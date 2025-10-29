Snapdragon 8 Elite Gen 6, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 desteğiyle gelebilir

İkinci nesil 2nm üretim sürecini kullanması bekleniyor
Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'a göre Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi, TSMC’nin gelişmiş 2nm N2P üretim süreciyle üretilecek. Bu süreç, Apple’ın bir sonraki A20 ve A20 Pro yongalarında kullanacağı ilk nesil N2 sürecinin daha rafine bir versiyonu olacak. 2nm üretim teknolojisine geçişin, her zamanki gibi daha yüksek performans ve daha iyi güç verimliliği getirmesi bekleniyor.
Kaynak ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacağını da iddia ediyor. Ancak ilerlemenin bir bedeli olacak. Yeni üretim teknolojisi, daha hızlı bellek ve geliştirilmiş depolama birimleri, çipin maliyetini artırabilir.
Bu nedenle Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipseti, 2026’da piyasaya çıkacak her üst seviye telefonda kullanılmayabilir. Söylentilere göre standart amiral gemisi modeller Snapdragon 8 Gen 6’yı, daha pahalı Ultra sürümler ise Elite varyantını kullanabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
merhabalar...
kod alabilir miyim ? :)
kupon
kupon
Kupon
Kupon icin
bitmediyse alaım
selamlar
Teşekkürler
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
bende rica edeceğim teşekkürler.
Öyleyse Sırsa Sizde..
codinho
kod gelmedi ne zaman gelir
Kod istiyorum.
Kaldıysa 1 adet alabilirim :)
Teşekkürler
kod?