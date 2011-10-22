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Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video

7 yıl
108,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın uzun süredir merakla beklenen Kal-El kod adlı yeni nesil Tegra işlemcisi için geri sayım başladı. Nvidia tarafından resmi lansman günü henüz açıklanmayan Kal-El yongada sistem platformu için şirket tarafından hazırlanan ilk video sızdırıldı. 
Tegra 3 adı altında sunulacağı resmiyet kazanan Kal-El platformu ile Nvidia konsol kalitesinde grafik kalitesi sunacağını ifade ediyor. Dünyanın ilk dört çekirdekli ARM platformu olan ve üzerinde barındırdığı beşinci çekirdek ile aynı zamanda yüksek işlem gücü gerektirmeyen durumlardan enerji tasarrufu sağlayan ve bu sayede iki kat daha fazla çekirdek ve iki kat daha fazla GPU işlem birimine sahip olmasına rağmen Tegra 2'den daha az güç tüketen platform ile Nvidia son derece iddialı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12 uygulama birimine sahip yeni nesil grafik işlem ünitesiyle Extreme HD olarak tanımlanan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad eden platform ile birlikte Nvidia, oyun, video ve internet gibi temel kullanım senaryolarında en yakın rakibinden ciddi oranda daha hızlı olacağını belirtiyor.
Hem Android hem de Windows 8 için optimizasyonlar içeren Kal-El yani Tegra 3 platformu ile birlikte Nvidia, ilk olarak tablet bilgisayar pazarına adım atacak ve önümüzdeki yıl ile birlikte bu platformu kullanan dört çekirdekli telefonlar da pazara sunulmaya başlanacak. 
Şu an iPad harici tablet bilgisayar pazarının %70'ini kontrol eden Nvidia, Kal-El ile dört çekrdekli ilk platformu sunmanın avantajlarını kullanarak pazar payını daha da attırmayı hedefliyor. Tegra 2'den farklı olarak ARM Neon motoruna da sahip olan yeni platformda çekirdek hızlarının 1.5GHz seviyesine kadar ölçeklendirilmesi beklenirken, ilk tablet Asus'dan gelecek.
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile Tegra 3 işlemcili Transformer 2 tabletin detaylarını paylaşana Asus, yeni modelini Kasım ayı ile birlikte kullanıma sunmayı planlıyor. Asus'a ek olarak başta ZTE olmak üzere diğer firmaların da Tegra 3'lü tablet sunması bekleniyor.
 

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şoray uzun yolda 7 yıl en beğenilen
yakında oyun için telefonmu pc mi konuları açılır belki:D
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karaköy_soğancısı 7 yıl
galiba şirket gözüyle bakınca insanlar salak gibi gözüküyor :)
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cagataykoroglu 7 yıl
Sıradan boş yorumlar. Konsol kalitesi diyorlar hangi konsol olduğunu söylemiyorlar. Sony ps3 kalitesinde grafik sunacağız diye el konsolu tanıttığında sesiniz çıkmıyordu?
Sıradan boş yorumlar. Konsol kalitesi diyorlar hangi konsol olduğunu söylemiyorlar. Sony ps3 kalitesinde grafik sunacağız diye el konsolu tanıttığında sesiniz ç...
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Guest-96C8A0517 7 yıl
kimse dememiş kim ne derse desin apple diye. aman.
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Akbaba89 7 yıl
Videodaki oyun Shadowgun tegra 2 oyunu bilip bilmeden konuşmayın.Tegra 2'de de full hd desteği vardı gördük ne oldu ağlıyor tablet.ATI-AMD cephesinden bir atılım bekliyordum ama nerde ayakta uyuyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
videodaki saçmalığa bakın adam ruller costere binmiş , boks maçına gitmiş , karılar geçiyo , millet yemek sofrasında sohbet ediyor adam almış eline aleti oyun oynuyor. önce bir psikologa gitsin tedavi olmak için.
BU REKLAM PSİKOLOGLAR İÇİN MÜKEMMEL NVİDİA İÇİN DEĞİL :D
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pudinkk 7 yıl
Oynattıkları oyun da gears of war yani boru değil.saçmalıktan öteye geçememiş.gears of war bir kere microsoft games oyunu ve adamlar o seriyi kalkıp tabletlere taşımayı bırak windows'a bile ilk oyun dışında hiçbir oyunu çıkarmadılar,o derece xbox da kalması taraftarılar.
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MS4343 7 yıl
bazi arkadaslar ps2 kalitesi sunsa yeter demis.suan zaten ps2 grafik kalitesinden daha ustun oyunlari mobil cihazlarda
oynamaktayiz....ornek vermek gerekirse ( infinity blade-dark meadow-real racing 2 v.b
).....ha ama bu tur oyunlari sadece iosda goruyoruz.....androidde tik yok....



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musti545 7 yıl

musti0891
bazi arkadaslar ps2 kalitesi sunsa yeter demis.suan zaten ps2 grafik kalitesinden daha ustun oyunlari mobil cihazlarda
oynamaktayiz....ornek vermek gerekirse ( infinity blade-dark meadow-real racing 2 v.b
).....ha ama bu tur oyunlari sadece iosda goruyoruz.....androidde tik yok....





dostum sen androidde tegra 2 li bir cihazda samurai vengence oyununu oynamamışsın daha saymam gerekirse tegra 2 için fruit ninja vb oyunları oyna bu yorumu ondan snra yap
Ha biz 3.5 lik ekranda oynamıyoruz yne en az 4 inç ha ha ha
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gokhans19 7 yıl
şoray uzun yolda
yakında oyun için telefonmu pc mi konuları açılır belki:D

Telefonmu pcmi değil telefonmu konsolmu diye.
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X-FI 7 yıl
manyak bişey... beğendim.. fakat şimdiki konsol kalitesi beni kesmiyor artık. bundan daha iyisini yapabilirler... :)
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Mobile Prof. 7 yıl
Gormeden inanmam.
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punchpranha 7 yıl
konsol kalitesi derken abartılan bir şey yokki konsol dediğiniz ps3 ise oyunlarının yüzde 90 ı 720p ile oynanıyor sadece xbox biraz daha iyi görüntü konusunda oyunlarının neredeyse hiçbiri 1080p den aşağı değil şimdi yargılarken bir düşünmek gerekir ayrıca pc piyasasına gerektiği kadar oyun çıkarılmıyor genellemeye bakıldığında pc için çıkan oyunlar git gide azalıyor donanım gelse yazılımla gereken destek sağlanmıyor yazılım gelse donanımla gereken kadar ilgilenilmiyor iki yönünde tam randımanıyla iş yaptığını göremedim ben inş. görürüzde ben yanıldığımla kalmaya razıyım yeterki işte performans ve güç ve akıcı grafiklerle yüksek hız diyebileceğim bir şeyler yapsınlar....
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DH Misafiri 7 yıl
işin teknik boyutuna girmek yerine daha doğrusal bir anlatım yerinde olur. şimdi tegradaki birimlere çekirdek diyip powervrdeki birimler için ekran kartı eklemişler demek zaten anlam karmaşasını oluştuşturan şey. bilmeyen biri 2-4 powervr 543 gpusu ile tegrayı geçmiş olarak anlayıp yanlış bilgi edinebilir. verdiğim cf sli örneğide bunu anlatmak içindir.
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

işin teknik boyutuna girmek yerine daha doğrusal bir anlatım yerinde olur. şimdi tegradaki birimlere çekirdek diyip powervrdeki birimler için ekran kartı eklemişler demek zaten anlam karmaşasını oluştuşturan şey. bilmeyen biri 2-4 powervr 543 gpusu ile tegrayı geçmiş olarak anlayıp yanlış bilgi edinebilir. verdiğim cf sli örneğide bunu anlatmak içindir.

haklısınız, anlam karmaşasına yol açma riski var.. en iyisi hepsine çekirdek demek..

bu arada şu cümlenizi bir kaç defa okudum ama anlayamadım? "bilmeyen biri 2-4 powervr 543 gpusu ile tegrayı geçmiş olarak anlayıp yanlış bilgi edinebilir."
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