Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk

Nvidia'nın Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu satış direktörü Daniel Saison ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye'de, Nvidia'nın tüm ürün gruplarından da sorumlu olan Daniel Saison ile hem ülkemiz pazarındaki son durumu hem de genel olarak Nvidia'nın güncel çalışmalarını konuştuk.

Bu arada röportajımız GeForce GTX 590 çıkışından hemen önce gerçekleştiği için kartla ilgili sorumuza kapsamlı bir cevap vermeyen Daniel, Nvidia'nın iddiasını bir kez daha tekrarlıyor ve GeForce GTX 590'ın en hızlı kart olduğunu belirtiyor. Video kapsamında ayrıca Nvidia'nın Türkiye pazarındaki payıyla ilgili de bilgiler veriliyor.