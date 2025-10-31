AMD, Zen 6 "Medusa" işlemcileri doğruladı: Yeni nesil Ryzen ailesi yolda

"Medusa" kod adı resmen onaylandı
AMD'nin sunumunda Zen 6 mimarisi için dikkat çeken bir diğer detay, AGESA yazılımının yerini alacak openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library) sistemi oldu. openSIL'in kullanımıyla birlikte işlemcilerde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve özelleştirme kabiliyetinin artması hedefleniyor. "Medusa" ismi, Zen 6 mimarisine sahip tüketici sınıfı işlemcileri temsil ediyor.
Zen 6'nın ise bu boşluğu doldurması ve AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek saat hızlarına ulaşması bekleniyor. Sızıntılar, 6.4–6.7 GHz aralığında çalışma frekansları ve silicon bridge die teknolojisinin kullanılacağı yönünde. Bu sistem, yongalar arasındaki iletişimi geleneksel interposer yerine yüksek hızlı bağlantı köprüleri üzerinden sağlayarak I/O ve bellek erişiminde kayda değer bir artış hedefliyor.
Son olarak Zen 6 işlemciler, mevcut AM5 soketli anakartlarla uyumlu olacak. Lansman tarihine gelirsek, TSMC'nin gelişmiş N2X üretim süreci üzerindeki gecikmeler belirleyici olabilir. İlk planlamalara göre Zen 6 işlemciler 2026'nın ikinci yarısında bekleniyordu. Ancak yeni takvime göre 2027 başına sarkma olasılığı gündemde. AMD'nin, Computex 2026'da Zen 6 mimarisini detaylı şekilde tanıtması ve "Medusa" kod adlı Ryzen serisini yıl sonuna doğru piyasaya sunması bekleniyor.
