sızdırıldı.
Tegra 3 adı altında sunulacağı resmiyet kazanan Kal-El platformu ile Nvidia konsol kalitesinde grafik kalitesi sunacağını ifade ediyor. Dünyanın ilk dört çekirdekli ARM platformu olan ve üzerinde barındırdığı beşinci çekirdek ile aynı zamanda yüksek işlem gücü gerektirmeyen durumlardan enerji tasarrufu sağlayan ve bu sayede iki kat daha fazla çekirdek ve iki kat daha fazla GPU işlem birimine sahip olmasına rağmen Tegra 2'den daha az güç tüketen platform ile Nvidia son derece iddialı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12 uygulama birimine sahip yeni nesil grafik işlem ünitesiyle Extreme HD olarak tanımlanan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad eden platform ile birlikte Nvidia, oyun, video ve internet gibi temel kullanım senaryolarında en yakın rakibinden ciddi oranda daha hızlı olacağını belirtiyor.
Hem Android hem de Windows 8 için optimizasyonlar içeren Kal-El yani Tegra 3 platformu ile birlikte Nvidia, ilk olarak tablet bilgisayar pazarına adım atacak ve önümüzdeki yıl ile birlikte bu platformu kullanan dört çekirdekli telefonlar da pazara sunulmaya başlanacak.
Şu an iPad harici tablet bilgisayar pazarının %70'ini kontrol eden Nvidia, Kal-El ile dört çekrdekli ilk platformu sunmanın avantajlarını kullanarak pazar payını daha da attırmayı hedefliyor. Tegra 2'den farklı olarak ARM Neon motoruna da sahip olan yeni platformda çekirdek hızlarının 1.5GHz seviyesine kadar ölçeklendirilmesi beklenirken, ilk tablet Asus'dan gelecek.
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile Tegra 3 işlemcili Transformer 2 tabletin detaylarını paylaşana Asus, yeni modelini Kasım ayı ile birlikte kullanıma sunmayı planlıyor. Asus'a ek olarak başta ZTE olmak üzere diğer firmaların da Tegra 3'lü tablet sunması bekleniyor.
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BU REKLAM PSİKOLOGLAR İÇİN MÜKEMMEL NVİDİA İÇİN DEĞİL :D
oynamaktayiz....ornek vermek gerekirse ( infinity blade-dark meadow-real racing 2 v.b
).....ha ama bu tur oyunlari sadece iosda goruyoruz.....androidde tik yok....
dostum sen androidde tegra 2 li bir cihazda samurai vengence oyununu oynamamışsın daha saymam gerekirse tegra 2 için fruit ninja vb oyunları oyna bu yorumu ondan snra yap
Ha biz 3.5 lik ekranda oynamıyoruz yne en az 4 inç ha ha ha
Telefonmu pcmi değil telefonmu konsolmu diye.
haklısınız, anlam karmaşasına yol açma riski var.. en iyisi hepsine çekirdek demek..
bu arada şu cümlenizi bir kaç defa okudum ama anlayamadım? "bilmeyen biri 2-4 powervr 543 gpusu ile tegrayı geçmiş olarak anlayıp yanlış bilgi edinebilir."