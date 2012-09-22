Nvidia Tegra 5'in üretimini GlobalFoundries üstlenebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tegra 4 platformu için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, mobil işlemci ailesinin geleceği açısından üretim tarafında stratejik bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, Tayvan merkezli döküm firması TSMC ile olan ayrıcalıklı işbirliğine Tegra 5 ile birlikte son verebilir. Başta HTC One X+ olmak üzere farklı üreticilere ait çeşitli cihazlar ile 28nm Tegra 3+ platformunu yaygın kullanıma sunmayı hedefleyen Nvidia, 64-bit ARM komut setini kullanan ve kimilerince Denver Projesi'nin bir ayağı olarak gösterilen Tegra 5 platformunda, üretici iş ortağı olarak Arap sermayesinin yönetimindeki GlobalFoundries ile hareket edebilir.
Nvidia'nın hangi gerekçelerle bu yönde ilerleyeceği resmi olarak netlik kazanmış olmasa bile, TSMC'nin, Qualcomm ve Apple gibi iki dev isim ile çalışmaya başlayacak olması, şirketi bu yönde bir karara zorlamış olabilir. 28nm Snapdragon S4 platformu pazarda yaygın olarak bulunan Qualcomm, TSMC ile ileri üretim noktasında daha sıkı çalışmak istiyor. Apple'ın ise Samsung ile artan rekabete bağlı olarak üretimde TSMC ile yakınlaşacağı ve ürünlerindeki yüksek satış hacmine bağlı olarak üretim bantlarının önemli bir kısmına yerleşebileceği düşünülüyor. İşte bu noktada Nvidia, AMD'nin güçlü bağlarını sürdürdüğü GlobalFoundries ile çalışarak, Tegra 5'i üretim banlarından 20nm fabrikasyon süreci ile çıkartabilir.
Henüz resmi olarak açıklanmış herhangi bir gelişme olmasa bile, firmalar arasındaki rekabet, üretim tarafında stratejik değişiklikleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yoğun talebe bağlı olarak Snapdragon S4 platformunda kıtlık yaşayan Qualcomm, ön-sipariş sürecinde en fazla Apple telefonu olarak iPhone 5 ve Google Nexus 7'yi kazanarak Asus cephesinden 3 milyondan fazla Tegra 3 siparişi aldığı konuşulan Nvidia gibi üreticiler arasındaki rekabet üretimde de tavan yapacak. Bu noktada Intel ve Samsung gibi kendi üretimini gerçekleştirebilen firmaların, artan rekabeti ne derece fırsata dönüştürebileceğini ise bekleyip göreceğiz. Haberimizin sonuna gelirken, son bir not olarak Intel'in de belli başlı bazı silikon firmaları için fabrikalarında hacimli üretim yapabileceği yönündeki konuşmaları da not düşmüş olalım.
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AMD geçmişte üretim yaptıramadı diye dünyaaaaaaaaaa kadar şeyden mahrum oldu lamı cimi yok bunun. Cray'e Opteron gönderemedi yeterince, Cray süperbiligsayar üretir bilmeyen için. Yeterince Liano gönderebilseydi Apple ile annaşma yapabilecekti.
Kaç tane 28nm çip var üretim yapan şimdi bi araştırın biraz. Dünyada bitek AMD, Nvidia, Apple mı var çip ürettiren? Hacimli ihtiyacı olan bi tek bunlar mı?
Hiç boşuna kimse aşırı iyimserlik futuristlik vs. de taslamasın. Daha bi tane Cortex A15 örneği yok, 2014'e Arm V8 diyo haberde güya. 2014 de anca Cortex A15 lerin yayın olarak kullanıldığını görürüz, dahası da olmaz. Olsa olsa da 28nm de bolca üretim gerçekleştirilebilir olur, daha fazlası zor olur.
Nvidia önce A15 temelli, diğer rakiplerinden geri kalmayacak, rekabetçi GPU'lu bi çip çıkarsın, sonra ARM V8 (64bit) olayına göz diksin. ArmV8 ne kadar oldu ki lanse edileli , 2 senede takr takr tasarlayıp üretecekler, hemde bu 20nm de olacak bi güzel güleyim, ha ha ha. Bugunden işi gücü bırakmış ArmV8'e kafayı takmış bi firma var, Applied Micro, o da zaten server alanını hedefliyor, bunlarla alakası yok(hotchips de ellerinde bi tane prototip kart gösterdiler, Calxedanın Enermax'ına benzeyen bişey ama çok daha gelmişmiş.AMD'deki modüllü çip yapısına benzer bi yapısı var bunların, değişik bus yapısı faln geliştirmişler. Ağustostan beri ses yok daha).
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