Snapdragon 8 Elite Gen 6, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 desteğiyle gelebilir

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite Gen 5 yakın zamanda tanıtılmışken, Qulacomm'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisine dair iddialar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin ilk 2nm işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 önümüzdeki senin sonuna doğru piyasaya sürülecek.

İkinci nesil 2nm üretim sürecini kullanması bekleniyor

Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'a göre Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi, TSMC’nin gelişmiş 2nm N2P üretim süreciyle üretilecek. Bu süreç, Apple’ın bir sonraki A20 ve A20 Pro yongalarında kullanacağı ilk nesil N2 sürecinin daha rafine bir versiyonu olacak. 2nm üretim teknolojisine geçişin, her zamanki gibi daha yüksek performans ve daha iyi güç verimliliği getirmesi bekleniyor.

Kaynak ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacağını da iddia ediyor. Ancak ilerlemenin bir bedeli olacak. Yeni üretim teknolojisi, daha hızlı bellek ve geliştirilmiş depolama birimleri, çipin maliyetini artırabilir.

Bu nedenle Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipseti, 2026’da piyasaya çıkacak her üst seviye telefonda kullanılmayabilir. Söylentilere göre standart amiral gemisi modeller Snapdragon 8 Gen 6’yı, daha pahalı Ultra sürümler ise Elite varyantını kullanabilir.

