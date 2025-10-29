Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 6, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 desteğiyle gelebilir

    Qulcomm'un ilk 2nm işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 desteğine sahip olacağı iddia ediliyor.                               

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 yakın zamanda tanıtılmışken, Qulacomm'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisine dair iddialar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin ilk 2nm işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 önümüzdeki senin sonuna doğru piyasaya sürülecek.

    İkinci nesil 2nm üretim sürecini kullanması bekleniyor

    Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'a göre Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi, TSMC’nin gelişmiş 2nm N2P üretim süreciyle üretilecek. Bu süreç, Apple’ın bir sonraki A20 ve A20 Pro yongalarında kullanacağı ilk nesil N2 sürecinin daha rafine bir versiyonu olacak. 2nm üretim teknolojisine geçişin, her zamanki gibi daha yüksek performans ve daha iyi güç verimliliği getirmesi bekleniyor.

    Kaynak ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacağını da iddia ediyor. Ancak ilerlemenin bir bedeli olacak. Yeni üretim teknolojisi, daha hızlı bellek ve geliştirilmiş depolama birimleri, çipin maliyetini artırabilir.

    Bu nedenle Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipseti, 2026’da piyasaya çıkacak her üst seviye telefonda kullanılmayabilir. Söylentilere göre standart amiral gemisi modeller Snapdragon 8 Gen 6’yı, daha pahalı Ultra sürümler ise Elite varyantını kullanabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 13 dakika önce

    kod

    M
    matarese 18 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bora barak br 99 s yorum araba kalkarken neden titrer fiesta 1.4 tdci uyku apnesi ameliyatı olanların yorumları bisiklet boyama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum