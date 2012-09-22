Nvidia Tegra 5'in üretimini GlobalFoundries üstlenebilir

Tegra 4 platformu için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, mobil işlemci ailesinin geleceği açısından üretim tarafında stratejik bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, Tayvan merkezli döküm firması TSMC ile olan ayrıcalıklı işbirliğine Tegra 5 ile birlikte son verebilir. Başta HTC One X+ olmak üzere farklı üreticilere ait çeşitli cihazlar ile 28nm Tegra 3+ platformunu yaygın kullanıma sunmayı hedefleyen Nvidia, 64-bit ARM komut setini kullanan ve kimilerince Denver Projesi'nin bir ayağı olarak gösterilen Tegra 5 platformunda, üretici iş ortağı olarak Arap sermayesinin yönetimindeki GlobalFoundries ile hareket edebilir.

Nvidia'nın hangi gerekçelerle bu yönde ilerleyeceği resmi olarak netlik kazanmış olmasa bile, TSMC'nin, Qualcomm ve Apple gibi iki dev isim ile çalışmaya başlayacak olması, şirketi bu yönde bir karara zorlamış olabilir. 28nm Snapdragon S4 platformu pazarda yaygın olarak bulunan Qualcomm, TSMC ile ileri üretim noktasında daha sıkı çalışmak istiyor. Apple'ın ise Samsung ile artan rekabete bağlı olarak üretimde TSMC ile yakınlaşacağı ve ürünlerindeki yüksek satış hacmine bağlı olarak üretim bantlarının önemli bir kısmına yerleşebileceği düşünülüyor. İşte bu noktada Nvidia, AMD'nin güçlü bağlarını sürdürdüğü GlobalFoundries ile çalışarak, Tegra 5'i üretim banlarından 20nm fabrikasyon süreci ile çıkartabilir.

Henüz resmi olarak açıklanmış herhangi bir gelişme olmasa bile, firmalar arasındaki rekabet, üretim tarafında stratejik değişiklikleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yoğun talebe bağlı olarak Snapdragon S4 platformunda kıtlık yaşayan Qualcomm, ön-sipariş sürecinde en fazla Apple telefonu olarak iPhone 5 ve Google Nexus 7'yi kazanarak Asus cephesinden 3 milyondan fazla Tegra 3 siparişi aldığı konuşulan Nvidia gibi üreticiler arasındaki rekabet üretimde de tavan yapacak. Bu noktada Intel ve Samsung gibi kendi üretimini gerçekleştirebilen firmaların, artan rekabeti ne derece fırsata dönüştürebileceğini ise bekleyip göreceğiz. Haberimizin sonuna gelirken, son bir not olarak Intel'in de belli başlı bazı silikon firmaları için fabrikalarında hacimli üretim yapabileceği yönündeki konuşmaları da not düşmüş olalım.



