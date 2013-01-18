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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

O2 İngiltere operatörü, şarj aletlerinin mobil cihaz paketlerinden çıkarılmasını istiyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon, standart işletim sistemli telefon ve tablet cihazları, son tüketiciye sunulduğu ilk yıllardan bu yana paket içerisinde kulaklık, şarj aleti gibi aksesuarlarla birlikte satılıyor. O2 operatörü, elektronik atık azaltımı anlamında mobil cihaz endüstrisine bir çağrıda bulundu.

Firma yaptığı duyuruda, HTC'nin OneX+ modeli ile başlattığı araştırmada bazı sonuçlara ulaştğını açıkladı. Araştırmada O2, OneX+ satın alan müşterilere beraberinde şarj adaptörünü de isteyip istemediklerini sordu. Müşterilerin yüzde 82'si evinde ek bir şarj adaptörüne ihtiyacı olmadığını belirterek, aksesuarı almadı. O2 operatörünün beklentisi ise yüzde 70 civarındaydı. 

O2 İngiltere'de 100 milyon adet kullanılmayan şarj adaptörü olduğunu belirtiyor ve bu rakam 4 Olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklükte. Ayrıca ortaya çıkan bakır ve lastik atıklar da büyük bir kirlilik oluşturabilir.

Müşterilerde bu eğilimi gören O2, elektronik atıkları azaltma konusunda üretici firmaların da ellerinden geleni yapması gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği ve Çin tarafından mobil cihazlar için microUSB girişleri standart şarj girişi olarak kabul edildiği için, herkesin evinde en az bir veya iki tane microUSB şarj adaptörü mevcut bulunuyor. Yeni piyasaya sürülen ürünlerde şarj adaptörünün çıkarılması tüketiciyi de çok fazla etkilemeyecek. O2, 2015 yılında mobil cihazların şarj adaptörü olmadan satılmaya başlanacağını umut ediyor.

Ayrıca kablosuz şarj imkanlarının da artış göstermesi, ilerleyen yıllarda kablolu şarj adaptörlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

Şarj adaptörlerinin maliyeti çok düşük olduğu için kutuya ekleme veya çıkarma konusunda üreticiye doğrudan pek bir etkisinin olacağı söylenemez. Ancak kutuların boyutlarının küçülmesi, kağıt tasarrufu sağlanması, nakliyat esnasında daha fazla mal istiflenmesi ile ulaştırma masraflarının azaltılması şeklinde dolaylı etkileri olacaktır.

Bu konuda kanun koyucular tarafından bir baskı yapılmadığında firmaların uyarıları pek dikkate almadığı da bir gerçek. Gerçek anlamda tasarruf için bazı düzenlemeler şart. Ayrıca Apple gibi tamamen farklı adaptör girişi kullanan firmaların böyle bir girişimde bulunması da şimdilik çok zor. 

http://www.androidauthority.com/o2-uk-chargers-bundling-148465/ Yorum Yaz
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Normsoner 6 yıl en beğenilen
talerk
çıkarılması değilde isteğe bağlı olsa olur diyeceğim ama pek ni farkı olmaz gibi bizde

isteğe bağlı olsa bizim türkiye adam ihtiyacı olmasada alır bedava die :)
talerkçıkarılması değilde isteğe bağlı olsa olur diyeceğim ama pek ni farkı olmaz gibi bizdeisteğe bağlı olsa bizim türkiye adam iht...
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kralkarga 6 yıl
aslında yavaştan artık evlerde duvardaki prizlerde usb girişi de olmalı, bu sayede dedikleri gibi şarj aletine de gerek kalmaz, bu kirlilik de ortadan kalkar.tabi şarj aletin bedelini düşürmeleri gerekir normal fiyattan, bu da ilk başta belki olur ama zamanla firmalar bunu direkt kar olarak fiyata eklerler, milyonlarca ürün satıldığını da düşünürsek muazzam bir kar marjı doğurur bu da firmalara.
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V4LKyR 6 yıl
Oksijen saçmalamış. Böyle bir teklif vereceğine kullanılmayan şarj adaptörlerini geri dönüştürme yolunda adımlar atsaydı, mükemmel olurdu. Mesela bir kampanya yapıp o 100 milyon adet olup da bilmem 4 tane olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar fazla olan şarj adaptörlerini geri dönüşüme getirenlere 100 dakika hediye verse. Mesela. Daha bir çok derivasyonu olabilir. Fikrin hakkı bana aittir. :)
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acbold 6 yıl
Herkes yalandan çevrecilik peşinde.Sende 'green'sin tamam O2. Şimdi bağırıp çağırmayı bir kenara bırakacak olursak.Herşeyin dışında piyasada kaliteli şarj aleti satan kafa bir marka bulamıyoruz.Safkan çin ürünleri dolu.Sony,Samsung,Nokia alırken çıkan şarj aletleri ile aynı kalitede şarj aleti bulmak mümkün olmuyor.Bu yüzden pek sıcak bakmıyorum.
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SystemApps 6 yıl
aklıma youtubedeki meşhur video geldi
"nereye sokacaz bu usb kablosunun ucunu" :D
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infom@n 6 yıl
gahst
649$lık iPhone 9.90$ sarj aleti indirimi ve ürünün paketlenmesi ve taşınması konusunda edilecek kar ile 629$a belki iner.3.5 santim yükseklikte ki iPhone 4s kutusu. Sarj aleti dışında 2.5 santim civarlarına iniyor.8 Metrelik ve 7.40 metrelik kullanım alanlı konteynerları düşünürsek bir sutuna 214 iPhone yerine 296 tane iPhone sığdırılır. Yaklaşık %40 yerden tasarruf.Kutu malzemesinde de %40a yakın tasarruf edeceğinden. 1$a mal edilen kutu kendisine 50 ila 70 cent arasına mal olacak.Az üretim ve taşıma da pratiklik ise doğa için paha biçilmez.Not: Basit hesaplar işte itiraz edecek arkadaş varsa bence boşversin.

kutuda yapmasınlar filmle kaplayıp göndersinler istersen. istersen de telefonu kibrit kutusu kadar yapsınlar daha ucuza daha fazla telefon taşırlar.
O taşıma masrafını sanki biz ödemiyoruz hayrına taşıyorlar :)
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gahst 6 yıl infom@n
infom@n

gahst

649$lık iPhone 9.90$ sarj aleti indirimi ve ürünün paketlenmesi ve taşınması konusunda edilecek kar ile 629$a belki iner.3.5 santim yükseklikte ki iPhone 4s kutusu. Sarj aleti dışında 2.5 santim civarlarına iniyor.8 Metrelik ve 7.40 metrelik kullanım alanlı konteynerları düşünürsek bir sutuna 214 iPhone yerine 296 tane iPhone sığdırılır. Yaklaşık %40 yerden tasarruf.Kutu malzemesinde de %40a yakın tasarruf edeceğinden. 1$a mal edilen kutu kendisine 50 ila 70 cent arasına mal olacak.Az üretim ve taşıma da pratiklik ise doğa için paha biçilmez.Not: Basit hesaplar işte itiraz edecek arkadaş varsa bence boşversin.

kutuda yapmasınlar filmle kaplayıp göndersinler istersen. istersen de telefonu kibrit kutusu kadar yapsınlar daha ucuza daha fazla telefon taşırlar.
O taşıma masrafını sanki biz ödemiyoruz hayrına taşıyorlar :)


insan anlamayınca, neden yorum yapmaya çalışır ki bi de üstüne.
Seninkine duyarsızlık denir. Şirketler senin göremediğin yerleri görüyor en ufak şeyden kar ediyor, sen çapulcu git 20 dolar daha fazla öde, ödüyorum yapsınlar de.
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arel.gr 6 yıl
O2 arizalanan sarjlarin kapaklarinida tamir edilebilmeleri icin yapistiriciyla fixlemektense vidalamayi oneriversin !
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infom@n 6 yıl
Ali Arslan
iyi hoş güzelde her telefonun şarj aletini A degerleri farklı örnegin samsung not 2 de 2A, S3 1A s de ise 0,7A nokia lumia 920 de ise 1A varsayalım not 2de adaptör cıkmadı elimde de 0,5Alik adaptör var şimdi ne olcak şarjı için 10 saatmi bekleyelim kendi adaptöründe 2,5 saatte şarj olurken ya şarj aletin A degerleride sabit olacak yada şarj aleti verilmeye devam edilecek onuda geçtim ya evimde hiç şarj aleti yoksa ? o zaman bana pahalı pahalı satacaklar herhalde

Note 2 sahibiyim geçen 0.7 A lık şarj aletiyle şarj edeyim dedim 6,5 saatte şarj oldu. Bu O2 harbiden geri zekalı, bütün cihazların bataryası aynı sanki. Helal olsun Apple'a kendi standartını kendisi koyuyor bizde kolay bozulan micro USB'ye mahkum oluyoruz.
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Ali Arslan 6 yıl infom@n
infom@n

Ali Arslan

iyi hoş güzelde her telefonun şarj aletini A degerleri farklı örnegin samsung not 2 de 2A, S3 1A s de ise 0,7A nokia lumia 920 de ise 1A varsayalım not 2de adaptör cıkmadı elimde de 0,5Alik adaptör var şimdi ne olcak şarjı için 10 saatmi bekleyelim kendi adaptöründe 2,5 saatte şarj olurken ya şarj aletin A degerleride sabit olacak yada şarj aleti verilmeye devam edilecek onuda geçtim ya evimde hiç şarj aleti yoksa ? o zaman bana pahalı pahalı satacaklar herhalde

Note 2 sahibiyim geçen 0.7 A lık şarj aletiyle şarj edeyim dedim 6,5 saatte şarj oldu. Bu O2 harbiden geri zekalı, bütün cihazların bataryası aynı sanki. Helal olsun Apple'a kendi standartını kendisi koyuyor bizde kolay bozulan micro USB'ye mahkum oluyoruz.

ben telefonu şarj ederken kapalı şarj ediyorum ve telefon kapandıktan sonra şarja takıyorum bu şekilde 2,5 saat yada üstünde şarj oluyor bu şartalara 0,5a le yaklaşık 10 saatte şarj olur 0,7a ile yaklaşık 8,5 saatte
şarj olur sanırım siz tam bitirmeden şara koydunuz herhalde ondan dolayı 6,5 saatte şarj oldu. birde kolay bozulandan kastın nedir acaba sgs de kullandım şimdi not2 kullanıyorum bu micro usblerde hiç sorun yaşamadım
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Public_Enemy 6 yıl
manyak mı bunlar , Aldığımız telefonu nasıl şarj edecez ? 1500 TL verip telefon alacam içinden şarj aleti çıkmayacak ha ? yürü git işine arkadaş.
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gahst 6 yıl
649$'lık iPhone 9.90$ sarj aleti indirimi ve ürünün paketlenmesi ve taşınması konusunda edilecek kar ile 629$'a belki iner.
3.5 santim yükseklikte ki iPhone 4s kutusu. Sarj aleti dışında 2.5 santim civarlarına iniyor.
8 Metrelik ve 7.40 metrelik kullanım alanlı konteynerları düşünürsek bir sutuna 214 iPhone yerine 296 tane iPhone sığdırılır. Yaklaşık %40 yerden tasarruf.
Kutu malzemesinde de %40'a yakın tasarruf edeceğinden. 1$'a mal edilen kutu kendisine 50 ila 70 cent arasına mal olacak.
Az üretim ve taşıma da pratiklik ise doğa için paha biçilmez.
Not: Basit hesaplar işte itiraz edecek arkadaş varsa bence boşversin.
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ozgur112 6 yıl
Normsoner
talerkçıkarılması değilde isteğe bağlı olsa olur diyeceğim ama pek ni farkı olmaz gibi bizde
isteğe bağlı olsa bizim türkiye adam ihtiyacı olmasada alır bedava die :)

Şarj cihazı almayanların 10 lira eksik ödeyeceği söylenir ve sorun kalmaz!
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Ali Arslan 6 yıl
iyi hoş güzelde her telefonun şarj aletini A degerleri farklı örnegin samsung not 2 de 2A, S3 1A s de ise 0,7A nokia lumia 920 de ise 1A varsayalım not 2de adaptör cıkmadı elimde de 0,5Alik adaptör var şimdi ne olcak şarjı için 10 saatmi bekleyelim kendi adaptöründe 2,5 saatte şarj olurken ya şarj aletin A degerleride sabit olacak yada şarj aleti verilmeye devam edilecek onuda geçtim ya evimde hiç şarj aleti yoksa ? o zaman bana pahalı pahalı satacaklar herhalde
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