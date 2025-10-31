AMD, Zen 6 "Medusa" işlemcileri doğruladı: Yeni nesil Ryzen ailesi yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Zen 6 mimarisiyle birlikte yeni bir dönemin hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, bu hafta düzenlenen OCP Global Summit etkinliğinde ilk kez "Zen 6 AMD Ryzen Medusa CPU" ifadesini resmi sunumunda kullandı. Böylece bir süredir sızıntılarda yer alan "Medusa" kod adının doğruluğu da resmen teyit edilmiş oldu.

"Medusa" kod adı resmen onaylandı

AMD'nin sunumunda Zen 6 mimarisi için dikkat çeken bir diğer detay, AGESA yazılımının yerini alacak openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library) sistemi oldu. openSIL'in kullanımıyla birlikte işlemcilerde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve özelleştirme kabiliyetinin artması hedefleniyor. "Medusa" ismi, Zen 6 mimarisine sahip tüketici sınıfı işlemcileri temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Yani bu kod adı, yalnızca masaüstü Ryzen 9000 serisinin halefi olan yeni Ryzen ailesini değil, aynı zamanda üst düzey mobil ve "halo" sınıfı modelleri de kapsıyor. Mimarinin kendisi ise "Morpheus" olarak adlandırılıyor. Zen 4, frekans artışı ve AM5 soketine geçişle performansta ciddi bir sıçrama sağlamıştı. Ancak Zen 5, çoğu tüketici senaryosunda beklenen farkı yaratmadı.

Zen 6'nın ise bu boşluğu doldurması ve AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek saat hızlarına ulaşması bekleniyor. Sızıntılar, 6.4–6.7 GHz aralığında çalışma frekansları ve silicon bridge die teknolojisinin kullanılacağı yönünde. Bu sistem, yongalar arasındaki iletişimi geleneksel interposer yerine yüksek hızlı bağlantı köprüleri üzerinden sağlayarak I/O ve bellek erişiminde kayda değer bir artış hedefliyor.

AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık 2 hf. önce eklendi

Son olarak Zen 6 işlemciler, mevcut AM5 soketli anakartlarla uyumlu olacak. Lansman tarihine gelirsek, TSMC'nin gelişmiş N2X üretim süreci üzerindeki gecikmeler belirleyici olabilir. İlk planlamalara göre Zen 6 işlemciler 2026’nın ikinci yarısında bekleniyordu. Ancak yeni takvime göre 2027 başına sarkma olasılığı gündemde. AMD'nin, Computex 2026'da Zen 6 mimarisini detaylı şekilde tanıtması ve "Medusa" kod adlı Ryzen serisini yıl sonuna doğru piyasaya sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Zen 6 işlemciler için "Medusa" kod adı resmen onaylandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: