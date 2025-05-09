Yerli uçan araba AirCar ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk elektrikli uçan otomobil girişimi AirCar, uçan otomobil ile insanlı uçuş testi yaptı. AirCar, eVTOL olarak tanımlanan elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araçla insanlı uçuş testi yapan dünyadaki 5 şirketten biri olmayı başardı.

AirCar, Bilişim Vadisi’ndeki uçuş testinde saatte 35 kilometreyi aşan rüzgarda yaklaşık 10 dakika boyunca insanlı uçuş gerçekleştirildi. Güvenlik protokollerine uygun olarak 8 metre yükseklikte uçuş yapıldı. Bu uçuşta AirCar'ın kurucusu ve CEO'su Eray Altunbozar sürücü koltuğuna oturdu. Aracın tek kişilik ve iki kişilik olmak üzere iki farklı versiyonuyla uçuş testi tamamlandı.

Kadıköy-Beşiktaş arası 7 dakika

Tam Boyutta Gör AirCar tarafından geliştirilen eVTOL araçlar şehir içi ulaşım ve otonom hava taksi hizmetlerinde kullanılacak. İstanbul’da Kadıköy ile Beşiktaş arasında normal araçla 55 dakika süren rotayı 7 dakikada tamamlayacak. Londra’da Heathrow Havalimanı ile Londra şehir merkezi arasını 6 dakikada, San Francisco’da havaalanı ile Richmond arasını 18 dakikada kat edebilecek. Kişisel kullanımın yanı sıra havataksi firmalarına hizmet sunacak. İlerleyen yıllarda ise şehirlerarası ulaşıma yönelik olarak AirCar Ports projesi üzerinde çalışılacak.

2025 Sonunda Seri Üretime Giriyor

Araç yüzde 85 yerli üretim oranıyla dikkat çekiyor. Tek koltuklu ve iki koltuklu olarak iki farklı versiyonu bulunuyor. Yıl sonuna kadar seri üretime başlanması hedefleniyor.

Uçan otomobil gibi eVTOL: F1 aracı hızıyla 820 km menzil 3 gün önce eklendi

AirCar Uçan Araba Özellikleri

Otonom uçuş

Tek şarjla 50-80 km menzil

200 kg yük kapasitesi

Gürültü seviyesi helikopterlerden beş kat daha düşük

Düşük işletme maliyetleri

8 elektrikli motorla yüksek güvenlik sunan tasarım

400V lityum iyon batarya

Hız : 130 km/h

: 130 km/h Menzil: 50-80 km

50-80 km Maksimum Güç : 240 kWh

: 240 kWh Şarj : 30 dakika (DC)

: 30 dakika (DC) Boyut: 160 cm x 160 cm x 130 cm

Tam Boyutta Gör Tarihi uçuşu gerçekleştiren AirCar CEO’su Eray Altunbozar, "AirCar ile güvenli, çevreci ve otonom hava taşımacılığı artık bilim kurgu değil. Gerçekleşiyor, hem de Türkiye'de gerçekleşiyor. Bundan sonraki adımımız, pilot üretim tesisimizi kurmak ve seri üretime geçmek olacak. Bugün, dünyada insanlı eVTOL uçuşu gerçekleştirmiş sadece 5 firmadan biriyiz." ifadelerine yer verdi.

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