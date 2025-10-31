Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, Zen 6 "Medusa" işlemcileri doğruladı: Yeni nesil Ryzen ailesi yolda

    AMD, OCP Global Summit sunumunda Zen 6 tabanlı Ryzen "Medusa" işlemcilerine ilk kez resmen yer verdi. Yeni nesil mimari, AM5 desteğini sürdürürken 6.7 GHz’e varan hız hedefliyor.

    AMD Zen 6 işlemciler için 'Medusa' kod adı resmen onaylandı Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 6 mimarisiyle birlikte yeni bir dönemin hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, bu hafta düzenlenen OCP Global Summit etkinliğinde ilk kez "Zen 6 AMD Ryzen Medusa CPU" ifadesini resmi sunumunda kullandı. Böylece bir süredir sızıntılarda yer alan "Medusa" kod adının doğruluğu da resmen teyit edilmiş oldu.

    "Medusa" kod adı resmen onaylandı

    AMD'nin sunumunda Zen 6 mimarisi için dikkat çeken bir diğer detay, AGESA yazılımının yerini alacak openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library) sistemi oldu. openSIL'in kullanımıyla birlikte işlemcilerde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve özelleştirme kabiliyetinin artması hedefleniyor.  "Medusa" ismi, Zen 6 mimarisine sahip tüketici sınıfı işlemcileri temsil ediyor. 

    AMD Zen 6 işlemciler için 'Medusa' kod adı resmen onaylandı Tam Boyutta Gör
    Yani bu kod adı, yalnızca masaüstü Ryzen 9000 serisinin halefi olan yeni Ryzen ailesini değil, aynı zamanda üst düzey mobil ve "halo" sınıfı modelleri de kapsıyor. Mimarinin kendisi ise "Morpheus" olarak adlandırılıyor. Zen 4, frekans artışı ve AM5 soketine geçişle performansta ciddi bir sıçrama sağlamıştı. Ancak Zen 5, çoğu tüketici senaryosunda beklenen farkı yaratmadı.

    Zen 6'nın ise bu boşluğu doldurması ve AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek saat hızlarına ulaşması bekleniyor. Sızıntılar, 6.4–6.7 GHz aralığında çalışma frekansları ve silicon bridge die teknolojisinin kullanılacağı yönünde. Bu sistem, yongalar arasındaki iletişimi geleneksel interposer yerine yüksek hızlı bağlantı köprüleri üzerinden sağlayarak I/O ve bellek erişiminde kayda değer bir artış hedefliyor.

    Son olarak Zen 6 işlemciler, mevcut AM5 soketli anakartlarla uyumlu olacak. Lansman tarihine gelirsek, TSMC'nin gelişmiş N2X üretim süreci üzerindeki gecikmeler belirleyici olabilir. İlk planlamalara göre Zen 6 işlemciler 2026’nın ikinci yarısında bekleniyordu. Ancak yeni takvime göre 2027 başına sarkma olasılığı gündemde. AMD'nin, Computex 2026'da Zen 6 mimarisini detaylı şekilde tanıtması ve "Medusa" kod adlı Ryzen serisini yıl sonuna doğru piyasaya sunması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 12 dakika önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 10 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 12 saat önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 14 saat önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 16 saat önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 16 saat önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 16 saat önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 16 saat önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 16 saat önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 18 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 19 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 19 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 19 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 20 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 20 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 20 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 20 saat önce

    kod

    N
    nman 21 saat önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    300.000 km araba alınır mı dtc p0171 ford burnuma sinek kaçtı ne yapmalıyım yazıldığı gibi okunan diller gata dolmuşları nereden kalkıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum