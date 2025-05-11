PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: Yüzde %75 varan indirim

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Hafta Sonu Teklifi" İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt ve Lies of P dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: İşte fırsatlar

PlayStation Store'da başlayan "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri 13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077, 2.799 TL’den 1.399,50 TL, Hogwarts Legacy 3.149 TL’den 944,70 TL’ye, NBA 2K25 All-Star Edition, 3.600 TL’den 720 TL’ye, Need for Speed Unbound ise 1.400 TL'den 210'ye düştü.

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PlayStation Store’daki indirim kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı GTA V (PS5) 1.399 TL 699,50 TL (%50) Far Cry 6 Deluxe Edition 779,00 TL 194,75 TL (%75) NBA 2K25 All-Star Edition (PS5/PS4) 3.600 TL 720 TL (%80) Payday 3 1.049 TL 419,60 TL (%60) The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4) 254 TL 50,80 TL (%80) Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 944,70 TL %70) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS5/PS4) 1.399 TL 349,75 TL (%75) Red Dead Redemption (PS4) 1.749 TL 1.049,40 TL (%40) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 577,17 TL (%75) Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) Need for Speed Unbound (PS5) 1.400 TL 210 TL (%85) Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 74,80 TL (%80) Call of Duty Black Ops 6 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.819,35 TL (%35) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.099 TL 524,75 TL (%75) Sea of Thieves (PS5) 999 TL 499,50 TL (%50) Lies of P (PS5/PS4) 1.949 TL 1.169,40 TL (%40) Star Wars Outlaws Deluxe Edition 3.499 TL 1.749 TL (%50)

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