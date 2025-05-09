Yerli uçan araba AirCar ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı!

AirCar, Bilişim Vadisi’ndeki uçuş testinde saatte 35 kilometreyi aşan rüzgarda yaklaşık 10 dakika boyunca insanlı uçuş gerçekleştirildi. Güvenlik protokollerine uygun olarak 8 metre yükseklikte uçuş yapıldı. Bu uçuşta AirCar'ın kurucusu ve CEO'su Eray Altunbozar sürücü koltuğuna oturdu. Aracın tek kişilik ve iki kişilik olmak üzere iki farklı versiyonuyla uçuş testi tamamlandı.
Kadıköy-Beşiktaş arası 7 dakika
2025 Sonunda Seri Üretime Giriyor
Araç yüzde 85 yerli üretim oranıyla dikkat çekiyor. Tek koltuklu ve iki koltuklu olarak iki farklı versiyonu bulunuyor. Yıl sonuna kadar seri üretime başlanması hedefleniyor.
AirCar Uçan Araba Özellikleri
Otonom uçuş
Tek şarjla 50-80 km menzil
200 kg yük kapasitesi
Gürültü seviyesi helikopterlerden beş kat daha düşük
Düşük işletme maliyetleri
8 elektrikli motorla yüksek güvenlik sunan tasarım