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Nvidia Tegra 5'in üretimini GlobalFoundries üstlenebilir

6 yıl
2,7b
1
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 4 platformu için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, mobil işlemci ailesinin geleceği açısından üretim tarafında stratejik bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, Tayvan merkezli döküm firması TSMC ile olan ayrıcalıklı işbirliğine Tegra 5 ile birlikte son verebilir. Başta HTC One X+ olmak üzere farklı üreticilere ait çeşitli cihazlar ile 28nm Tegra 3+ platformunu yaygın kullanıma sunmayı hedefleyen Nvidia, 64-bit ARM komut setini kullanan ve kimilerince Denver Projesi'nin bir ayağı olarak gösterilen Tegra 5 platformunda, üretici iş ortağı olarak Arap sermayesinin yönetimindeki GlobalFoundries ile hareket edebilir.
Nvidia'nın hangi gerekçelerle bu yönde ilerleyeceği resmi olarak netlik kazanmış olmasa bile, TSMC'nin, Qualcomm ve Apple gibi iki dev isim ile çalışmaya başlayacak olması, şirketi bu yönde bir karara zorlamış olabilir.  28nm Snapdragon S4 platformu pazarda yaygın olarak bulunan Qualcomm, TSMC ile ileri üretim noktasında daha sıkı çalışmak istiyor. Apple'ın ise Samsung ile artan rekabete bağlı olarak üretimde TSMC  ile yakınlaşacağı ve ürünlerindeki yüksek satış hacmine bağlı olarak üretim bantlarının önemli bir kısmına yerleşebileceği düşünülüyor. İşte bu noktada Nvidia, AMD'nin güçlü bağlarını sürdürdüğü GlobalFoundries ile çalışarak, Tegra 5'i üretim banlarından 20nm fabrikasyon süreci ile çıkartabilir.
Henüz resmi olarak açıklanmış herhangi bir gelişme olmasa bile, firmalar arasındaki rekabet, üretim tarafında stratejik değişiklikleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yoğun talebe bağlı olarak Snapdragon S4 platformunda kıtlık yaşayan Qualcomm, ön-sipariş sürecinde en fazla Apple telefonu olarak iPhone 5 ve Google Nexus 7'yi kazanarak Asus cephesinden 3 milyondan fazla Tegra 3 siparişi aldığı konuşulan Nvidia gibi üreticiler arasındaki rekabet üretimde de tavan yapacak.  Bu noktada Intel ve Samsung gibi kendi üretimini gerçekleştirebilen firmaların, artan rekabeti ne derece fırsata dönüştürebileceğini ise bekleyip göreceğiz. Haberimizin sonuna gelirken, son bir not olarak Intel'in de belli başlı bazı silikon firmaları için fabrikalarında hacimli üretim yapabileceği yönündeki konuşmaları da not düşmüş olalım.


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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Yukarddaki yorumlarda, hele bi 28nm ihtiyacını takr takr karşılanabileceğinin garantisini bulun da sonra yorum yapın. Geçen Glofo 20nm fabrikasyonu kullanıp 14nm görünen üretim yapacam dedi (doğan görünümlü şahin gibi).Sanki şimdi isteyene 28nm varda, daha altına inilecek.
AMD geçmişte üretim yaptıramadı diye dünyaaaaaaaaaa kadar şeyden mahrum oldu lamı cimi yok bunun. Cray'e Opteron gönderemedi yeterince, Cray süperbiligsayar üretir bilmeyen için. Yeterince Liano gönderebilseydi Apple ile annaşma yapabilecekti.
Kaç tane 28nm çip var üretim yapan şimdi bi araştırın biraz. Dünyada bitek AMD, Nvidia, Apple mı var çip ürettiren? Hacimli ihtiyacı olan bi tek bunlar mı?
Hiç boşuna kimse aşırı iyimserlik futuristlik vs. de taslamasın. Daha bi tane Cortex A15 örneği yok, 2014'e Arm V8 diyo haberde güya. 2014 de anca Cortex A15 lerin yayın olarak kullanıldığını görürüz, dahası da olmaz. Olsa olsa da 28nm de bolca üretim gerçekleştirilebilir olur, daha fazlası zor olur.
Nvidia önce A15 temelli, diğer rakiplerinden geri kalmayacak, rekabetçi GPU'lu bi çip çıkarsın, sonra ARM V8 (64bit) olayına göz diksin. ArmV8 ne kadar oldu ki lanse edileli , 2 senede takr takr tasarlayıp üretecekler, hemde bu 20nm de olacak bi güzel güleyim, ha ha ha. Bugunden işi gücü bırakmış ArmV8'e kafayı takmış bi firma var, Applied Micro, o da zaten server alanını hedefliyor, bunlarla alakası yok(hotchips de ellerinde bi tane prototip kart gösterdiler, Calxedanın Enermax'ına benzeyen bişey ama çok daha gelmişmiş.AMD'deki modüllü çip yapısına benzer bi yapısı var bunların, değişik bus yapısı faln geliştirmişler. Ağustostan beri ses yok daha).
).
Yukarddaki yorumlarda, hele bi 28nm ihtiyacını takr takr karşılanabileceğinin garantisini bulun da sonra yorum yapın. Geçen Glofo 20nm fabrikasyonu kullanıp 14n...
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dere.beyi 6 yıl
adreno 320 yi geçemez bence daha çok uğraşması lazım nvidia nın.
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gordon01 6 yıl
İşte böyle kendi fabrikanı kuramazsan onun bunun kapısında sıra beklersin.
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theyapici 6 yıl
tegra5 mi ????
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Yukarddaki yorumlarda, hele bi 28nm ihtiyacını takr takr karşılanabileceğinin garantisini bulun da sonra yorum yapın. Geçen Glofo 20nm fabrikasyonu kullanıp 14nm görünen üretim yapacam dedi (doğan görünümlü şahin gibi).Sanki şimdi isteyene 28nm varda, daha altına inilecek.
AMD geçmişte üretim yaptıramadı diye dünyaaaaaaaaaa kadar şeyden mahrum oldu lamı cimi yok bunun. Cray'e Opteron gönderemedi yeterince, Cray süperbiligsayar üretir bilmeyen için. Yeterince Liano gönderebilseydi Apple ile annaşma yapabilecekti.
Kaç tane 28nm çip var üretim yapan şimdi bi araştırın biraz. Dünyada bitek AMD, Nvidia, Apple mı var çip ürettiren? Hacimli ihtiyacı olan bi tek bunlar mı?
Hiç boşuna kimse aşırı iyimserlik futuristlik vs. de taslamasın. Daha bi tane Cortex A15 örneği yok, 2014'e Arm V8 diyo haberde güya. 2014 de anca Cortex A15 lerin yayın olarak kullanıldığını görürüz, dahası da olmaz. Olsa olsa da 28nm de bolca üretim gerçekleştirilebilir olur, daha fazlası zor olur.
Nvidia önce A15 temelli, diğer rakiplerinden geri kalmayacak, rekabetçi GPU'lu bi çip çıkarsın, sonra ARM V8 (64bit) olayına göz diksin. ArmV8 ne kadar oldu ki lanse edileli , 2 senede takr takr tasarlayıp üretecekler, hemde bu 20nm de olacak bi güzel güleyim, ha ha ha. Bugunden işi gücü bırakmış ArmV8'e kafayı takmış bi firma var, Applied Micro, o da zaten server alanını hedefliyor, bunlarla alakası yok(hotchips de ellerinde bi tane prototip kart gösterdiler, Calxedanın Enermax'ına benzeyen bişey ama çok daha gelmişmiş.AMD'deki modüllü çip yapısına benzer bi yapısı var bunların, değişik bus yapısı faln geliştirmişler. Ağustostan beri ses yok daha).
).
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haymatloshan 6 yıl
Tegra 4 ne oldu,+'lar s'ler bir üst seviye mi oluyor artık
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12 Angry Men 6 yıl
Nvidia bu aralar çok iyi işler çıkarıyor.
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sarjaleti 6 yıl
Azıcık sakin olsalar keşke.
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EXcom_Zkko 6 yıl
Valla koçlar; burada tegra 2 kullanmış biri konuşuyor. Bık bık öteceğinize "Tegra 2 NEON" diye aratın da, internette kullanıcıların nasıl veryansın ettiklerini görün. Tegra kullanmamış Samsung takımıymış, Galaxy Tab 10.1'de de uçak motoru vardı zaten.

Nexus 7 dışında (o da ucuz olduğu için); Tegra 3 kullanan, piyasada tutunabilmiş bir model gördünüz mü? Bu kadar süper madem?


Samsung aynı modelin çeşitli varyasyonlarını piyasaya sunuyor diye eleştiren adamlar, plus adıyla aynı işlemcinin en başta olması gerektiği gibi düşük fabrikasyon süreciyle piyasaya sunulmasına "o zaman 45nm AMD de alanlar hata yaptı" gibi sığ bir yorumda bulunabiliyor. Fanboyluktan önlerini göremeyen adamlar bunlar. Teallam.
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aceleciburak 6 yıl
xxxx1
BrokenCross
EXcom_Zkko Tegra çöptü, Tegra 2 NEON desteği olmadığı için çöptü, Tegra 3 40nm ile geldiği zaman iş yapmayacağını zaten söylemiştik. Zira Nexus 7 dışında öyle de oldu. E önce çıkaracağım diye 40nmlik chipleri dayayıp, sonra da alın bu da 28nmlikler, artık eskisini alana geçmiş olsun gibi bir durum olmadı mı?
E o zaman 45nm diye Amdnin X4 955lerini alanlar da hata yaptı hemde 250tl gibi bi rakamdan.
ya bu tegra çöptü,otdu,.oktu diye çamur atanlar bir şeyden haberi olmayan genelde Samsungun ayak takımı fazla ciddiye almayacan basacan eksi yi geçecen..........

Tegra 2 Neon Motorsuz ölüydü ki ölü olmasının göstergesini hemen link olarak yazalım
hizlial.com/...
ölü olmasa bu fiyata düşürülmez aynı zamanda güncelleme desteğide tam alamıyorlar bir türlü tegra 2 ler ...
Tegra 3 ünde popüler olamaması sadece 40 nm den kaynaklıdır ayrıca hem peşinden Cortex A15 mimari gelecek olması biraz daha tercihe kapatıyor Tegra 3 ü
diğer bir durumda 40 nm olması belli derecede ısınması ve güç tüketimiyle bir kaç üretici haricinde Tegra 3 tam olarak mobil cihazlara en azından telefonlara gelmedi ...
Nvidia Tegra 4 yada Tegra 5 çok ciddi değişiklerle geleceği biliniyor bunlar belki durumu değiştirebilir...
Qualcommda yeni mimarilerinde AMD nin HD Radeon çekirdeklerini gpu olarak kullanırsa o zaman rekabeti keyifle izlemek gerekli ...
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emiLL 6 yıl
olasılık üzerine haber mi yapıyorsunuz artık fx57 hemde.amd ilerde bcd olarak isim değiştirebilir uzaylılar tegra 6nin uretimini üstlenebilir gelecekte araba tekerlekleri kare olabilir hiç bitmeyen pil yapılabilir.Bu fikirleride haber yapmalısınız
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Krauser DMC 6 yıl
Nvidia ayrıcalıklı ortak olduğuna göre üretim bandı kaybetmez tahminimce. Ama anlaşmayı 2 taraftan biri feshederse ne olur? TSMC, Apple'ın işlemci üretimlerini alabilmek için Nvidia'yı satar mı? Nvidia üretim için böyle bir durumda en büyük rakibi AMD'nin ortağı Global Foundries ile anlaşır mı?
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