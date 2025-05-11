PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: Yüzde %75 varan indirim

PS Store'da "Hafta Sonu" indirimleri başladı: İşte fırsatlar
PlayStation Store'da başlayan "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri 13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077, 2.799 TL’den 1.399,50 TL, Hogwarts Legacy 3.149 TL’den 944,70 TL’ye, NBA 2K25 All-Star Edition, 3.600 TL’den 720 TL’ye, Need for Speed Unbound ise 1.400 TL'den 210'ye düştü.
PlayStation Store’daki indirim kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|GTA V (PS5)
|1.399 TL
|699,50 TL
|(%50)
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|779,00 TL
|194,75 TL
|(%75)
|NBA 2K25 All-Star Edition (PS5/PS4)
|3.600 TL
|720 TL
|(%80)
|
|1.049 TL
|419,60 TL
|(%60)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4)
|254 TL
|50,80 TL
|(%80)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|944,70 TL
|%70)
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS5/PS4)
|1.399 TL
|349,75 TL
|(%75)
|Red Dead Redemption (PS4)
|1.749 TL
|1.049,40 TL
|(%40)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|577,17 TL
|(%75)
|Cyberpunk 2077 (PS5/PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|(%50)
|Need for Speed Unbound (PS5)
|1.400 TL
|210 TL
|(%85)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|74,80 TL
|(%80)
|Call of Duty Black Ops 6 (PS5/PS4)
|2.799 TL
|1.819,35 TL
|(%35)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.099 TL
|524,75 TL
|(%75)
|Sea of Thieves (PS5)
|999 TL
|499,50 TL
|(%50)
|Lies of P (PS5/PS4)
|1.949 TL
|1.169,40 TL
|(%40)
|Star Wars Outlaws Deluxe Edition
|3.499 TL
|1.749 TL
|(%50)
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