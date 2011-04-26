Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu satış direktörü Daniel Saison ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye'de, Nvidia'nın tüm ürün gruplarından da sorumlu olan Daniel Saison ile hem ülkemiz pazarındaki son durumu hem de genel olarak Nvidia'nın güncel çalışmalarını konuştuk.
Bu arada röportajımız GeForce GTX 590 çıkışından hemen önce gerçekleştiği için kartla ilgili sorumuza kapsamlı bir cevap vermeyen Daniel, Nvidia'nın iddiasını bir kez daha tekrarlıyor ve GeForce GTX 590'ın en hızlı kart olduğunu belirtiyor. Video kapsamında ayrıca Nvidia'nın Türkiye pazarındaki payıyla ilgili de bilgiler veriliyor.
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Adamın ağzından kelimeleri zorla alınıyor sanki. Ve sonlara doğru biraz morali mi boluldu ne oldu iyice sessizleşti. hkndvc arkadaşımıza katılıyorum. orta segmentten sonrası halkın çoğunu aşıyor, belki yarısı belki daha fazlası yeterice bilinçli değil, hazır bilgisayarlarda GTX 480-570-580-470 gibi hatta GTX 460 gibi bir kartı göremiyoruz, AMD cephesinde HD5750 anca bilemedim HD5770-5830... Gidip bir karta 800TL herkes veremiyor sonuçta. Alan kesim zaten belli ve GTX 590'ın HD6990'ın gerisinde olduğunu da gördük. 3D Vision'u çıkarttılarda ne oldu? 3D monitör 1000TL, düzgün 3D açılabilecek kart 1000-1500TL ee ne anladım ben bu işten? Physx tartışılır. CUDA tamam başarılı bir teknoloji ama açık kaynak kodlu olsa şuanda daha da güçlü bir yerde olabilirdi.200-300kat başka bir GPU'ya(AMD gpulara) göre nasıl bir farktır Allah aşkına? Bu kadar fark atacağını düşünmüyorum taş çatlasa 15-20kat olur ama 200-300 kat biraz fazla uçuk geldi. Daniel Bey, belki 100 kere İstanbul'a gelmişimdir dediğine göre heralde gelirlerden vs.'den haberi olmuştur. Ve kaç kişinin üst segment bir e.kartı alabileceğini biliyordur. Ne bekliyorlardı merak ediyorum... Nvidia'da çalışıyor tamam nvidia firmasını iyi göstermek ister anlarım ama bu kadarda açık verilmez ki. Tegra platformu başarılı ancak yinede pek bilgi yok. Verilen bilgiyi zaten biliyordum.Ek birşey söyleyebilirlerdi bence.Kusura bakmasınlarda Nvidia da sütten çıkmış ak kaşık değil hani.Her firmanın temsilcisi çalıştığı firmayı iyi göstermez ister ama bu biraz baydı. Özellikle sonlara doğru iyice ilgisizleşmesini hiç beğenmedim. Sen kos koca bir firmayı temsil ediyorsun(sadece e.kartı değil ki, mobil ürünler ve profesyonel çözümlerde sunan dev bir firma) hiç değilse ilgili gözük videoda da sonrası sana kalmış ama videoda böyle davranırsan benim gibi düşünenlerin firma hakkındaki fikirleri değişebilir.Türkiye pazar payı en güzel nasıl arttırılır? Sapphire satış sorumlusunun yaptığı gibi. İzlemeyenler kesinlikle izlesin aradaki farkı anlayacaklardır.
Sapphire'in satış sorumlusu ile bu karşılaştırılamaz bile. Birisi öve öve bitiremiyor bir tanesi espirili güzel bir şekilde bütün işlerini anlatıyor ve yorumlarda da yazılmıştı, hiç sapphire kullanmamış kişiler bile sapphire almaya karar vermişti. Aradaki farkı anlatabilmişimdir umarım.