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Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk

8 yıl
34,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu satış direktörü Daniel Saison ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye'de, Nvidia'nın tüm ürün gruplarından da sorumlu olan Daniel Saison ile hem ülkemiz pazarındaki son durumu hem de genel olarak Nvidia'nın güncel çalışmalarını konuştuk.

Bu arada röportajımız GeForce GTX 590 çıkışından hemen önce gerçekleştiği için kartla ilgili sorumuza kapsamlı bir cevap vermeyen Daniel, Nvidia'nın iddiasını bir kez daha tekrarlıyor ve GeForce GTX 590'ın en hızlı kart olduğunu belirtiyor. Video kapsamında ayrıca Nvidia'nın Türkiye pazarındaki payıyla ilgili de bilgiler veriliyor.


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servetportakal 8 yıl
Biri bu cony'ye milli gelirlerimizden ve vergilerden bahsetsin... o zaman anlar neden orta seviye ürünlere yöneldiğimizi...
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Firaristt 8 yıl en beğenilen
Röportaj için teşekkürler.
Adamın ağzından kelimeleri zorla alınıyor sanki. Ve sonlara doğru biraz morali mi boluldu ne oldu iyice sessizleşti. hkndvc arkadaşımıza katılıyorum. orta segmentten sonrası halkın çoğunu aşıyor, belki yarısı belki daha fazlası yeterice bilinçli değil, hazır bilgisayarlarda GTX 480-570-580-470 gibi hatta GTX 460 gibi bir kartı göremiyoruz, AMD cephesinde HD5750 anca bilemedim HD5770-5830... Gidip bir karta 800TL herkes veremiyor sonuçta. Alan kesim zaten belli ve GTX 590'ın HD6990'ın gerisinde olduğunu da gördük. 3D Vision'u çıkarttılarda ne oldu? 3D monitör 1000TL, düzgün 3D açılabilecek kart 1000-1500TL ee ne anladım ben bu işten? Physx tartışılır. CUDA tamam başarılı bir teknoloji ama açık kaynak kodlu olsa şuanda daha da güçlü bir yerde olabilirdi.200-300kat başka bir GPU'ya(AMD gpulara) göre nasıl bir farktır Allah aşkına? Bu kadar fark atacağını düşünmüyorum taş çatlasa 15-20kat olur ama 200-300 kat biraz fazla uçuk geldi. Daniel Bey, belki 100 kere İstanbul'a gelmişimdir dediğine göre heralde gelirlerden vs.'den haberi olmuştur. Ve kaç kişinin üst segment bir e.kartı alabileceğini biliyordur. Ne bekliyorlardı merak ediyorum... Nvidia'da çalışıyor tamam nvidia firmasını iyi göstermek ister anlarım ama bu kadarda açık verilmez ki. Tegra platformu başarılı ancak yinede pek bilgi yok. Verilen bilgiyi zaten biliyordum.Ek birşey söyleyebilirlerdi bence.Kusura bakmasınlarda Nvidia da sütten çıkmış ak kaşık değil hani.Her firmanın temsilcisi çalıştığı firmayı iyi göstermez ister ama bu biraz baydı. Özellikle sonlara doğru iyice ilgisizleşmesini hiç beğenmedim. Sen kos koca bir firmayı temsil ediyorsun(sadece e.kartı değil ki, mobil ürünler ve profesyonel çözümlerde sunan dev bir firma) hiç değilse ilgili gözük videoda da sonrası sana kalmış ama videoda böyle davranırsan benim gibi düşünenlerin firma hakkındaki fikirleri değişebilir.Türkiye pazar payı en güzel nasıl arttırılır? Sapphire satış sorumlusunun yaptığı gibi. İzlemeyenler kesinlikle izlesin aradaki farkı anlayacaklardır.
Sapphire'in satış sorumlusu ile bu karşılaştırılamaz bile. Birisi öve öve bitiremiyor bir tanesi espirili güzel bir şekilde bütün işlerini anlatıyor ve yorumlarda da yazılmıştı, hiç sapphire kullanmamış kişiler bile sapphire almaya karar vermişti. Aradaki farkı anlatabilmişimdir umarım.
Röportaj için teşekkürler.Adamın ağzından kelimeleri zorla alınıyor sanki. Ve sonlara doğru biraz morali mi boluldu ne oldu iyice sessizleşti. hkndvc arkad...
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DH Misafiri 8 yıl
Mobil donanim haber.com da videoyu izleyemiyomuyuz yada nasil izliycez bu videolari youtube da koysalar keske
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brev 8 yıl
Sırayla yıllardır satın aldığım nvidia kartları yazayım.İlk aldığım kart 1999 yılında 32mb nvidia Vanta'dır.2005 yılında 128mb nvidia 6600 GT aldım.Üçüncü olarakta 512mb 8800 GT aldım.Aldığım ilk iki kart döneminin ortanca segmentine denk geliyor.8800 gt üst seviye bir kart ve ikinci el olarak 5 ay önce satın aldım.Yani fiyat olarak 200TL den fazla bir karta ödeme yapmadım.Bu durumda firmalar önce bu durumu göz önünde bulundursunlar.
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RomperStomper 8 yıl

brev

Sırayla yıllardır satın aldığım nvidia kartları yazayım.İlk aldığım kart 1999 yılında 32mb nvidia Vanta'dır.2005 yılında 128mb nvidia 6600 GT aldım.Üçüncü olarakta 512mb 8800 GT aldım.Aldığım ilk iki kart döneminin ortanca segmentine denk geliyor.8800 gt üst seviye bir kart ve ikinci el olarak 5 ay önce satın aldım.Yani fiyat olarak 200TL den fazla bir karta ödeme yapmadım.Bu durumda firmalar önce bu durumu göz önünde bulundursunlar.


dostum iyi sallıyosun 8800gt üst seviye dime


gtx460 bile şu anda orta üst düzey e düşen bi kart

üst düzey dedigin kartlar gtx560ti hd6870 lerden başlıyo
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brev 8 yıl
Sırayla yıllardır satın aldığım nvidia kartları yazayım.İlk aldığım kart 1999 yılında 32mb nvidia Vanta'dır.2005 yılında 128mb nvidia 6600 GT aldım.Üçüncü olarakta 512mb 8800 GT aldım.Aldığım ilk iki kart döneminin ortanca segmentine denk geliyor.8800 gt üst seviye bir kart ve ikinci el olarak 5 ay önce satın aldım.Yani fiyat olarak 200TL den fazla bir karta ödeme yapmadım.Bu durumda firmalar önce bu durumu göz önünde bulundursunlar.
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alito 8 yıl
belliki nvidia nın türkiye'deki vergilerden haberi yok. nvidia Türkiye'de hiçbir zaman iddalı bir pazara sahip olamaz çünkü ürünleri pahalı ve bu nedenle rekabetçi olamıyor. üzerine birde vergiler gelince tr deki son kullanıcı için ipler kopuyor. bu nedenle amd tr de vergilere rağmen her zaman daha çok tercih edilen marka olacaktır.
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rbronline 8 yıl
haber için tşekkürler
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Applejack 8 yıl
nvidiaya selam gtx460la yola devam
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UzmaN345 8 yıl
Ben nvidia kartlardan soğudum açıkçası fiyat ve performans çok orantısız açıkçası bu zamana kadar hep nvidia kullanmıştım 11 senelik bir pc kullanıcısıyım 5 tane nvidia kart kullandım suan ikitane 5850 kullanıyorum; Ati 5000 ve 6000 serisi çok başarılı fiyat konusunda ve performans ve güç yönetiminde nvidiadan iyi durumda ben şunu sormak istiyorum nvidia neden fiyat kırmıyor ve bukadar pahalı satıyor; Nvidia bazı ek teknolojiler var ve physx, tesselion gibi ama bunlarda yazılımsal olarak cidten çok kötü ciddi performans kayıpları yaşıyor karta; Nividia umarım dx12 istedigini bulur dx 11 dersini sanırım almıştır ciddi kayıplar yaşadı çünkü...
Nvidia'ya başarılır diliyorum...
UzmaN345
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semih37 8 yıl
iyi röportaj teşekkürler
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Rock_Rage 8 yıl
Sayın Dh Yoneticileri acilen duzeltilmesi gereken bazı seyler var.
1-Konuk ettginiz insanlarla durus pozisyonunuz cok kotu ya izleyiciye bakacak sekilde durun yada farklı kameralar kullanarak konusmacının izleyiciye baktıgını hissettirin.Her konusmada insanlar yan durarak sizinle konusuyorlar ve izleyiciden kopuyorlar garip durus sekillerine giriyorlar vs.Eger kızmazsanız pclabs nın tekno seyir videolarındaki gibi bir cekim teknigi kullanın konusan kisi izleyici ile karsı karsıyaymıs hissi verin.2 kamera kullanılması cok guzel iyi sonuc verecektir.
2-Arka plan tamam bazen guzel oluyor orda video falan oynatıyorsunuz ama bence daha net bir arka fon kullanarak videodaki gorselligi attırabilirsiniz.Beyaz duvar onunde konusmak bile videodaki gorsellikte bir kalite artısı yapacaktır.
3-Masanın daha gorsel daha sekil bir sey olması ortamı birazdaha ciddi kılacaktır oturan kisi kaliteli bir ortamda konusacagından daha ciddi davranacaktır.
Bunlar kendi goruslerim sakın kızmayın bukadar degerli konukları agırlıyorsunuz ama sunum cok yetersiz kalıyor.Eksik olan noktalarıda tamamlarsanız gercekten kalitenizi bir basamak daha arttıracaksınız.
SAYGILARLA
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M@U 8 yıl
Mesajım neden silindi?

Sapphire'in elemanı daha heyecanlı, tatlı dilli dediğim için mi?
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fatoromane 8 yıl
scofield in abisini benziyo
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RomperStomper 8 yıl
adam niye pshyx in nasıl pc yi tıkadıgını sölemedi
az bişe gerceklik katıyo o kadar ama performans düşüşü %30 eee ne anlamı kaldı ???
adam 100 kere türkiyeye gelmiş ama sanırım iş olsun diye gelmiş ekonomik krizden haberi yok heralde üniversite mezunları iş bulamıyo daha
birde bizim adam hd5970 den bahsedince nasıl sustu kedi gibi
birde savunmasına koptum aynen böle XD
hd5970 cok ısınan bir kart ama bu bir gercek :D

gördük gtx480 ınızı o kadar serindiki millet ızgara yapıyodu :D
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