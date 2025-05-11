Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: Yüzde %75 varan indirim

    Playstation Store'da "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan fırsatlar için son tarih 13 Mayıs 2025. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store'da 'Hafta Sonu' indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Hafta Sonu Teklifi" İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt ve Lies of P dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: İşte fırsatlar

    PlayStation Store'da başlayan "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri 13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077, 2.799 TL’den 1.399,50 TL, Hogwarts Legacy 3.149 TL’den 944,70 TL’ye, NBA 2K25 All-Star Edition, 3.600 TL’den 720 TL’ye, Need for Speed Unbound ise 1.400 TL'den 210'ye düştü. 

    PlayStation Store’daki indirim kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri
    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    GTA V (PS5) 1.399 TL 699,50 TL (%50)
    Far Cry 6 Deluxe Edition 779,00 TL 194,75 TL (%75)
    NBA 2K25 All-Star Edition (PS5/PS4) 3.600 TL 720 TL (%80)
    Payday 3
    		 1.049 TL 419,60 TL (%60)
    The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4) 254 TL  50,80 TL (%80)
    Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL  944,70 TL %70)
    The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS5/PS4) 1.399 TL 349,75 TL (%75)
    Red Dead Redemption (PS4) 1.749 TL 1.049,40 TL (%40)
    Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL  577,17 TL (%75)
    Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50)
    Need for Speed Unbound (PS5) 1.400 TL 210 TL (%85)
    Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 74,80 TL (%80)
    Call of Duty Black Ops 6 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.819,35 TL (%35)
    Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.099 TL 524,75 TL (%75)
    Sea of Thieves (PS5) 999 TL 499,50 TL (%50)
    Lies of P (PS5/PS4) 1.949 TL 1.169,40 TL (%40)
    Star Wars Outlaws Deluxe Edition 3.499 TL 1.749 TL (%50)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    turkelvis 19 saat önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kolonya pire öldürür mü osmanlı moğol savaşı istanbul"da en iyi diş hastanesi devlet rüyada terörist öldürmek hangi ilaçlar kırılarak içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum