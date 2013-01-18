O2 İngiltere operatörü, şarj aletlerinin mobil cihaz paketlerinden çıkarılmasını istiyor





Akıllı telefon, standart işletim sistemli telefon ve tablet cihazları, son tüketiciye sunulduğu ilk yıllardan bu yana paket içerisinde kulaklık, şarj aleti gibi aksesuarlarla birlikte satılıyor. O2 operatörü, elektronik atık azaltımı anlamında mobil cihaz endüstrisine bir çağrıda bulundu.





Firma yaptığı duyuruda, HTC'nin OneX+ modeli ile başlattığı araştırmada bazı sonuçlara ulaştğını açıkladı. Araştırmada O2, OneX+ satın alan müşterilere beraberinde şarj adaptörünü de isteyip istemediklerini sordu. Müşterilerin yüzde 82'si evinde ek bir şarj adaptörüne ihtiyacı olmadığını belirterek, aksesuarı almadı. O2 operatörünün beklentisi ise yüzde 70 civarındaydı.





O2 İngiltere'de 100 milyon adet kullanılmayan şarj adaptörü olduğunu belirtiyor ve bu rakam 4 Olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklükte. Ayrıca ortaya çıkan bakır ve lastik atıklar da büyük bir kirlilik oluşturabilir.





Müşterilerde bu eğilimi gören O2, elektronik atıkları azaltma konusunda üretici firmaların da ellerinden geleni yapması gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği ve Çin tarafından mobil cihazlar için microUSB girişleri standart şarj girişi olarak kabul edildiği için, herkesin evinde en az bir veya iki tane microUSB şarj adaptörü mevcut bulunuyor. Yeni piyasaya sürülen ürünlerde şarj adaptörünün çıkarılması tüketiciyi de çok fazla etkilemeyecek. O2, 2015 yılında mobil cihazların şarj adaptörü olmadan satılmaya başlanacağını umut ediyor.





Ayrıca kablosuz şarj imkanlarının da artış göstermesi, ilerleyen yıllarda kablolu şarj adaptörlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.





Şarj adaptörlerinin maliyeti çok düşük olduğu için kutuya ekleme veya çıkarma konusunda üreticiye doğrudan pek bir etkisinin olacağı söylenemez. Ancak kutuların boyutlarının küçülmesi, kağıt tasarrufu sağlanması, nakliyat esnasında daha fazla mal istiflenmesi ile ulaştırma masraflarının azaltılması şeklinde dolaylı etkileri olacaktır.





Bu konuda kanun koyucular tarafından bir baskı yapılmadığında firmaların uyarıları pek dikkate almadığı da bir gerçek. Gerçek anlamda tasarruf için bazı düzenlemeler şart. Ayrıca Apple gibi tamamen farklı adaptör girişi kullanan firmaların böyle bir girişimde bulunması da şimdilik çok zor.

http://www.androidauthority.com/o2-uk-chargers-bundling-148465/